Двое лишних: почему РФС не утвердил расширение премьер-лиги

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая изначально должно было стать по-настоящему историческим. На нем решалось, пересмотрят ли итоги прошедшего чемпионата России, и случится ли самое радикальное изменение регламента турнира задним числом за время проведения соревнования. В итоге восторжествовала законность: футбольное руководство не утвердило расширение числа участников Российской Премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон с 16 до 18 команд. Заодно не прошла идея полного или частичного моратория на вылет двух последних клубов турнира в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Таким образом, казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» напрямую понижаются в классе, а стартующие 25 мая переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ пройдут в том же составе, который определился по итогам заключительных туров: «СКА-Хабаровск» — «Химки», «Оренбург» — «Уфа».

Битва за выживание

Клубы из середины и нижней части турнирной таблицы лоббировали расширение состава участников РПЛ до 18 уже давно. В разное время их поддерживали и некоторые богатые команды, а в прошлые годы возможность таких перемен рассматривал РФС. Якобы это было нужно, чтобы насытить календарь, повысить интенсивность игры наших команд и лучше подготовиться к высоким скоростям на европейском уровне.

Еще предполагалось, что большее количество матчей позволит больше зарабатывать на зрителях на трибунах, а заодно и показе по ТВ. Впрочем, все эти возможные реформы находились в стадии обсуждений, и до конкретного голосования дело не доходило. Резко актуализировалась тема после 24 февраля и начала специальной военной операции на Украине.

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Жесткие санкции со стороны ФИФА и УЕФА в виде отстранения сборной России от стыковых матчей отбора к чемпионату мира-2022 и московского «Спартака» от встреч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг» наводили на мысли, что отечественные команды могут быть выключены из международных соревнований как минимум на ближайший год. Что и произошло в начале мая, когда все сборные и клубные команды России забанили на розыгрыш Лиги наций, молодежный, юниорский и женский чемпионаты Европы, а также еврокубки.

Двое лишних_1 Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Химки» и ФК «Спартак» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

С этого момента появилась необходимость заполнять паузы в календаре, возникшие из-за отсутствия международных встреч. Среди прочего предполагалось расширение РПЛ. Кроме того, из наших клубов начали уезжать легионеры. Причем ФИФА разрешила им временно покинуть Россию без разрешения работодателей.

Больше всех от этого пострадали «Ростов», казанский «Рубин» и «Краснодар». Последний находился вверху таблицы и мог претендовать на медали. «Ростов» пребывал вблизи зоны вылета, а «Рубин» — в середине таблицы. В меньшей степени отъезд легионеров коснулся боровшихся за выживание екатеринбургского «Урала», «Химок», «Уфы» и «Арсенала».

Многие из этих клубов стали ссылаться на нарушение спортивного принципа, так как они оказались в неравных условиях. И еще в марте предлагали сделать по итогам нынешнего сезона мораторий на вылет. Была идея просто добавить первые две команды ФНЛ-1, которые выходят напрямую.

Таким образом отменялись бы переходные матчи, в которых с 2012 года играют 13-я команда РПЛ против четвертой команды ФНЛ и 14-я команда РПЛ с третьей командой ФНЛ. Прими такую идею РФС, он бы уже третий сезон подряд переписал собственный регламент по ходу турнира в части касается стыков. В 2020 году их отменили из-за пандемии, в 2021-м — несоответствия критериям лицензирования в РПЛ стадионов выходившего напрямую «Оренбурга» и попавшей в переходные игры владикавказской «Алании».

Двое лишних_2 Игрок ФК «Рубин» Виталий Лисакович и вратарь ФК «Уфа» Антон Чичкан (справа) в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Рубин» и ФК «Уфа» Фото: РИА Новости/Роман Кручинин

В марте большинство клубов РПЛ на общем собрании лиги проголосовало за расширение турнира и мораторий на вылет. Но исполком РФС не утвердил эту инициативу. При этом тогда было заявлено, что вопрос не закрыт окончательно, а отложен. Предполагалось вернуться к нему в мае.

Идею моратория публично поддерживали генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, президент «Урала» Григорий Иванов и гендир «Уфы» Шамиль Газизов. Последние двое не первый год выступают за расширение РПЛ, но весной их заявления выглядели слишком заинтересованными ввиду угрозы вылета их команд.

Чуть менее активно за расширение выступает член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, но он не высказывался за мораторий. Ближе к концу чемпионата призывы к этим реформам усилились. Касательно моратория стал предлагаться более компромиссный вариант: освободить от переходных матчей 13 и 14-ю команды РПЛ и заставить их играть последние два места (15-16), отменив прямой вылет.

Регламент устоял

21 мая состоялись последний 30-й тур в РПЛ и заключительный 38-й тур в ФНЛ-1. Еще за неделю до этого тульский «Арсенал» лишился шансов подняться с последнего места в премьер-лиге. А в субботу в Казани «Рубин» и «Уфа» решали в очном матче, кто из них пойдет вниз вслед за туляками. В итоге в драматичной концовке уфимцы спаслись от прямого вылета, победив 2:1.

В тот же день генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев публично заявил, что он против изменения регламента. Казалось, что это четкая позиция РФС, но в понедельник лоббисты расширения и моратория публично активизировались. Руководитель вылетевшего «Рубина» Рустем Сайманов провел пресс-конференцию длинной в три с половиной часа, где пытался объяснить целесообразность изменений.

Но все это воспринималось как попытка спасти свой клуб. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» усиленно поддерживал идею моратория на вылет спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. И это при том, что его клуб, хоть и пострадал от исхода легионеров, провел успешную весну и спокойно спасся от вылета. Продолжал настаивать на изменениях Шамиль Газизов.

Двое лишних_3 Игроки в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Уфа» и ФК «Арсенал» Фото: ФК «Арсенал»/arsenaltula.ru

В итоге во вторник их усилия оказались тщетны. Среди людей, лоббировавших мораторий и расширение, в исполкоме РФС представлен только Рустем Сайманов. Он и был единственным голосовавшим за эту инициативу. Остальные выступили против. Спортивный принцип сохранен.

Примечательно, что в день этого заседания «Химки» вылетали в Хабаровск, а «Уфа» — в Оренбург. Там в среду пройдут первые переходные матчи. Билеты на самолет и бронь в гостиницы, вероятно, оплачивались еще раньше, до того, как стало окончательно ясно, нужно ли им туда вообще лететь.

— Решение было однозначным, — сказал «Известиям» присутствовавший на заседании почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Безусловно, мы понимаем Сайманова, желающего спасти свой клуб. Это очень тяжело принять, когда твоя команда вылетает в низшую лигу, причем при не самом плохом составе и тренере. Но таков спортивный принцип. Мы не можем идти против него . Да, можно дискутировать о расширении РПЛ до 18 команд. Особенно это актуально сейчас, когда у нас нет еврокубков. Но если это делать, то с прицелом на год. Есть регламент сезона-2021/2022, в котором нет такого понятия, как расширение. Хотите его совершить: утверждайте регламент сезона-2022/2023, где, к примеру, напрямую вылетают две команды РПЛ, напрямую выходят из ФНЛ четыре команды, а 13-14-е места премьер-лиги играют стыки против пятой и шестой команд ФНЛ. И с сезона-2023/2024 у нас в РПЛ становится 18 клубов. А менять утвержденные правила на ходу незаконно и несправедливо.