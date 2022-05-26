Матч-часть: как прошли первые стыковые игры за место в РПЛ

Первый стыковой матч между «Оренбургом» и «Уфой» за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) закончился вничью (2:2). Гости повели 2:0 после двух забитых пенальти, но «Оренбург» смог переломить ход встречи и уйти от поражения. Голами отметились защитники Ренато Гойкович и Андрей Малых. В другой стыковой игре «СКА-Хабаровск» на своем стадионе минимально обыграл «Химки» (1:0). Однако эта игра больше запомнится скандалом, связанным с вратарем подмосковной команды Ильей Лантратовым.

Болбой помог «Хабаровску»

«Химки» после тяжелого перелета в Хабаровск уступили в первом стыковом матче. Единственный гол забил защитник Иллой-Айет — конголезский футболист, который родился в Одессе и имеет двойное гражданство. Игроки клуба РПЛ выглядели уставшими и еще легко отделались. А главным событием игры стала стычка вратаря Ильи Лантратова с местным болбоем. Вратарь «Химок» вышел из себя, когда мальчик стал тянуть время и долго не давал ему мяч. Поэтому голкипер сам перепрыгнул через рекламный щит и выбил снаряд из рук мальчишки. От толчка болбой упал и пожаловался на удар локтем в голову.

Инцидент остался без внимания судьи — Лантратов не получил даже желтую карточку, хотя дисциплинарный регламент за такие эпизоды предполагает красную и до четырех матчей дисквалификации. Инцидент наверняка рассмотрят на контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС), поэтому в ответной игре Лантратов может не сыграть, несмотря на извинения, совместное фото и подаренную футболку обиженному болбою.

— Я сожалею о произошедшем, много эмоций, — сказал вратарь «Химок» в интервью «Спорт-Экспрессу». — Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку, конфликт уладили.

Наказание может получить и защитник химчан Гиа Григалава: во время атаки Лантратовым болбоя защитник тоже прибежал к рекламному щиту и обматерил сотрудника «СКА-Хабаровска», снимавшего стычку с вратарем. За нецензурные оскорбления Григалаву тоже могут дисквалифицировать.

В КДК РФС подтвердили, что оба эпизода будут изучены.

— Комитет запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу, — сообщил председатель Артур Григорьянц.

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой встал на защиту вратаря.

— В принципе, ничего такого там не было, такое часто происходит, — сказал «Известиям» бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты». — Тем более когда мальчики специально держат мяч и не отдают. Конечно, когда ты бежишь на эмоциях, хватаешь и вытягиваешь мяч, можешь крикнуть, заорать, сказать что-то на эмоциях. Ну здесь он толкнул, ничего страшного. Отдай мяч, и никто тебя толкать не будет. Бежит человек, хочет забрать мяч — ты ему отдай, кинь его, как всегда делал.

Ответная игра «СКА-Хабаровска» с «Химками» пройдет 28 мая, в субботу: возможно, оба игрока будут смотреть ее с трибуны.

Камбэк «Оренбурга»

«Уфа» после эмоциональной победы над «Рубином» в последнем туре РПЛ чуть не увезла легкую победу из Оренбурга. Хозяева сами привозили пенальти на ровном месте и после часа матча проигрывали со счетом 0:2. Сначала вратарь Евгений Гошев выронил мяч в штрафной, столкнувшись со своим защитником, а затем сбил Агаларова, пытаясь исправить ошибку. Это точно самый глупый пенальти российского сезона. Лучший бомбардир сезона РПЛ уверенно реализовал удар с точки.

А после перерыва «Оренбург» привез на свои ворота второй одиннадцатиметровый: защитник Андрей Малых толкнул в штрафной Дилана Ортиса, и Владислав Камилов с точки упрочил преимущество «Уфы». Казалось, что команда Алексея Стукалова спокойно удержит победу, но в концовке взорвался «Оренбург». Хозяева забили два гола в последние 20 минут и зажали соперника на своей половине поля. Гойкович и Малых забили по голу и спасли южноуральский клуб от поражения.

«Уфа» упустила не только победу, но еще потеряла и Агаларова: нападающий на 55-й минуте покинул поле из-за повреждения. Ведущий форвард уфимской команды, судя по всему, получил мышечное повреждение. Его участие в ответной игре пока под вопросом.

— Я очень расстроился из-за травмы Гамида в начале второго тайма, — признался «Известиям» бывший нападающий «Анжи», отец форварда «Уфы» Руслан Агаларов. — Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Всё еще только начинается, вся борьба за выживание впереди. Если бы «Уфа» смогла удержать преимущество в два мяча, то дело было бы почти сделано. Я сильно болею за уфимскую команду и верю в то, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Останется ли Гамид в команде, если они вылетят в ФНЛ? Пока рано об этом говорить. Будем принимать решение по факту, после ответной игры. Пока не могу точно ответить на этот вопрос.

Андрей Стукалов же объяснил упущенную победу тем, что «Уфа» оставила много сил в Казани в игре с «Рубином», в которой потеряла нескольких важных игроков.