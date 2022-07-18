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Соблюдайте беспорядок: почему CAS поддержал бан российского футбола

Стоит ли РФС продолжать судиться с ФИФА и УЕФА за права сборных и клубов
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Российский футбольный союз намерен продолжить судебные споры с ФИФА и УЕФА по вопросу отстранения наших сборных и клубов от международных соревнований. Окончательное решение будет принято после ознакомления с мотивировочной частью решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который на днях подтвердил законность санкций против российского футбола. В результате наши клубы и сборные лишились возможности участия в 18 международных турнирах. Cуд посчитал, что на матчах с участием россиян невозможно обеспечить безопасность, а значит международные федерации были вправе накладывать свои санкции. Юристы расходятся во мнения, стоит ли РФС продолжать юридические споры с ФИФА и УЕФА.

Страх беспорядков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 15 июля отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза, «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА. РФС и клубы пытались оспорить решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой этих организаций.

CAS последователен в своих решениях не в пользу России. В марте он таке отклонил иск РФС, который оспаривал отстранение сборной России от стыковых матчей с Польшей за выход на чемпионат мира в Катаре и «Спартака» — от плей-офф Лиги Европы.

Теперь предметом рассмотрения Спортивного арбитражного суда стали сразу два иска. Один из них снова подал РФС. Он требовал от ФИФА и УЕФА восстановить сборную России и наши клубы во всех международных соревнованиях. Начиная с 24 февраля бану подверглись национальные, молодежные, юношеские команды — как мужские, так и женские. Всего Россию исключили из 18 турниров. Этот иск от РФС в суде рассматривали 5 июля, в течение более шести часов.

Второе обращение в суд подали непосредственно футбольные клубы — «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА. Именно они пострадали от решения УЕФА, отстранившей наши команды от еврокубков на сезон-2022/23. Заседание по этому иску проходило 11 июля и длилось более трех часов.

Эксперты, оценивая перспективы исков, обращали внимание, что чуть большие шансы быть удовлетворенными имеют претензии клубов. Заседание суда специально назначили на дату, предшествующую жеребьевке еврокубков, чтобы в случае положительного решения наши клубы могли участвовать в следующем розыгрыше.

В итоге, решение по обоим искам CAS озвучил 15 июля — соответствующая информация появилась на сайте организации. Все апелляции российской стороны также были отклонены.

«Комиссия установила, что эскалация конфликта, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые ФИФА и УЕФА должны были отреагировать, — говорится в сообщении. — Принимая решение, что российские команды и клубы не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, стороны действовали в рамках полномочий, данных им соответствующими уставами и положениями. Комиссия считает нужным не давать характеристику конфликту, а сосредоточить внимание на его последствиях для Украины. Панель CAS считает прискорбным тот факт, что действия на Украине, за которые российские футбольные клубы и игроки не несут никакой ответственности, оказывают негативное влияние на них и российский футбол в целом. Но это компенсируется необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей для остального мира».

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы РФС и российских клубов в арбитражном суде, объясняет это решение политическими обстоятельствами.

— В мире сильны антироссийские настроения, — отметил Прокопец в интервью Matchtv.ru. — Ответчики не возлагают вину за это на РФС, но указывают: в силу сложившихся обстоятельств никто не знает, чем может обернуться международный матч с российским участием. И брать на себя ответственность не хотят. А представить действительно можно всякое, вплоть до массовых протестов и беспорядков, — такова позиция ФИФА и УЕФА.

Мотивировочная часть решения суда с детальными разъяснениями выйдет позже. По мнению бывшего генерального секретаря РФС Анатолия Воробьева, стоит оставить попытки оспаривать отстранение наших команд от международных турниров.

— Полагаю, что лучше заняться сейчас развитием футбола: детского, юношеского, массового, профессионального. Думаю, что деньги, которые они потратили на юристов, лучше потратить на поддержку футбола. Например, купить дополнительные газоны для Архангельской области или Дагестана, — подчеркнул эксперт в интервью «Известиям». — Впрочем, в РФС мощная юридическая служба. Они без моего совета знают что делать.

Борьба за убытки

В службе коммуникаций РФС сообщили, что очередное отклонение апелляции не остановит организацию. «РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов», — говорится в заявлении.

РФС отмечает, что ожидает от CAS полного текста решения. После его анализа организация может обратиться в Верховный суд Швейцарии и подать очередные иски в CAS. РФС хочет добиться денежной компенсации из-за финансовых убытков, связанных с баном клубов и сборных — после 24 февраля ФИФА и УЕФА приостановили все выплаты в адрес РФС, например, на развитие детско-юношеского спорта. А клубы несут убытки из-за отсутствия выплат за участие в еврокубках.

— Считаю, что побороться за финансовые убытки можно, — сказала «Известиям» спортивный юрист Анна Анцелиович. — Особенно в рамках детско-юношеского спорта. Потому что основной принцип всех организаций — политическая нейтральность. А если говорить о детях, которым спорт заменяет запрещенные альтернативы, тут неправильно отменять такое финансирование. Думаю, арбитры CAS примут это во внимание. Членство РФС в организациях не приостанавливали, значит, приостанавливать выплаты неправильно. РФС является полноценным членом, платит взносы. А в отношении нее взносы прекращены.

При этом эксперт считает, что пока ситуация на Украине не урегулируется, международные футбольные организации вряд ли изменят свое отношение к российской стороне.

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