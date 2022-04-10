«Мне никто не говорил, чтобы я уезжал из России»

Самым ярким матчем 24-го тура чемпионата России по футболу стала встреча в Химках, где одноименный клуб 9 апреля неожиданно победил идущий третьим московский ЦСКА со счетом 4:2. Вокруг этой игры интрига появилась еще в накануне, когда СМИ сообщили, что часть футболистов собираются отказаться выйти на поле против армейцев из-за разногласий с главным тренером своей команды Сергеем Юраном. Якобы их не устраивало то, что он намерен выпустить в стартовом составе Илью Садыгова, сына инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. Ранее Садыгов-младший ни разу не выходил в РПЛ в старте, а выходя на замены суммарно провел в премьер-лиге всего 29 минут. Еще осенью его нахождение в обойме основной команды вызывало вопросы.

Тем не менее, Илья Садыгов быстро отметился голом, открыв счет в матче на 9-й минуте. Армейцы сравняли на 32-й, а перед перерывом получили право на пенальти и вышли вперед. Но три гола после перерыва позволили «Химкам» одержать третью победу подряд и значительно улучшить свои позиции в борьбе за выживание в РПЛ, хотя еще месяц назад они казались безнадежным аутсайдером. После матча «Известия» пообщались с одним из самых опытных игроков команды центральным защитником Гией Григалавой. 32-летний уроженец Кутаиси прокомментировал ситуацию с Садыговым-младшим, оценил назначенный пенальти, объяснил причины успехов химчан и прокомментировал отъезд из России своих соотечественников.

«Следующий вопрос»

— За счет чего добыта такая победа?

— Настрой был боевой. Нам очень нужно было побеждать. Играли дома, тем более — турнирная таблица. Поэтому думаю, все на максимуме выложились. И результат пришел.

— Есть вопросы по назначенному в ворота «Химок» перед перерывом пенальти, с которого ЦСКА забил второй гол?

— У меня были, конечно. Я больше чем уверен, случись это в противоположные ворота, пенальти бы не было. Даже не смотрели бы ВАР ( улыбается). Но думаю, что мы не опустили руки. И справедливость восторжествовала.

— В перерыве из раздевалки «Химок» были слышны крики Сергея Юрана. Что он говорил?

— Нет, то, что внутри раздевалки, остается там же. Не скажу, что конкретно он говорил. Но все было по делу. Вышли на второй тайм и отлично его провели.

— Еще месяц назад казалось, что ваша команд безнадежно на последнем месте, но три последних матча выиграны, и теперь есть хорошие шансы избежать даже переходных матчей. За счет чего выдали такую победную серию?

— Мотивация. У нас каждая игра как последняя. Вы сами видите турнирную таблицу. У нас нет времени втягиваться или смотреть на других, кто там потерял очки. Максимально стараемся выигрывать . Даже ничейный счет нас особо не выручает.

— Буквально в конце зимнего подготовительного периода «Химки» неожиданно сменили главного тренера, поменяв Игоря Черевченко на Сергея Юрана. Это повлияло на последние успехи команды?

— Следующий вопрос (улыбается).

Главка

— Сын инвестора «Химок» Илья Садыгов впервые вышел в стартовом составе на матч РПЛ и быстро забил. Как отреагировали на его попадание в состав?

— Все знают свою работу, у всех свои цели и задачи. Мы выходим на поле и играем. Может быть, удивились бы его выходу, если бы он впервые вышел за нас. Но он и до этого выходил на поле.

— В стартовом составе — нет.

— Да, в старте, понятно, его не было. Но все равно, когда человека раньше выпускали на замены, он ритм игры уже чувствует.

— За день до матча Championat.com написал, что часть игроков подумывают не выходить на матч из-за разногласий с Юраном, а «РБ Спорт» утверждал, что эти разногласия связаны с готовящимся попаданием в стартовый состав Садыгова-младшего. Как отреагировали на эти слухи?

— Ну вот вы сами сказали, что это слухи. Ничего такого нету. В команде все нормально, работаем в обычном режиме, никаких вопросов нет. Думаю, сегодняшним результатом мы сами на все ответили.

— Резиуан Мирзов не из-за этой истории оказался вне заявки?

— Нет-нет. У него травма. Я думаю, в ближайшее время он к нам присоединится и поможет. Это лидер команды, он нам очень нужен

— В марте у ЦСКА была мощная победная серия, а группа новичков (Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина) многих напугала своей успешной игрой. Как с ними справляться?

— Я уже не в том возрасте, чтобы какие-то футболисты меня могли испугать (улыбается). Поэтому мы настраивались, выходили и показывали ту игру, которую требует главный тренер. У всех соперников есть какие-то слабые стороны и ошибки. Нам надо их использовать.

— Сейчас есть уверенность, что не вылетите?

— У нас еще много игр, в том числе с конкурентами. Так что сейчас рано говорить, спаслись мы или нет. Дальше будут важные матчи. Надо стараться набирать очки и выигрывать.

— Не так давно РПЛ покинули два грузинских футболиста — Хвича Кварацхелия из «Рубина» и Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала». Оба вернулись на родину, по крайней мере временно. Несмотря на отсутствие публичных объяснений, трудно это не связывать с последними событиями в мире. Вам никто не предлагал покинуть Россию?

— Это выбор каждого футболиста. Я с ними это не обсуждал. И мне никто ничего не говорил, чтобы я уезжал.

— Давление на вас никто не оказывал?

— Нет, вообще все нормально в этом плане.

— В марте исполком РФС не стал утверждать мораторий на вылет из РПЛ по итогам этого сезона, но еще может принять такое решение в мае. У вас в голове не сидит, что можете не вылететь в ФНЛ даже, если займете одно из двух последних мест?