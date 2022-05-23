Гнуть свою лигу: самые драматичные моменты финиша чемпионата по футболу

Финиш чемпионата России по футболу подарил публике феноменальную интригу даже с учетом того, что победитель — петербургский «Зенит» — обеспечил себе четвертое подряд золото еще в начале мая, за три тура до конца состязания. 21 мая «Сочи» отобрал у московского «Динамо» серебряные медали, разгромив конкурента на его поле со счетом 5:1. А казанский «Рубин» напрямую вылетел из РПЛ. Спасительное 14-е место у него вырвала «Уфа». Особенно драматичной выдалась концовка матча клубов из Татарстана и Башкирии, оставшегося за уфимцами (2:1).

«Динамо»–«Сочи»

В предпоследнем, 29-м туре обе команды обеспечили себе финиш в тройке призеров, оказавшись недосягаемыми для конкурентов. Но не было ясно, кто из них возьмет серебро, а кто бронзу. При равенстве очков «Динамо» стояло выше в таблице за счет того, что осенью подопечные Сандро Шварца обыграли «Сочи» в гостях со счетом 1:0.

В последнем же туре у команды Владимира Федотова были все шансы потеснить бело-голубых со второй строчки. К тому же весенние результаты и качество игры показывали, что «Сочи» — фаворит встречи. «Динамо» же не радовало зрителей красивым футболом после зимней паузы, но регулярно побеждало в марте-апреле за счет характера и определенной доли везения при минимуме созданных моментов.

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В последних пяти матчах чемпионата бело-голубые набрали всего одно очко. Было три поражения подряд — в гостях от ЦСКА, дома от екатеринбургского «Урала» (2:3) и на выезде от самарских «Крыльев Советов» (2:5). А также обидная ничья в московском дерби с «Локомотивом» в предпоследнем туре (3:3).

«Сочи», напротив, после зимнего перерыва проиграл всего один раз в 12 турах. Причем домашний проигрыш «Крыльям» (2:3) не вызывал вопросов по качеству игры, так как южане в меньшинстве отыгрались в конце с 0:2, но пропустили решающий гол на последних секундах. В последних пяти турах команда Владимира Федотова одержала четыре победы и лишь в предпоследнем туре сыграла дома вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), где могла выиграть, если бы реализовала хотя бы половину своих моментов.

В итоге «Сочи» продемонстрировал тотальное превосходство в решающем матче. Сначала команда даже дала «Динамо» фору, когда из-за нелепого гола Кристиана Нобоа в свои ворота бело-голубые повели в счете. Но за вторую половину первого тайма гости забили четыре гола. В начале второй части встречи удаление Даниила Лесового перечеркнуло все шансы динамовцев попытаться спастись, а Матео Касьерра своим хет-триком добил подопечных Шварца — 5:1.

— Тяжело ответить конкретно, что случилось с «Динамо». Если смотреть объективно, то «Сочи» был сильнее и мотивированней в этой игре. Когда «Динамо» открыло счет, этот гол не сломил, а, наоборот, добавил энергии для сочинцев. Поэтому, по большому счету, в первом тайме игра была сделана, — заявил «Известиям» экс-защитник бело-голубых и бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин.

Для обеих команд заработанные медали — исторические. «Динамо» за последние 25 лет лишь дважды было в тройке победителей — в 2008 году и в этом. В обоих случаях — бронза. Единственный раз в постсоветский период команда поднималась на второе место —в 1994 году. 29 мая клуб попробует взять еще один трофей — Кубок России. В «Лужниках» бело-голубые сыграют финал против «Спартака».

«Сочи» был основан только в 2018 году, когда в этот клуб было реорганизовано петербургское «Динамо». Через сезон команда впервые в истории вышла в РПЛ, год назад стала пятой, а сейчас взяла серебро, во что мало кто верил даже месяц назад.

— Является ли этот результат потолком для «Сочи»? Потолки для того и существуют, чтобы их пробивать. Есть куда двигаться сочинцам. Понятно, что нужно усиление, чтобы решать более высокие задачи. Думаю, руководство клуба и тренерский штаб будут над этим работать в межсезонье, — добавил Александр Точилин.

«Рубин»–«Уфа»

Казанский клуб катастрофически провел весь сезон и особенно нынешнюю весну. Во втором круге команда Леонида Слуцкого проиграла 12 матчей из 15. Хотя у клуба был не самый маленький бюджет и далеко не худший состав. До марта оставалось много игроков, с которыми год назад «Рубин» занял четвертое место и попал в еврокубки. В начале весны же из клуба уехали почти все легионеры.

Именно на это ссылались главный тренер и руководство, объясняя неудачи. Правда, даже после отъезда иностранцев состав позволял удержаться в РПЛ. Тем более у «Рубина» был задел очков: в начале весны он находился на 10-м месте. Но команда терпела неудачи, среди которых мартовский выездной разгром от ЦСКА (1:6) и домашний провал в матче с «Сочи» (0:6) в конце апреля.

Накануне последнего тура казанский клуб проиграл три встречи подряд. В том числе в предпоследнем туре случился провал в выездной игре с прямым конкурентом — «Уралом» (0:3). Таким образом, «Рубин» угодил на 14-е место. И дал шанс «Уфе» избежать прямого вылета из лиги.

У башкирского коллектива еще перед сезоном был очень ограниченный бюджет. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов говорил, что денег на усиление нет, но, чтобы не влезать в долги, команда стала играть тем составом, что был. Главный тренер Алексей Стукалов сумел поставить симпатичную игру, но не самое лучшее качество исполнителей стало причиной потери очков либо из-за слабой реализации моментов в атаке, либо из-за нелепых ошибок в обороне.

Во многом «Уфу» вытягивал нападающий Гамид Агаларов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 19 голами. За три тура до финиша из-за тяжелой травмы в матче с «Химками» (1:1) до конца сезона выбыл один из лидеров клуба вратарь Александр Беленов. С того матча началась беспроигрышная серия.

Затем уфимцы добились домашней нулевой ничьей с «Ростовом». В предпоследнем туре они играли с другим аутсайдером турнира — тульским «Арсеналом» — и решали, кто вылетит из РПЛ сразу, а кто еще поборется. «Уфа» победила 2:1 и с 15-го места должна была попробовать подняться по итогам выезда в Казань.

«Рубин» устраивала ничья. И в субботу всё сначала шло по его сценарию. В середине первого тайма Боян Йокич на ровном месте привез пенальти в ворота гостей, когда мяч попал ему в руку. Виталий Лисакович переиграл с точки заменившего Беленова Антона Чичкана. На радостях белорусский нападающий вместе с партнерами по команде стали делать селфи в честь гола. В дальнейшем это им будут припоминать много раз.

Хорошо игравшая «Уфа» сравняла в начале второго тайма, а на последней минуте основного времени Агаларов сделал пас на колумбийца Дилана Ортиса, который забил свой первый гол в сезоне и, казалось, принес башкирскому клубу спасительную победу.

Судья Сергей Иванов и его ассистенты по VAR долго смотрели повтор, но в итоге не нашли нарушения и засчитали мяч. Из-за этого просмотра компенсированное время растянулось на 12 минут. За этот период был удар в штангу в исполнении «Рубина», а потом Остон Урунов в безобидной ситуации наступил на ногу игроку соперника в углу штрафной.

Был назначен второй пенальти, который должен был приговорить «Уфу». Но Лисакович пробил в штангу, ознаменовав, возможно, самый драматичный в истории РПЛ конец борьбы за выживание. Тут же последовал финальный свисток с празднованием всей командой «Уфа» внезапного спасения.

«Рубин» вылетает в ФНЛ. Он играл в РПЛ с 2003 года. Из-за возможного расширения премьер-лиги до 18 команд до сих пор ходят слухи, что РФС освободит тринадцатую-четырнадцатую команды РПЛ от переходных матчей с третьей-четвертой командами ФНЛ-1. А стыки сыграют пятнадцатая-шестнадцатая команды, что даст шанс спастись «Рубину» и «Арсеналу».

Окончательное решение 24 мая примет исполком РФС. Но 21 мая генеральный секретарь организации Александр Алаев заявил, что против изменения формата обмена командами между лигами. На следующий же день было назначено время переходных матчей.

25 мая «СКА-Хабаровск» сыграет дома с «Химками», а «Оренбург» примет «Уфу». 28-го числа эти команды проведут ответные матчи на полях подмосковного и башкирского клубов.

При этом 21 мая по итогам последнего тура розыгрыша ФНЛ-1 прямые путевки в РПЛ уже получили московское «Торпедо» и воронежский «Факел».