Не уступают места: какие неожиданности принес первый тур РПЛ

Новый сезон чемпионата России по футболу стартовал в конце минувшей недели — 15 июля. Это первый за долгие годы розыгрыш национального первенства, когда его участники не будут параллельно загружены матчами еврокубков и международными играми сборных. Такой изоляции отечественного футбола не было с 1950-х годов. Столь исторический сезон уже начался с неожиданностей.

Утраты

Открытие турнира было омрачено двумя трагедиями. В пятницу, в день первого матча чемпионата между «Химками» и петербургским «Зенитом», неожиданно скончался бывший полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Александр Козлов. Ему было всего 29 лет. Когда-то подававший большие надежды футболист не смог закрепиться на высоком уровне, но ряд его ярких матчей в первой половине 2010-х годов запомнились надолго. А ближе к вечеру стало известно об уходе из жизни в возрасте 74 лет знаменитого советского нападающего и российского тренера Георгия Ярцева.

Даже не глубоко погруженная в футбол публика помнит, как он осенью 2003 года вывел сборную России на чемпионат Европы, возглавив ее за несколько туров до финиша отборочного турнира в крайне тяжелом состоянии. Вершиной этого стала решающая выездная победа над Уэльсом в ответном стыковом матче (1:0). Лучшие годы карьеры Ярцев провел в «Спартаке», став для него по-настоящему культовым человеком. Вершиной его карьеры в рядах красно-белых стали победа в чемпионате СССР – 1979 в качестве игрока и чемпионате России – 1996 в качестве главного тренера.

Все матчи прошедшего первого тура РПЛ начинались с минуты молчания в память о Козлове и Ярцеве. Болельщики «Зенита» вывесили баннеры в их честь на «Арене Химки». Сама пятничная игра с местной одноименной командой неожиданно для считающимися фаворитами сезона питерцев завершилась вничью (1:1). В субботу московский ЦСКА удивил многих качественной игрой против екатеринбургского «Урала», одолев его дома со счетом 2:0. В этот же день «Спартак» чудом спасся от выездного поражения в Грозном от местного «Ахмата» (1:1) и опять оказался в центре громкого судейского скандала.

«Химки» — «Зенит»

Перед нынешним сезоном уже почти ни у кого не осталось иллюзий в том, что кто-то составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Кажется, что пятое подряд завоевание питерцами золота неминуемо. Стабильность в составе, тренерском штабе и руководстве, точечные усиления и самый большой бюджет не оставляют надежд на интригу. Казалось, в пятницу подопечные Сергея Семака должны побеждать «Химки», хотя вполне можно было допустить, что подмосковный клуб окажет сопротивление.

В итоге команда Сергея Юрана, с трудом спасшаяся от вылета в мае, превзошла фаворита первенства по количеству голевых моментов. И «Зенит» не был похож на себя образца матча на Суперкубок России, где был разгромлен «Спартак» (4:0). Правда, сине-бело-голубые всё же сумели открыть счет в середине первого тайма, когда отличился Вендел. Но самоотдача и количество моментов у ворот гостей всё же перешли в качество — на 85-й минуте Резиуан Мирзов сравнял счет и обеспечил «Химкам» ничью.

— Добились такого результата за счет желания, — заявил «Известиям» полузащитник «Химок» Александр Зуев. — Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат. Со «Спартаком» «Зенит» очень убедительно выглядел в Суперкубке. Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Всё равно это очень сильная команда.

ЦСКА — «Урал»

В межсезонье ЦСКА столкнулся с колоссальными потерями в составе. Кто-то планово ушел сам, как Марио Фернандес, с кем-то, как Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон и Ильзат Ахметов, расстался клуб. Красно-синие также не стали оставлять у себя арендованного Жан-Филиппа Гбамена, а также не договорились с французским «Лиллем» о сумме трансфера Юсуфа Языджи, который во время весенней аренды был самым ярким футболистом в составе ЦСКА.

В июне большим ударом стало то, что Чидери Эджуке воспользовался разрешением ФИФА в одностороннем порядке приостановить контракт с российским клубом и уехать в Европу. Яка Бийол поступил честнее с ЦСКА и не стал пользоваться этой поправкой к регламенту по переходом, но договорился с клубом, чтобы тот его продал в итальянский «Удинезе». Взамен Федотов получил усиление пока лишь в виде защитника Милана Гайича, а также вернувшихся из аренд нападающего Федора Чалова и полузащитника Константина Кучаева.

На фоне этой кадровой катастрофы ЦСКА показал слабые результаты в контрольных матчах в межсезонье. И казалось, что на старте чемпионата будет с трудом набирать очки. Но субботняя домашняя встреча с очень крепким «Уралом» публику удивила.

И дело даже не в победе армейцев, а в их тотальном игровом преимуществе. Федотов перевел команду на схему в три центральных защитника, причем одним из них стал профильный фланговый игрок — 35-летний Кирилл Набабкин. Но иных вариантов не было, так как при текущих кадровых трудностях приходится идти на нетривиальные шаги в определении амплуа подопечных.

В итоге ЦСКА выдал просто рекордные или близким к рекордным статистические показатели в атаке за последние десять с лишним лет, будь то количество ударов по воротам, количество ударов из чужой штрафной, касания мяча в чужой штрафной, голевые моменты. Центральные защитники Набабкин и Игорь Дивеев остались единственными из полевых игроков армейцев, кто ни разу не ударил по воротам.

Причем большую часть этой статистики ЦСКА сделал в первом тайме. Для Федотова это тоже был один из лучших матчей в атаке за время работы в РПЛ. В «Оренбурге» и «Сочи» под его руководством таких показателей не было. Но все это могло оказаться бессмысленным, так как либо хозяева сами запарывали моменты, либо «Урал» спасал его вратарь Илья Помазун. Перед самым перерывом Иван Обляков всё же открыл счет, а в середине второго тайма Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество и избавил ЦСКА от лишней нервотрепки. Теперь болельщикам остается гадать, сможет ли еще прибавить команда, если она смогла так быстро поставить игру к первому же туру.

— Начали сезон отлично, надо было еще больше забивать, реализация должна быть лучше, — отметил Иван Обляков. — Тренер сказал нам играть в свой футбол, действовать активно, контролировать мяч, больше проводить атаки через контроль, через фланги. На какой результат можем рассчитывать в этом сезоне? Время покажет.

«Ахмат» — «Спартак»

После разгромного поражения в Питере в матче за Суперкубок «Спартак» уже не производил впечатление команды, готовой решать серьезные задачи в новом сезоне. И встреча в Грозном усилила опасения. Но всё это осталось на втором плане из-за судейства Владислава Безбородова. Со стороны лояльной спартаковцам публике были вопросы еще по удалению Мацея Рыбуся в конце первого тайма. Он за минуту получил две желтые карточки. Сначала за срыв атаки соперника, а потом за неспортивное поведение. На 75-й минуте питерский арбитр не назначил пенальти, когда мяч попал в руку игроку «Ахмата» в штрафной площади хозяев. Большинство экспертов считают оба решения правильными.

Но в концовке встречи не был удален с поля вратарь грозненцев Георги Шелия, жестко въехавший ногой в Александра Соболева. И вот этот эпизод, скорее всего, будет признан ошибочным. Руководство «Спартака» уже привычно стало жаловаться на судейство. На этом фоне даже несколько забылась слабая игра команды.

«Ахмат» открыл счет перед перерывом, сразу после удаления Рыбуся, когда Артем Тимофеев головой отправил мяч в ворота после навеса. В остальном подопечные Андрея Талалаева полностью переигрывали соперника, не реализовали множество моментов и за это поплатились, когда в концовке встречи Виктор Мозес дальним ударом восстановил равновесие и спас спартаковцев от поражения.

— Получился неплохой по качеству матч с обилием ошибок со стороны обеих команд, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У соперников много проблем в обороне, но «Ахмат» смотрелся более цельно в атаке и заслуживал победу. «Спартак» бьется, но я пока не вижу, за счет чего он может выстроить дееспособную игру. Спаслись за счет отличного удара Мозеса, но я уже вижу, что вместо анализа игровых проблем идет традиционная красно-белая истерия по поводу судейства. Хотя, по большому счету, Безбородову можно предъявить претензии лишь за неудаление Шелии. Но и там много вопросов к Соболеву, который так же некрасиво вел себя несколькими секундами ранее, пихаясь во вратаря, просто делал это не так явно, как ударил ему по ноге Шелия.

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»

После глобального обновления состава, произведенного в течение последнего года, «Локомотив» должен показать прогресс в нынешнем сезоне. Но старт получился неудачным и дал немало поводов для критики.

В середине первого тайма игрок нижегородцев Тимур Сулейманов был удален с поля за две желтые карточки. И часовое численное преимущество не было использовано хозяевами. На 55-й минуте Вильсон Изидор всё же смог открыть счет. Но через пятнадцать минут Вячеслав Кротов сравнял. По этому эпизоду были претензии со стороны «железнодорожников», которые посчитали, что судья должен был фиксировать фол в нападении. Также возникли вопросы по неназначенному пенальти, когда мяч в штрафной площади гостей попал в руку Дмитрию Стоцкому.

После игры судейство раскритиковал председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. При этом он признал, что даже при таких раскладах его клуб обязан был побеждать. «Нижний Новгород» успешно проводит первый официальный матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова, который в июне неожиданно сменил Александра Кержакова, сумевшего в прошлом сезоне удержать команду с самым маленьким бюджетом в РПЛ без переходных игр. Сейчас финансирование клуба увеличилось, поэтому амбиции игроков более высокие.

Также в прошедшем туре состоялись еще три матча. В субботу «Оренбург» дома проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:4. В воскресенье московское «Торпедо» сыграло с «Сочи», а «Краснодар» в родных стенах встречался с воронежским «Факелом».