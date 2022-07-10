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Северное влияние: почему «Зенит» выиграл в матче за Суперкубок

Как петербургский футбольный клуб разгромил дома московский «Спартак»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Открытие российского футбольного сезона в Санкт-Петербурге прошлСеверное влияо при максимальном аншлаге на «Газпром Арене». Вечером 9 июля там состоялся матч на Суперкубок России. В нем местный «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:0.

Снова ажиотаж

Майский финал Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1), поставил красивую точку в сложном прошлом сезоне. В Москве на стадион «Лужники» в тот день пришло почти 70 тыс. зрителей. Это показало, что даже в условиях тотального бана и отсутствия у наших команд международных матчей отечественный футбол может вызывать у публики интерес.

Предстоящий сезон будет первым без еврокубков и официальных игр сборных. Незадолго до первой игры 9 июля организаторы постарались разогреть публику. Одним из таких мероприятий стал ретро-матч ветеранов «Зенита» и «Спартака», прошедший накануне на стадионе «Петровский» — старой домашней арене сине-бело-голубых.

На поле собрались легенды обоих клубов 1990-2000-х годов — Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Андрей Тихонов, Егор Титов, Владимир Быстров и многие другие. В этом матче победил «Зенит» (2:0). Болельщики и участники поностальгировали по временам выступлений этих футболистов, игравших на не самом современной стадионе, построенном еще в советские времена.

«Зенит» переехал на «Газпром Арену» с «Петровского» в 2017 году, когда был готов новый стадион.

Быстрый разгром

Ряд болельщиков и спортсменов были возмущены решением РФС провести матч 9 июня в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Особенно в претензиях к союзу усердствовало руководство «Спартака», которое одно время даже не исключало бойкот встречи. Но в итоге красно-белые приехали и провели первую игру под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Все билеты на матч были проданы заранее, и на трибунах «Газпром Арены» собралось более более 55 тыс. зрителей. Впрочем, болельщики выражали свое негодование насчет выбора площадки для встречи, и, что любопытно, не только фанаты «Спартака». Также зрители возмущались и введением Fan ID, наличие которого станет обязательным для посещения следующих игр РПЛ.

Что касается самой игры, сначала казалось, что спартаковцы могут оказать сопротивление «Зениту». Они создали пару моментов у ворот Даниила Одоевского. В одном из них Даниил Денисов бил из убойной позиции, но промахнулся.

А в середине первого тайма «Зенит» по сути похоронил надежды на успех московского клуба. Сначала Иван Сергеев дальним ударом открыл счет. А через пять минут комбинация двух бразильцев привела к тому, что с передачи Дугласа Дос Сантоса Малком удвоил преимущество хозяев. Сразу после перерыва еще одна бразильская связка окончательно добила «Спартак»: Вендел забил с передачи Клаудиньо. Окончательный счет 4:0 на последних минутах установил Маттео Касьерра.

— Заслуженная и безоговорочная победа «Зенита», — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Интрига была разве что в первые полчаса, когда красно-белые выглядели неплохо. Но после первого гола они занялись любимым своим делом в виде споров с судьями и спихивания на них всех своих неудач. И все пошло дальше у спартаковцев наперекосяк, когда они стали эмоции тратить не на футбол, а на свои излюбленные истерики. «Зенит» в этой ситуации на классе решил все в свою пользу.

«Зенит» в седьмой раз выиграл Суперкубок России. По количеству побед в этом турнире он сравнялся с рекордсменом — московским ЦСКА. Ранее петербуржцы завоевывали этот титул в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 годах.

МИРовой контракт

В день первой игры сезона стало известно, что новым титульным спонсором Российской премьер-лиги стала платежная система «Мир». Соглашение заключили на «Газпром Арене» перед началом матча за Суперкубок России. Договор подписали исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Срок договора — четыре года. По условиям соглашения, соревнование в высшем дивизионе чемпионата РФ будет официально называться «Мир Российская Премьер-лига»

По разным данным, РПЛ будет зарабатывать на этом контракте по 720 млн рублей в год, но официально обе стороны не стали называть сумму, ссылаясь на коммерческую тайну.

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