«Получили медали в семейной атмосфере без лишних людей»

Главной сенсацией завершившегося сезона чемпионата России по футболу стал триумф клуба «Сочи», завоевавшего серебро. Значительный вклад в успех команды внес молодой центральный защитник Данила Прохин. В интервью «Известиям» он рассказал об атмосфере в раздевалке во время награждения медалями и ответил на вопрос, продолжит ли выступать за «Сочи» в следующем сезоне. Кроме того, футболист поговорил с изданием об отстранении от отборочного турнира чемпионата Европы – 2023 молодежной сборной России, за которую Прохин выступал с прошлого года.

— После такого успеха, может быть, стоит оставаться в «Сочи», а не уезжать в «Ростов», у которого вас арендовали?

— Посмотрим, не от меня всё зависит. Поглядим, что будет.

— За счет чего «Сочи» добился такого успеха?

— За счет коллектива. Мы были единым целым. За каждый матч и за каждый мяч боролись до конца. С помощью характера и самоотдачи смогли выиграть серебряные медали.

— Этот коллектив может побороться в следующем сезоне за золото с «Зенитом», если сохранит состав?

— Посмотрите, сколько очков мы забрали у «Зенита». Набрали в двух матчах с ним четыре очка. Ни одна другая команда такого не сделала. Так что «Сочи» вполне может бороться с петербуржцами и за чемпионство.

— Насколько тяжело было настраивать себя на борьбу в последние недели после того, как УЕФА официально объявил о недопуске российских клубов до следующего розыгрыша еврокубков?

— Это не значит, что нам не хочется занять более высокое место. Мы к этому шли весь год. Наоборот, после этого решения хотелось выиграть эти медали, быть как можно выше. И очень здорово, что мы смогли это сделать. На 100% выполнили задачу.

— Национальную сборную России еще в марте лишили шансов поехать на чемпионат мира в Катаре, убрав из стыкового матча с Польшей. Но молодежная сборная с вами в составе еще до мая была формально не отстранена от отбора на Евро-2023. Были надежды, что вам дадут доиграть этот цикл?

— Да, конечно, хотелось продолжить играть этот отбор. У нас хорошая команда, и мы набрали неплохой ход. Я уверен, что мы вышли бы с первого места на Евро. Мы сумели победить Испанию (1:0) и вообще очень уверенно шли в своей группе. Всё было в наших руках.

— Как отреагировали, когда узнали об отстранении молодежки?

— Естественно, расстроился очень сильно. Думаю, любой футболист, который играет в РПЛ, чувствовал бы себя так же. Но от нас, к сожалению, ничего здесь не зависит.

— Лучший матч «Сочи» в этом сезоне?

— Думаю, две игры со «Спартаком» (2:1; 3:0). Во всяком случае из тех матчей, где я выходил на поле, эти запомнились больше всего. И результатом, и качеством показанного нашей командой футбола.

— Есть всё-таки шанс, что останетесь в «Сочи»?

— Шанс всегда есть. Могу оказаться в любой команде. Посмотрим, сейчас отправляюсь в отпуск. А потом будет ясно.

— «Сочи» очень буднично награждали серебряными медалями. «Динамо» вручили бронзу на поле, перед болельщиками, а к вам просто пришли в раздевалку и раздали награды. Не обидно было получать их в менее торжественной обстановке?

— Медали приятно получать в любой обстановке. В данном случае, как сказал наш тренер, мы получили их в семейной атмосфере без лишних людей. В любом случае медали — это всегда почетно. Даже в такой скромной атмосфере.

— В 2020 году, когда стали чемпионом России с «Зенитом», всё было более торжественно?

— Там всё было подготовлено, поэтому атмосфера получилась торжественной. А сейчас всё было до последнего тура непонятно. Неясно, кто возьмет серебро — мы или «Динамо». Так что всё логично и нормально.

— В предпоследнем туре «Сочи» сыграл дома вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), курьезным образом не забив гол, когда ваш игрок Жоаозиньо выбил из пустых ворот соперника мяч после удара Артема Макарчука. До матча с «Динамо» часто вспоминали этот момент, который мог оставить вас без серебра?

— Нет. Если бы мы выиграли, нам было бы с «Динамо» достаточно ничьей. Но в любом случае всё зависело от нас. Побеждай «Динамо» — получишь серебро. Поэтому выходили не сушить игру, действовать активно в атаке. Надо было забирать три очка, что мы успешно и сделали. Поэтому не вспоминали тот эпизод с Жоаозиньо.

— С учетом дефицита среди российских центральных защитников ждете вызова в первую сборную, когда ее разбанят?

— Все этого ждут. Я не исключение. Конечно, очень надеюсь, что позовут. Буду всё для этого делать, пытаться показывать наилучшую игру, чтобы заслужить вызов.