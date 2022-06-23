Допускная система: почему РФС позволил «Факелу» играть в РПЛ

Исполком РФС 23 июня утвердил состав участников чемпионата России сезона-2022/23. В частности, к играм в РПЛ допустили воронежский «Факел», хотя неготовность стадиона могла стоить ему возвращения в ФНЛ. Председателем судейского комитета РФС стал Павел Каманцев. Это противоречит регламенту ФИФА, который не разрешает управлять подобными структурами людям без опыта работы арбитром. Но эксперты не исключают, что требования ФИФА проигнорированы сознательно — в ответ на санкции организации в отношении российских клубов и сборных.

Спорное судейство

Пост председателя судейского комитета РФС был вакантным с конца прошлого года. Тогда занимавший его Ашот Хачатурянц стал президентом РПЛ. Его временно сменил Павел Каманцев. Но даже в статусе исполняющего обязанности эта кандидатура вызывала вопросы — согласно регламенту ФИФА, руководить судейским комитетом национальной федерации может только арбитр, имеющий опыт обслуживания матчей чемпионата страны в качестве главного судьи, ассистента или видеоарбитра.

Павел Каманцев судьей никогда не был. Это, к слову, касалось и Ашота Хачатурянца, когда он возглавлял эту структуру. Но футбольное сообщество в большинстве своем закрывало на данный факт глаза: команда Хачатурянца пришла в футбол благодаря президенту РФС Александру Дюкову и долгое время оставалась вне критики со стороны болельщиков и журналистов.

Лишь после того, как Хачатурянц стал президентом РПЛ, а человек из его команды возглавил судейский комитет, возникли вопросы относительно конфликта интересов: фактически руководить судьями стал человек, связанный с клубами. А именно этого старался избегать РФС в последние 10 с лишним лет. Так, когда российским футболом руководил Сергей Фурсенко, а департамент судейства и инспектирования возглавлял Роберто Розетти, из регламента полностью убрали возможность клубов участвовать в назначении судей на матчи.

Формально это продолжается до сих пор. Но Хачатурянц не скрывает, что Каманцев является его человеком и назначен председателем комитета по его предложению.

Что касается регламента ФИФА, то его нарушение может быть сознательным, считают некоторые эксперты. По их мнению, это может быть неким ответом РФС на отстранение наших команд от международных соревнований, а также на недавнее решение продлить на год возможность легионерами в одностороннем порядке без компенсаций приостанавливать контракты с российскими клубами.

— РФС правильно сделал, что не стал оглядываться на ФИФА в этих вопросах, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Международная федерация вообще полностью дискредитировала все свои регламенты, сама их нарушая в рамках собственного русофобского рвения. Они сборную отстранили от стыков к ЧМ только потому, что Польша, видите ли, не захотела ехать играть с Россией. Ну и с чего мы после этого должны спрашивать, кого у нас назначать руководить судьями? Теперь уж это точно не дело ФИФА. Еще бы перестать ориентироваться на них в вопросе присоединения крымских клубов к чемпионату России. Я уже не раз говорил, что не понимаю склонности РФС к компромиссам в этом. Но хорошо, что хоть с судейским комитетом сделали всё сообразно своим устремлениям, а не указкам из швейцарского офиса.

«Факел» в РПЛ

Воронежский клуб вышел в РПЛ по итогам прошедшего сезона ФНЛ. Он вернулся в элиту российского футбола впервые с 2001 года. Но еще по ходу розыгрыша первой лиги имелись вопросы к состоянию местного стадиона. На тот момент он не был готов пройти сертификацию на уровне премьер-лиги.

Тем не менее РФС выдал «Факелу» лицензию на выступление в РПЛ. А вскоре сама лига внесла его в состав участников своего турнира. Правда, руководство российского футбола поставило условие устранить все проблемы со стадионом до 1 июля.

Сейчас клуб постоянно выкладывает в соцсетях фото работ, которые там проводятся. При этом процедура утверждения состава участников соревнований РПЛ на следующий сезон формально означает, что «Факел» уже в премьер-лиге. В случае его недопуска туда, место в элите досталось бы «Уфе», которая вылетела в ФНЛ по итогам переходных матчей с «Оренбургом».

Теперь неясно, что будет делать РФС, если воронежский стадион не получит соответствующий сертификат к 1 июля. Но руководство российского футбола уверяет, что всё будет готово. Заместитель генерального директора — директор по развитию РФС Максим Митрофанов сказал, что нет никаких оснований считать, что стадион не пройдет сертификацию. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что готовность арены ему гарантировал лично губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Немного непонятно, зачем было назначать дедлайн на 1 июля, если состав участников определяли сейчас, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Но если есть гарантии готовности стадиона со стороны местных властей и РФС с РПЛ все контролируют, уверены, что всё будет готово в срок, то переживать нечего. Тем более первые матчи нового сезона у «Факела» выездные. В общем, главное, чтобы соблюдался спортивный принцип. Раз Воронеж завоевал путевку в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ, он должен играть в элите.

Сезон РПЛ стартует 15–17 июля. В первых двух турах «Факел» сыграет на выезде против «Краснодара» и грозненского «Ахмата». Лишь в третьем туре в конце июля должен пройти первый матч в Воронеже.