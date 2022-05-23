«У нас была задача выйти на поле и забрать это серебро»

Завершившийся 21 мая сезон РПЛ стал триумфальным для футболистов «Сочи». Клуб основан был основан всего четыре года назад на базе переехавшего в южный город петербургского «Динамо», в то время выступавшего в первом дивизионе (ФНЛ). Уже в 2019 году он вышел в РПЛ, а за следующие три сезона проделал путь до серебряных медалей чемпионата России.

Второе место удалось вырвать в последнем туре — в выездном матче с прямым конкурентом за эту позицию московским «Динамо». «Сочи» разгромило бело-голубых со счетом 5:1. После игры один из лидеров команды защитник Сергей Терехов ответил на вопросы «Известий» и других журналистов, рассказав о слагаемых успеха своей команды, ее будущем в следующем сезоне и своем динамовском прошлом.

«Возможно, тот уход поспособствовал развитию моей карьеры»

— Ожидали такой итоговый результат последнего матча и всего сезона?

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— Мы шли от матча к матчу. Понимали, что боремся за тройку призеров. И внутри команды договорились сделать все возможное, чтобы занять максимально высокое место.

— Не обидно, что «Сочи» достиг такого исторического результата, а еврокубков для России теперь нет?

— Я думаю, это неправильное слово «обидно». Мы сделали все, что могли, все, что от нас зависело. Показали результат, заслуженно заняли второе место. А что там происходит, будем или не будем играть в еврокубках, — это не наше дело.

— Сейчас не перебираете список будущих участников квалификации Лиги чемпионов, с которыми «Сочи» мог бы сыграть летом?

— Нет, мы сейчас наслаждаемся занятым местом и вкусом победы.

— На ваш взгляд, насколько нынешний состав «Сочи» сохранится на следующий сезон?

— Насколько команда сохранится, узнаем через месяц или полтора, когда выйдем из отпуска. Думаю, это больше вопрос к руководству клуба.

— Вас не зовут в «Зенит» или другие высокобюджетные клубы РПЛ?

— Нет, меня никто не зовет (улыбается). У меня действующий контракт.

— Не слишком ли простое серебро получилось для «Сочи» в последнем туре с учетом такого разгрома «Динамо»?

— Ну что значит слишком простое? Серебро достается не в одном матче, а в 30-ти турах. И все эти 30 туров были тяжелейшими. Я считаю, что мы прошли ровнее всех этот чемпионат. Разве что «Зенит» прошел его ровнее нас. У нас не было провалов. Мы шли ровно по сезону. Поэтому это очень тяжелое и заслуженное серебро.

— Вы дважды приходили в «Динамо», но оказывались не нужны клубу. Насколько было принципиально оставить без серебра именно эту команду?

— Нам было принципиально выиграть серебро. И не важно, кто бы это был сейчас в последнем туре в противниках — «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». У нас была задача выйти на поле, и забрать это серебро.

— Совсем не было желания доказать, что зря «Динамо» не оставило вас в команде в конце 2017 года?

— Нет, абсолютно нет. Это футбол, и у каждого свое видение — и у руководства, и у тренеров. Все, что не делается, все к лучшему. Возможно, тот уход поспособствовал развитию моей карьеры.

«Я футболист. Сейчас моя задача — уйти в отпуск и отдыхать»

— В последнюю неделю перед матчем с «Динамо» вам не снился эпизод в игре предпоследнего тура с «Нижним Новгородом» (0:0), когда ваш партнер по команде Жоаозиньо выбил мяч из пустых ворот соперника? Из-за той потери очков могли упустить второе место?

— Нет (смеется). Мы даже не обращали на это внимания. Все понимали, что это футбол, такое бывает. Да, забавный момент. Но после него было еще больше 70 минут игры. У нас было куча моментов, чтобы забить. Решили все оставить на последний тур и красиво закончить сезон.

— Вам просто не интересно было бы ехать к «Динамо» в условиях, когда можно играть на ничью, чтобы взять серебро?

— Наверное, да. Хотели максимально интересным сделать себе последний день.

— Была паника, когда Кристиан Нобоа забил автогол в начале игры, и «Динамо» повело 1:0?

— Думаю, вы видели, что абсолютно никакой паники не было. Спокойно играли в свой футбол. Знали, на что способны. И знали, что делать на поле в любых ситуациях.

— Стоит ли ожидать, что «Сочи» в своем нынешнем виде способен в следующем сезоне на большее и побороться с «Зенитом» за золото?

— Да все может быть. Футбол — это игра людей, «11 на 11». Люди выходят на поле, кто в конкретный момент сильнее, тот и выигрывает. Поэтому любая команда может составить конкуренцию.

— Как планируете провести отпуск?

— Отдохнуть, отключиться от футбола. Буду в России: в Москве и Брянске.

— Ходят слухи, что вашего главного тренера Владимира Федотова зовут «Спартак» и ЦСКА. У вас есть информация, остается ли он в «Сочи»?

— Это точно не ко мне. Я футболист. Сейчас моя задача — уйти в отпуск и отдыхать.

— С другими игроками внутри команды это не обсуждаете?

— А нам зачем обсуждать? Этот вопрос нас не касается абсолютно.

— В раздевалке после матча Федотов не прощался с командой?

— Нет, у него же контракт. В раздевалке просто все радовались второму месту.

— Владелец «Сочи» Борис Ротенберг что-то сказал после игры?

— Да, поздравил команду. Поддержал, подбодрил, сказал хорошие слова.

— Повышенные премиальные за второе место не обещал?

— Нет, мы на эти темы вообще даже не разговариваем.