«Десять раз подряд «Зенит» вряд ли станет чемпионом»

В субботу, 21 апреля определятся обладатели серебряной и бронзовой медалей Российской премьер-лиги (РПЛ), вторая вылетевшая команда (тульский «Арсенал» уже не поднимется с последнего места) и участники переходных матчей с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Развязку сезона «Известия» обсудили с заслуженным тренером России, бывшим наставником московского «Динамо» Сергеем Силкиным.

— В матче «Динамо» – «Сочи» решится судьба серебряных медалей. Сочинцам нужна только победа. Верите в команду Владимира Федотова?

— Трудно сказать. Мне кажется, игроки обеих команд будут отдаваться на поле на все 100%, самоотдача будет сумасшедшая. Тут не важно, кто будет созидать, а кто — обороняться. Самое главное — добиться результата. И, думаю, что динамовцы сохранят вторую строчку. Для клуба это будет хороший результат, потому что давно они не были в тройке призеров, а тем более не выигрывали серебряные медали.

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— Бело-голубые могут экономить силы на финал Кубка России. Или первое серебро за 28 лет — важный результат?

— Выходя на футбольное поле, футболист не должен думать о том, чтобы что-то экономить. Они выходят перед играть болельщиками, людьми, которые заплатили деньги за билеты и пришли увидеть зрелище. Так что футболисты должны выкладываться на 100% вне зависимости от уровня соперника. А сейчас тем более речь идет про распределение медалей. Следующая игра через неделю, до которой они десять раз успеют восстановиться. Думаю, что «Динамо» и «Сочи» будут играть на всю катушку.

— «Рубин» может вылететь напрямую из РПЛ, если проиграет дома «Уфе». Верите в такой расклад?

— В спорте может быть всё, что угодно. Вылетали практически все команды из Премьер-лиги. Недавно, кстати, «Динамо» опускалось в ФНЛ на один сезон. Всякое может быть, но мне кажется, что коллектив Леонида Слуцкого как минимум сыграет вничью. И выиграет в стыковых матчах с клубом ФНЛ. Если переходные матчи, конечно, состоятся.

Сегодня читал: клубы вроде бы договорились, что в этом сезоне никто вылетать не будет. Мне это непонятно. Есть регламент соревнований, который был утвержден до начала чемпионата. Хотите, чтобы не вылетали? Тогда со следующего сезона в регламент вносите, что никто не вылетает. Посмотрим тогда, во что они будут играть. А менять правила по ходу сезона, когда несколько команд его провалили — неправильно.

— Смогут ли «Химки» выйти из зоны стыков? Для этого надо как минимум обыграть «Спартак». В целом импонирует игра команды при Сергее Юране?

— Честно, не особо слежу за «Химками». Эта странная команда. Она то вылетает из РПЛ, то возвращается. Постоянно меняется руководство, собственники, главные тренеры. Вот если вернуться к прошлому вопросу: команды вылетать не будут, тогда чемпионат придется расширить. Но что это даст? Понимаю, если бы в российском клубном футболе был высокий уровень. А расширять РПЛ за счет слабых команд — это утопия. Будет еще хуже.

— Что скажете про последние неудачи ЦСКА и уход Марио Фернандеса с Аланом Дзагоевым?

— Не могу ничего сказать про внутреннюю кухню. Чтобы понимать причины происходящего, надо быть в коллективе, понимать все процессы. Безусловно, мне жаль, что мы теряем такого сильного футболиста, как Фернандес. Он один из сильнейших игроков лиги.

— Четвертое место «Краснодара», несмотря на все трудности — это успех?

— Думаю, никого не интересует, у кого какие трудности. Они были у всех команд в этом чемпионате. Чемпионом «Зенит» стал абсолютно заслуженно, потому что по всем компонентам игры и по составу они гораздо сильнее конкурентов. Но опять же, погоду в клубе из Санкт-Петербурга делают иностранцы. Убери из состава Клаудиньо, Малкома, Вендела, Барриоса, Дугласа Сантоса — не факт, что сине-бело-голубые были бы на вершине. То, что в «Краснодаре» решили дать шанс молодежи, похвально. Они стараются, бьются за герб команды, отвоевывают очки. Но устроит ли итоговое четвертое место Сергея Галицкого? Не знаю. «Краснодар» в последнее время всегда претендовал на медали.

— Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Не знаю... Перед началом чемпионата несколько команд ставят перед собой задачу побороться за чемпионство. У «Зенита» есть конкуренты. Это три московских клуба как минимум. Десять раз подряд «Зенит» вряд ли станет чемпионом.

— Как думаете, Дзюба еще пригодится Зениту? Или ему пора найти новый вызов?

— Этот вопрос нужно задавать Сергею Семаку. Видит ли он форварда в своей системе.

— Кто лучший тренер РПЛ-2021/22?

— Семак. Он же выиграл чемпионат. Уверенно, за несколько туров до конца.

— Кто лучший футболист?

— Сложно кого-то выделить. Например, если говорить про «Динамо», то команда очень ровная. Есть перспективные ребята, но нельзя сейчас говорить, что там есть ярко выраженный лидер. Вожак, который ведет команду за собой. Из иностранцев я вообще бы никого не выделял, потому что у нас чемпионат России, и хотелось бы, чтобы лучший игрок был признан среди наших.