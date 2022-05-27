Не сесть в «Луже»: чего ждать от финала Кубка России по футболу

Воскресный финал Кубка России по футболу впервые за много лет имеет яркую афишу. В решающем матче сыграют московские «Спартак» и «Динамо» — исторически их противостояние носит принципиальный характер. Дерби пройдет на стадионе «Лужники», и ажиотаж вокруг матча такой, что заполнены могут быть все 80 тыс. мест. Обе команды имеют серьезные игровые проблемы: «Динамо» блекло выглядело весной, а «Спартак» так и вовсе весь сезон. Победа в турнире важна как тем, так и другим. Кубок России не покорялся спартаковцам почти 20 лет, а динамовцам более четверти века.

«Спартак»: спасая худший сезон

Красно-белые последний раз выигрывали Кубок России в 2003 году при предыдущем владельце клуба Андрее Червиченко и при самом успешном главном тренере в своей постсоветской истории Олеге Романцеве. Он, кстати, покинул свой пост через несколько дней после того победного финала против «Ростова» (1:0) из-за конфликта с руководством.

В эпоху Леонида Федуна, владеющего клубом с 2004 года, этот трофей не покорялся «Спартаку» ни разу. За это время команда только по разу выигрывала чемпионат и Суперкубок России — в 2017 году. Последний раз в финал Кубка страны красно-белые выходили в 2006 году при Владимире Федотове. Тогда они проиграли в финале московскому ЦСКА со счетом 0:3.

С тех пор было несколько обидных осечек, когда участие в решающем матче казалось очень близким, но красно-белые оступались на полуфинальной стадии. В 2011 году при Валерии Карпине «Спартак» проиграл ЦСКА в серии пенальти (4:5) после яркой ничьей 3:3 по итогам основного и дополнительного времени. А в 2018 году чемпионский состав под началом Массимо Карреры упустил преимущество в счете в основное время домашней игры с терпевшим бедствие «Тосно». В результате по итогам основного и дополнительного времени счет был 1:1, а в серии пенальти команда из Ленинградской области победила 5:4. В итоге клуб выиграл трофей, параллельно вылетев из РПЛ, и тут же был расформирован.

Возможная победа станет большим подарком для болельщиков «Спартака» в год столетия со дня основания клуба. Парадокс в том, что титул может быть выигран в один из худших его сезонов в истории.

С лета красно-белых бесконечно сотрясали скандалы, связанные с публичными выступлениями жены Федуна Заремы Салиховой. В последние годы даже при отсутствии формального статуса (в 2021 году она лишь две с половиной недели находилась в совете директоров «Спартака») СМИ называют ее фактическим руководителем клуба. Что не отрицается в публичных выступлениях ни ей самой, ни многими сотрудниками команды.

Прошлым летом в своем Telegram-канале она жестко критиковала спортивного директора Дмитрия Попова за назначение главным тренером Руя Витории. В августе Попов уволился по собственному желанию, заявив, что не желает терпеть критику со стороны Заремы. Позже он завел свой канал, в котором выложил несколько документов и переписок с ней, опровергавших некоторые ее заявления. В дальнейшем Зарема удалила свой канал, а Попов перестал вести свой.

Но это не спасло «Спартак» от проблем. Всю вторую половину прошлого года у команды были неудачные результаты в чемпионате России. К зимнему перерыву красно-белые под руководством Витории шли на девятом месте в РПЛ. Но при этом провели успешный еврокубковый сезон, выйдя с первого места из очень сложной группы Лиги Европы. Португалец стал очень популярен среди болельщиков, не очень симпатизирующих Зареме. Но это не спасло его от отставки.

Пришедшие в клуб в декабре главный тренер Паоло Ваноли и спортивный директор Лука Каттани были уже креатурами супруги Федуна. Итальянцы работают при полной поддержке руководства и без публичной критики. Это не улучшило результаты в чемпионате: «Спартак» закончил сезон в РПЛ на десятом месте — повторение худшего итога за 30 лет после развала СССР. Ранее так низко красно-белые падали только в 2003 году.

В финал спартаковцы пробились без особых проблем: они разгромили дома «Кубань» (6:1) в 1/8 финала, обыграли в гостях ЦСКА (1:0) в четвертьфинале и одолели дома в полуфинале красноярский «Енисей» (3:0). Кроме армейцев все соперники были представителями низшего дивизиона — ФНЛ-1.

— С учетом весеннего кризиса в «Динамо», думаю, что у «Спартака» больше шансов на победу, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Бело-голубые уже месяц не могут победить, терпят разгромные поражения и идут по нисходящей. «Спартак» выглядит не сильно лучше, но всё же способен собраться на отдельный матч и победить, что показали и кубковый четвертьфинал с ЦСКА, и мартовское дерби с «Динамо» (2:0) в чемпионате. К тому же футболисты определенно захотят порадовать и самих себя, и руководство, и болельщиков завоеванием трофея в год столетия клуба.

«Динамо»: долгая жизнь без трофеев

С момента прихода Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых в октябре 2020 года «Динамо» стало очень популярным и имеет в основном положительные отзывы болельщиков и экспертов. Это связано во многом со стремлением немецкого специалиста ставить команде атакующий футбол с высоким прессингом, а также большим доверием к молодым россиянам, среди которых особенно выделяются Арсен Захарян, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулев.

В прошлом году даже при поражениях динамовцы чаще всего показывали качественный футбол. Иногда они теряли очки из-за ошибок в обороне и слабой реализации моментов. Тем не менее «Динамо» здорово провело большую часть чемпионата России 2021/22. На зимний перерыв бело-голубые ушли вторыми, совсем немного отставая от лидирующего «Зенита».

В конце февраля команда лишилась двух украинцев. Ассистент главного тренера Андрей Воронин расторг контракт и уехал из страны. Основной центральный защитник Иван Ордец перестал выходить на поле и попадать в заявку.

Весной качество игры «Динамо» ухудшилось, но до середины апреля команда всё равно стабильно набирала очки и дышала в спину «Зениту». Однако в последних пяти турах она набрала лишь одно очко. И не только быстро лишилась шансов на чемпионство, но и упустила второе место.

В последнем туре серебро забрал «Сочи», разгромивший динамовцев на их же поле со счетом 5:1. Бело-голубые в итоге взяли бронзу. В прошлый раз этого удалось добиться под руководством Андрея Кобелева в 2008 году. Сейчас это считается успехом, но смазанная концовка сезона портит впечатление.

Особенно беспокоит оборона, так как в последних четырех турах чемпионата команда пропустила 16 голов — помимо разгрома от «Сочи» было выездное поражение 2:5 от самарских «Крыльев Советов», домашний проигрыш екатеринбургскому «Уралу» (2:3) и ничья в дерби с «Локомотивом» (3:3).

Но об этом болельщики могут забыть, если получится взять Кубок. На пути к нему «Динамо» обыграло дома «Нижний Новгород» (3:0) в 1/8 финала, в четвертьфинале с трудом победило в гостях выступающую в ФНЛ калининградскую «Балтику» (1:1, по пенальти 5:2), а в полуфинале дома взяло верх над еще одной обитательницей первого дивизиона — владикавказской «Аланией» (3:0).

За всю постсоветскую эпоху «Динамо» всего один раз выигрывало серьезный трофей. Это был Кубок России 1995 года. Тогда в «Лужниках» бело-голубые под руководством Константина Бескова в основное и дополнительное время сыграли нулевую ничью с волгоградским «Ротором», а по пенальти взяли верх 8:7. По мнению игравшего в то время за команду легендарного защитника Александра Точилина, последние неудачи не уменьшают шансов «Динамо» на успех в финале.

— Бывают такие неудачные игры, как с «Сочи», но думаю, что к финалу футболисты «Динамо» подойдут совсем с другим настроем, — заявил «Известиям» Точилин. — И те ошибки, которые были сделаны, они проанализируют вместе с тренерским штабом. И все-таки, если говорить объективно, «Сочи» и «Спартак» — это две разные команды. «Сочи» сегодня намного сильнее «Спартака». Думаю, болельщиков ждет очень интересный и зрелищный матч двух принципиальных соперников, но небольшое преимущество будет на стороне динамовцев.

В Москве в последний раз финал Кубка России игрался в 2008 году. А в «Лужниках» подобного матча не было с 2007 года. Впервые решающая игра Кубка состоится на главной спортивной арене страны после ее реконструкции.

За 86-летнюю историю турнира лишь раз в его решающей встрече друг против друга играли «Спартак» и «Динамо». Это случилось в 1951 году. Тогда красно-белые оказались сильнее и победили со счетом 3:0.