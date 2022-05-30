«Условия для футбола в Крыму — просто сумасшедшие»

Футболисты «Химок» смогли сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. 28 мая они на своем поле разгромили представляющий ФНЛ «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в ответном переходном матче за право выступать в элите, отыграв отставание после выездного поражения (0:1) в первой игре. Подмосковный клуб весь сезон балансировал на грани вылета, трижды сменив главного тренера. Еще в середине марта подопечные Сергея Юрана находились на дне таблицы, занимая последнее место с серьезным отставанием от зоны переходных матчей. Но в итоге смогли сделать рывок, когда уже мало кто верил в их спасение. После игры с хабаровчанами интервью «Известиям» дал защитник «Химок» Александр Филин. 25-летний уроженец Симферополя рассказал об эмоциях команды во время переходных игр, причинах трудностей по ходу сезона и секретах спасения от вылета, а также оценил конкурентоспособность крымского футбола в случае его вступления в чемпионат России.

— Трудно было готовиться к ответному матчу после неудачной поездки в Хабаровск?

— Эти две ночи перед ответным матчем были тяжелыми, два дня все мусолили это. Как прилетели из Хабаровска, заехали на базу — было решение тренерского штаба, чтобы мы не разъезжались. Готовились, собирались с ребятами, обсуждали всё. Все понимали, в какой ситуации оказались, и надо было из нее выбираться.

— Сергей Юран говорил, что поле в Хабаровске отвратительное, и задачей на первый матч было увезти игроков живыми.

— Однозначно, главное — что травмы не получили. Ты привыкаешь к зеленому покрытию, а тут искусственное. Даже на повторах видно, как мяч скачет. Но все профессионалы — нужно адаптироваться. Все в равных условиях.

— Считается, что после таких перелетов, как из Москвы на Дальний Восток и обратно, самый тяжелый момент акклиматизации наступает на третий день. По этой логике у «Химок» как раз в день ответного матча должны были начаться трудности с физическим состоянием.

— Видимо, это не про нас (улыбается). Для нас это тяжелым не оказалось.

— По идее, вы лишились преимущества своего поля, поскольку примерно в одно и то же время летели в Москву со «СКА-Хабаровском». А вот у соперника в первом матче было преимущество, так как он все последние недели был дома, а вы четырьмя днями ранее еще и играли в Подмосковье со «Спартаком».

— Да, «Хабаровск» прилетел на ответный матч точно так же, как и мы. Может быть, чуть-чуть позже. Но мы — премьер-лига. Мы физически сильнее. И тактически. Должны были показывать это и дожимать соперника.

— Еще в середине марта «Химки» шли последними, причем с серьезным отставанием от конкурентов. За счет чего удалось подняться со дна и спастись?

— Личная мотивация каждого. У каждого она своя, но мотивация в любом случае сыграла роль.

— Смена главного тренера перед окончанием зимней паузы что-то изменила? Что привнес Сергей Юран, помимо эмоциональной встряски?

— Какое-то свое видение. Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально. Да, где-то нам повезло, — не нужно этого скрывать. Всё сложилось как нужно. А нужно было, чтобы мы оказались в стыках и их прошли, если учесть, как мы провели первую часть сезона.

— Сильно влияла на команду история с отставкой Игоря Черевченко и его штаба, а через несколько недель — с их возвращением в «Химки»?

— Мы футболисты, у нас есть контракты, и мы обязаны их выполнять. Неважно, кто придет, — мы должны тренироваться, работать, выдавать максимум.

— Второй сезон подряд смена главного тренера приводит вас к длинным успешным сериям после того, как команда идет на дне таблицы без шансов спастись. При Черевченко вы заняли рекордное в истории «Химок» восьмое место, сейчас при Юране относительно уверенно спаслись от вылета. Почему не получается также стабильно брать очки без тренерских перестановок?

— Я был бы счастлив (смеется). Мне кажется, весь российский футбол так устроен, что тренеры часто меняются, им не дают поработать вдолгую. Но как есть, так есть. Значит, так было надо.

— А футболистам что мешает с первых туров также играть и набирать очки? Могли бы за медали бороться.

— Это всегда так. Первую часть сезона начинаешь, какие-то качества показываешь. А затем идет уже вторая часть сезона. И нужен результат — неважно, при каком качестве игры.

— Насколько тяжело было настраиваться после победы в последнем туре над «Спартаком» (2:1), когда не хватило совсем чуть-чуть для спасения от переходных матчей?

— Если бы нужно было сыграть стыки хоть на следующий день после матча со «Спартаком», мы бы сыграли. Тяжелее, наоборот, время оттягивать. Хорошо, что игры сейчас играли через два дня на третий, а не через три на четвертый или через пять-шесть дней. Очень хочется быстрее выступить.

— Насколько серьезными были проблемы с выплатами зарплат и премиальных, о которых сообщалось в ходе сезона?

— Не всегда всё стабильно, не всегда так идеально, как хочется. Но клуб справляется. У него есть обязательства, он их выполняет и выполнит. Все проблемы не сильно влияют на результат.

— Ваше будущее в следующем сезоне связано с «Химками»?

— У меня контракт с «Химками», я очень люблю этот клуб. Я здесь повзрослел, проведя четыре сезона. Посмотрим. Смогу помочь здесь — помогу. А дальше не от меня зависит. Есть предложения, от которых нельзя отказываться. В любом случае хочется расти. Если смогу расти в «Химках», буду расти здесь.

— Вы в 2013–2015 годах выступали в молодежной команде донецкого «Шахтера». Как переживаете современные события в Донбассе и на Украине?

— Я думаю, это влияет на любого. Но футбол и спорт вне политики. Поэтому выходишь на поле и забываешь обо всем, абстрагируешься. Все-таки ты не просто работаешь, а занимаешься любимым делом.

Хотя в любом случае у многих есть там родственники. Россия и Украина — единое целое. Дай бог, чтобы всё закончилось миром для всех.

— Вы родом из Симферополя и до 17 лет жили там. При этом на некоторых сайтах вас обозначают как гражданина Украины.

— Я русский футболист. Гражданин России. У меня футбольное российское гражданство (на сайте РПЛ Филин действительно заявлен только под российским флагом. — «Известия»). Я русский по национальности. У меня родители русские. И гражданство российское. Просто иногда транслируют так, как вы сказали.

— Вы наверняка общаетесь с футболистами, играющими в Крыму. Переживают, что пока могут выступать только на региональных соревнованиях?

— Видел, что они подавали заявку, чтобы примкнуть к России. Не знаю, одобрят ее или нет. Но в любом случае там есть своя лига. Условия для футбола — шикарные. Что естественно, поскольку регион теплый, есть все базы для команд.

— Если их присоединить, например, ко второму дивизиону чемпионата страны, они смогут развиваться в условиях нашей конкуренции и решать серьезные задачи?

— Я скажу так: по инфраструктуре всё для этого есть. Всё возможно. Повторюсь, условия для футбола — просто сумасшедшие.

— Получается, всё упирается только в позицию УЕФА?

— Да, политические санкции УЕФА.