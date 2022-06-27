Уходя — похвали: чем Ашот Хачатурянц запомнился во главе РПЛ

Ашот Хачатурянц 27 июня объявил, что покидает пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), который занимал с октября 2022 года. Среди итогов своей деятельности функционер особо отметил подписание контрактов с новыми партнерами и спонсорами. В результате с ближайшего сезона доходы лиги увеличатся в четыре раза. Успех в коммерческих вопросах оттенялся противоречивым имиджем главы РПЛ в медиа — он успел поучаствовать в скандалах с отдельными судьями, руководителями клубов и болельщиками. Преемником Хачатурянца, вероятнее всего, станет генеральный секретарь РФС Александр Алаев — пока он назначен врио президента.

Серьезные контракты

О своей отставке президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил на общем собрании клубов лиги 27 июня. «Есть веская причина», — заявил он. Во главе РПЛ Хачатурянц провел лишь восемь месяцев. Итоги противоречивы: он улучшил благосостояние лиги, но был действующим лицом в ряде конфликтов.

В заслугу Ашоту Хачатурянцу принято ставить то, что в лигу впервые за долгое время пришли большие деньги. Новые спонсорские контракты, по которым РПЛ будет зарабатывать около 10 млрд рублей в год, начнут действовать уже в ближайшем сезоне — с июля. Свежий телеконтракт, рассчитанный на четыре года, принесет лиге по 6,6 млрд рублей в первые два года и по 7,7 млрд в следующие два. Также РПЛ объявила о подписании нового букмекерского соглашения, рассчитанного на четыре года. По нему лига получит 11 млрд рублей. Для сравнения: прошлое соглашение принесло всего 2,4 млрд за четыре года.

Уходя — похвали Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РФС Александр Дюков, президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц (слева направо по центру на дальнем плане) на заседании исполкома РФС в Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Новым титульным спонсором РПЛ, вероятно, станет платежная система «Мир». Действующий партнер — «Тинькофф» — не стал продлевать контракт. По словам Хачатурянца, он надеялся договориться с ВТБ и Сбербанком, но они «не проявили интереса». Ожидается, что титульное соглашение с «Миром» будет ежегодно приносить РПЛ по 800 млн рублей, в то время как «Тинькофф» давал 300 млн. В целом доходы лиги с нового сезона увеличатся в четыре раза.

— Всё случившееся было неожиданностью, — отметил «Известиям» сменивший Хачатурянца Александр Алаев.— Пусть тема и обсуждалась давно, я искренне надеялся, что Ашот Рафаилович останется на своем посту. В РПЛ он был на своем месте, о чем говорит проведенная им работа. Но он принял такое решение — его нужно уважать. Клубы поддержали меня как врио президента РПЛ. Сейчас начинается процесс подготовки к выборам. Есть срок выдвижения. Если клубы поддержат мою кандидатуру, я готов в режиме 24 на 7 полностью сосредоточиться на РПЛ. Понятно, что это подразумевает оставление других постов. Но это не проблема, главное — делать всё возможное для развития нашего футбола.

Странные истории

Имидж руководителя РПЛ и его высказывания зачастую вызывали вопросы. Первый эпизод, смутивший публику, случился после ноябрьского матча ЦСКА с «Зенитом» на «ВЭБ Арене». Тогда несколько сотен болельщиков не выпускали со стадиона, на протяжении трех часов заставляли мерзнуть на трибунах. Причина — якобы использование пиротехники, но задержать виновных не смогли, поэтому закрыли весь сектор. По словам Хачатурянца, камеры на стадионе были отключены из-за хакерской атаки.

Кому это было нужно, почему камеры взломали по ходу второго тайма, чем вообще закончилось расследование (если оно было) и, главное, зачем задерживать столько людей и рисковать их здоровьем — четких ответов общественность до сих пор не получила.

Уходя — похвали Ашот Хачатурянц во время церемонии награждения членов ФК «Зенит» после их победы в чемпионате России по футболу Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Хачатурянца принято хвалить за судейские реформы и жесткие решения в отношении арбитров. Одно из них вылилось в открытый конфликт с Алексеем Матюниным, который призвал главу РПЛ пройти проверку на полиграфе, сделав намек на его личную заинтересованность в успешном выступлении одного из клубов премьер-лиги. «По разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов», — утверждал Матюнин в своем письме на имя главы РФС Александра Дюкова.

Глава лиги заявил, что готов пройти полиграф, но развития история не получила. Параллельно Хачатурянц пригрозил Матюнину уголовным делом. В итоге арбитр остался без договора с лигой на новый сезон — судейский комитет просто не выдал ему рекомендацию.

Неоднозначным получилось и первое публичное выступление Хачатурянца. В конце сезона босс РПЛ приехал в Санкт-Петербург на награждение «Зенита» золотыми медалями. Начал свою речь с поздравлений клуба с чемпионством, но практически сразу после этого трибуны его освистали и зарядили кричалки против введения Fan ID. Функционера это смутило настолько, что он не смог продолжить выступление.

Самая непонятная и запутанная история при правлении Хачатурянца — якобы обещанный им аутсайдерам мораторий на вылет из премьер-лиги по итогам сезона-2021/22 и ее расширение. Сразу три представителя разных клубов — гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов публично заявили, что в марте на собрании руководителей клубов Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ не будет. «Я лично присутствовал при этом разговоре», — уверял Шамиль Газизов.

Уходя — похвали Ашот Хачатурянц Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Рыскин добавил, что эти обещания были даны со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова. «Хачатурянц говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось», — сказал спортдиректор «Ростова» в интервью «Р-Спорт».

Сам Хачатурянц назвал эти высказывания слухами, а Дюков на недавней пресс-конференции заверил, что никаких обещаний не давал. «Кто в здравом уме мог пообещать, что третий-четвертый клуб ФНЛ лишился бы права проведения стыковых матчей? Что мы тут обсуждаем?» — подчеркнул глава РФС. В итоге «Рубин» и «Уфа» вылетели, хотя расширение РПЛ обсуждалось даже после завершения сезона.

Тема возможного ухода Хачатурянца тоже неоднократно появлялась в медиа. В мае функционер уверял, что не бросит клубы: «Они надеются на меня. В текущей ситуации я планирую работать и пройти этот сложный период. Что будет завтра — не знаю. Мотивация резко уменьшилась — да. 80% концепции, которую я готовил, стали неактуальными».

Хачатурянц был шестым президентом в истории РПЛ. Ранее лигу возглавляли Виталий Мутко (2001–2003), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007) и Сергей Прядкин (2007–2021).