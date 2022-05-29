Стыковой мат: «Уфа» попрощалась с РПЛ, а «Химки» сделали невозможное

«Химки» и «Оренбург» стали последними участниками Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Подмосковный клуб по итогам двух стыковых матчей обыграл «СКА-Хабаровск» (3:1), а «Оренбург» оказался сильнее «Уфы» (4:3). Причем, победный гол подопечные Марцела Нички забили в добавленное время. Его автором стал Андрей Малых. Вылет уфимцев из высшего дивизиона может сказаться на перспективах команды сохранить профессиональный статус.

Юран сделал свое дело

В выездном матче в Хабаровске подмосковный клуб уступил (0:1). Но в Химках игра команды Сергея Юрана получилась куда увереннее и результативнее. На восьмой минуте хозяева забили быстрый гол. Пенальти реализовал Денис Глушаков, а к перерыву «Химки» вели уже с преимуществом в два мяча. Резуан Мирзов после прострела с фланга уверенно реализовал свой момент ударом из вратарской.

«СКА-Хабаровск» пытался переломить игру в начале второго тайма, но гости упустили свои моменты. За что и были наказаны. Александр Долгов забил третий гол «Химок» после розыгрыша углового и по сути лишил матч интриги. Команда Юрана могла забить и четвертый гол: Бутта Магомедов заработал пенальти, а Мирзов его не реализовал, пробив по центру в руки вратарю. Но этот промах на итог не повлиял – «Химки» остались в РПЛ, как и обещал Юран.

— Парни молодцы, невозможное сделали возможным, все уже похоронили и закопали «Химки» (когда тренер согласился возглавить команду), — сказал тренер после успеха в «стыках». — Мне уже звонили и говорили, что шансов мало, сложный календарь. Но я обещал, что мы сохраним место в РПЛ. А свои обещания я стараюсь выполнять.

Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале этого года, когда команда занимала последнее 16-е место в таблице РПЛ. Но после отставки Игоря Черевченко и назначения Юрана его команда в весенней части сезона набрала 18 очков – больше, чем «Динамо» (17), «Спартак» (15) и «Ахмат» (14). «Стыки» «Химки» тоже прошли успешно, в отличие от другого клуба РПЛ.

Тренера химчан похвалил один из руководителей клуба Роман Терюшков.

— Сезон был рваный, — заявил «Известиям» член наблюдательного совета «Химок». — Понимаем, первая часть совсем не удавалась, закончили ее на последнем месте. Сборы тоже не вселяли уверенности, тогда последний контрольный матч «Крыльям» проиграли 3:7, это ни в какие рамки не лезло. Попросили Сергея Николаевича Юрана вернуться в клуб, он сделал невероятное. 18 очков, которые набрали с ним. Задачу выполнили, эмоций сейчас даже нет. Верю, что в следующем сезоне будем идти вперед.

Понижение в классе

Сенсация в стыковых матчах все-таки случилась: «Оренбург» прошёл «Уфу» и займет её место в РПЛ. На последней минуте матча в столице Башкортостана «Оренбург» забил победный гол и выиграл 4:3 по сумме двух встреч. В случае ничьей в РПЛ осталась бы «Уфа», которая выиграла бы противостояние за счет выездных голов (первый матч в Оренбурге закончился ничьей 2:2).

— У меня преобладает чувство, что был соблюден в нашем чемпионате спортивный принцип, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин. — В объективном противостоянии вышли те команды, которые этого заслужили, потому что результат определяет все. Поздравляю «Оренбург», я родился в этом городе. Знаю, что когда они вылетели из премьер-лиги, они не бросили этот проект, а стали еще лучше работать. Наверно, поэтому они заслуженно получили путевку в Высшую лигу. Удачи им!

В итоге «Уфа», которая неделю назад отмечала победу в Казани с песнями и плясками в раздевалке «Ак Барс Арены», присоединится к «Рубину» в ФНЛ. «Зеленое дерби» переезжает во второй дивизион, если «Уфа» не будет испытывать проблем с финансированием и поддержкой правительства.

Руководитель клуба Шамиль Газизов часто намекал на то, что «Уфа» может исчезнуть, если лишится возможности играть в РПЛ. Ещё и лидеры команды после такого могут разбежаться: на Владислава Камилова, Гамида Агаларова, Константина Плиева, Дмитрий Кабутова и других определенно есть спрос. Наверняка, они захотят продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Если клуб оправится от этого удара, сохранит спонсоров и не растеряет большую часть игроков, тогда в ФНЛ в новом розыгрыше ожидается чуть ли не самый захватывающий сезон за много лет. «Рубин», «Уфа», «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Алания», «Балтика» – борьба за выход в РПЛ ожидается на уровне «лучшей лиги мира», как в шутку называют ФНЛ.