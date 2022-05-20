Занять свои места: как изменится РПЛ после заключительного тура

В субботу завершится очередной розыгрыш чемпионата России по футболу в двух главных дивизионах — РПЛ и ФНЛ-1. После заключительного 30-го тура в премьер-лиге и 38-го тура в первом дивизионе останется провести лишь переходные матчи между участниками этих соревнований. В РПЛ уже известно, кто занял первое и последние места. Петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл золото чемпионата, а тульский «Арсенал» досрочно вылетел из РПЛ. Также ясно, кто завоет медали — это московское «Динамо» и «Сочи». Но не ясно, кто из них получит серебро, а кто бронзу. В субботу они это выяснят в очном матче. Внизу таблицы также остается загадкой, кто составит компанию «Арсеналу» и кто будет играть в переходных матчах.

Медали

«Динамо» стало одной из популярных команд за полтора года работы главным тренером Сандро Шварца, а в этом сезоне ожидания от нее подкрепились результатами. Летом и осенью бело-голубые за счет красивого футбола уверенно набирали очки и ушли на зимний перерыв с небольшим отставанием от «Зенита».

Казалось, что они могут разбить четырехлетнюю гегемонию питерцев. Но еще в марте стало видно, что игра у них не такая яркая, как до паузы. «Динамо» с трудом набирало очки, но всё же держалось вблизи «Зенита». Но в последний месяц на счету команды всего один балл в четырех играх.

Это позволило «Зениту» досрочно взять чемпионство за три тура до финиша. А «Динамо» оказалось на грани того, чтобы вообще упустить медали. И если ЦСКА своими неудачами избавил команду Шварца от перспектив потерять бронзу, то «Сочи» блестяще проводит концовку сезона и может отобрать у динамовцев серебро.

Сейчас у этих команд равное количество очков. «Динамо» впереди только за счет победы в личной встрече. Поэтому в субботней домашней игре его устроит ничья с «Сочи». Южный клуб уже добился исторического успеха, завоевав медаль всего на третий год выступлений. Но нет сомнений, что подопечные Владимира Федотова сделают всё, чтобы забраться еще выше.

— Две равные команды, поэтому можно ждать крайне непредсказуемый матч, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. — «Сочи» очень стабильно играет весь сезон, почти не допуская спадов. Динамовцы чуть сбавили весной, но способны настроиться на один матч, особенно, — когда он может принести им серебро, первое за почти 30 лет. Так что эта будет игра, в которой трудно заранее назвать победителя.

Низы

Матч в Казани между местным «Рубином» и «Уфой» будет одним из главных в туре. Башкирский клуб находится на предпоследнем 15-м месте, в зоне прямого вылета. Он отстает от идущего перед ним коллектива из Татарстана. И в случае победы «Уфа» спасется, отправив «Рубин» в первый дивизион.

Между тем, победа каждой из этих команд может спасти их не только от прямого вылета, но и от переходных игр. В них должны будут играть клубы, которые займут 13-е и 14-е места по итогам сезона. Их соперниками станут команды, занявшие третье и четвертые места в ФНЛ-1.

Помимо «Рубина» и «Уфы» в стыки могут попасть «Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал» и «Химки». В последнем туре «Нижний» примет на своем поле «Зенит», «Химки» сыграют дома с московским «Спартаком», а «Урал» поедет в гости к «Арсеналу».

Интрига вокруг матча «Рубина» и «Уфы» раскручена до предела после назначения главным арбитром Сергея Иванова, с которым не раз конфликтовал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

— Матч в Казани, безусловно, одно из главных украшений финиша сезона, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Настоящая битва за выживание, в которой многое будет зависеть от настроя, уверенности и психологии каждого игрока и тренера. Но очень важен и судейский фактор. РФС и РПЛ должны внимательно следить за работой арбитра и заранее его предупредить, что если он своими странными решениями приговорит одну из команд к ФНЛ, его пожизненно выгонят из футбола. Что касается битвы за стыки, то, учитывая, что «Нижний», «Химки» и «Урал» играют против команд, которые лишены мотивации на последний тур, все трое выиграют.

В первом дивизионе (ФНЛ-1) за два первых места, дающих прямые путевки в РПЛ, в последнем туре будет заочная битва трех команд — «Оренбурга», московского «Торпедо» и воронежского «Факела». При этом в переходные матчи с четвертого места уже точно попал «СКА-Хабаровск». В последнем туре «Оренбург» едет в гости к борющемуся за выживание астраханскому «Волгарю», «Торпедо» сыграет дома с краснодарской «Кубанью», а «Факел» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».