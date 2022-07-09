«Успехом для «Сочи» будет доказать, что серебро взяли не случайно»

В мае футболисты «Сочи» сенсационно заняли второе место в чемпионате России. Они выиграли серебряные медали всего на третий сезон выступлений в РПЛ. С тех пор прошло полтора месяца, а состав команды претерпел серьезные изменения. Ее главный тренер и два лидера ушли в другие клубы. Тренировавший сочинцев Владимир Федотов теперь возглавляет московский ЦСКА.

Забивший 14 голов в прошлом чемпионате нападающий «Сочи» Маттео Касьерра и ключевой защитник Родригао проданы в петербургский «Зенит». Южная команда еще не нашла им замену. А на место Федотова пришел экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин, который в 50 лет впервые поработает в Российской премьер-лиге.

При нем команда провела три матча в предсезонном турнире «Кубок Пари Премьер». Уже без Касьерры, но еще с Родригао в составе она сыграла вничью 1:1 в основное время с «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород», по итогам серии пенальти проиграв питерцам 2:4 и победив нижегородцев 4:2. А в четверг вечером, после отъезда Родригао, сочинцы потерпели поражение в основное время от ЦСКА (1:2). 17 июля «Сочи» начнет новый чемпионат выездным матча против «Торпедо».

А после игры с ЦСКА «Известия» пообщались с нападающим «Сочи» Георгием Мелкадзе, который сравнил свои функции при Федотове и Гаранине, поделился мнением об отъезде Касьерры и оценил шансы своего бывшего клуба московского «Спартака» на победу в субботнем матче Суперкубка России против «Зенита».

— Как оцените игру с ЦСКА?

— Плюс в том, что не перестали играть, когда проигрывали. На второй тайм вышли заряженными и успешно его отыграли.

— В чем изменился «Сочи» при новом тренере?

— Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

— Получается, при Гаранине пытаетесь делать из Дениса Адамова и Сослана Джанаева нового Мануэля Нойера?

— Нет. Просто чаще используем вратаря. У нас вратари неплохо играют ногами — без Нойера (смеется).

— А к вам лично требования как поменялись?

— Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника. А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

— Насколько стало тяжелее после ухода в «Зенит» Маттео Касьерры?

— Будем перестраиваться. Как-то будем без него играть. Что еще делать?

— Рады, что с уходом Касьерры конкуренция за место в атаке становится полегче, и у вас будут шансы чаще выходить на поле?

— Я рад только за него, что он перешел в клуб, который будет бороться за золото. А конкуренция всегда делает всех лучше. Если это здоровая конкуренция.

— После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?

— Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно.

— Матч с ЦСКА был последним, когда на трибунах был фанатский актив. Теперь из-за введения в РПЛ Fan ID его не будет, так как фанатские объединения всех клубов объявили бойкот. Каково вам будет играть без них?

— «Сочи» уже играл в таких условиях, когда коронавирус был в разгаре. А это решение — дело фанатов. Но, разумеется, мне приятней играть с болельщиками. Чем их больше, тем приятней.

— «Спартаку» и его фанатам есть желание снова что-то доказать в предстоящем сезоне? Или уже не помечаете в календаре, когда «Сочи» играть против красно-белых?

— Если мне есть, что доказывать, то я буду это доказывать себе. «Спартаку» и его фанатам уже ничего не буду доказывать. Предстоящие матчи «Сочи» против «Спартака» в календаре я не помечаю.

— Каковы шансы «Спартака» выиграть в Питере Суперкубок России у «Зенита»?

— Это все-таки не игра в чемпионате. Это финал Суперкубка. И мне кажется, шансы 50 на 50.