 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии указали на намеки со стороны Запада о готовности забрать Калининград
Мир
В администрации морских портов Украины заявили об их работе на грани коллапса
Мир
Канада вводит санкции в отношении связанных с ВПК РФ 46 юрлиц
Экономика
Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ
Политика
В России начали работу региональные штабы по наблюдению за выборами
Армия
Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» выйдет в море для испытаний
Мир
Путин и Болсонару обсудили проблему безопасности продовольствия в мире
Культура
В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
Мужчины в Китае за пять лет в среднем стали выше на 1 см
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
/

Уходя — похвали: чем Ашот Хачатурянц запомнился во главе РПЛ

Как восемь месяцев руководства Российской премьер-лигой сказались на имидже ее президента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ашот Хачатурянц 27 июня объявил, что покидает пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), который занимал с октября 2022 года. Среди итогов своей деятельности функционер особо отметил подписание контрактов с новыми партнерами и спонсорами. В результате с ближайшего сезона доходы лиги увеличатся в четыре раза. Успех в коммерческих вопросах оттенялся противоречивым имиджем главы РПЛ в медиа — он успел поучаствовать в скандалах с отдельными судьями, руководителями клубов и болельщиками. Преемником Хачатурянца, вероятнее всего, станет генеральный секретарь РФС Александр Алаев — пока он назначен врио президента.

Капитанские мостики: где продолжит карьеру Артем Дзюба
Отправится ли экс-лидер «Зенита» на Ближний Восток или предпочтет остаться в России

Серьезные контракты

О своей отставке президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил на общем собрании клубов лиги 27 июня. «Есть веская причина», — заявил он. Во главе РПЛ Хачатурянц провел лишь восемь месяцев. Итоги противоречивы: он улучшил благосостояние лиги, но был действующим лицом в ряде конфликтов.

В заслугу Ашоту Хачатурянцу принято ставить то, что в лигу впервые за долгое время пришли большие деньги. Новые спонсорские контракты, по которым РПЛ будет зарабатывать около 10 млрд рублей в год, начнут действовать уже в ближайшем сезоне — с июля. Свежий телеконтракт, рассчитанный на четыре года, принесет лиге по 6,6 млрд рублей в первые два года и по 7,7 млрд в следующие два. Также РПЛ объявила о подписании нового букмекерского соглашения, рассчитанного на четыре года. По нему лига получит 11 млрд рублей. Для сравнения: прошлое соглашение принесло всего 2,4 млрд за четыре года.

Уходя — похвали
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РФС Александр Дюков, президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц (слева направо по центру на дальнем плане) на заседании исполкома РФС в Москве

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РФС Александр Дюков, президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц (слева направо по центру на дальнем плане) на заседании исполкома РФС в Москве

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Новым титульным спонсором РПЛ, вероятно, станет платежная система «Мир». Действующий партнер — «Тинькофф» — не стал продлевать контракт. По словам Хачатурянца, он надеялся договориться с ВТБ и Сбербанком, но они «не проявили интереса». Ожидается, что титульное соглашение с «Миром» будет ежегодно приносить РПЛ по 800 млн рублей, в то время как «Тинькофф» давал 300 млн. В целом доходы лиги с нового сезона увеличатся в четыре раза.

Допускная система: почему РФС позволил «Факелу» играть в РПЛ
Воронежу дали неделю на ремонт стадиона, а российским судьям — нового руководителя

— Всё случившееся было неожиданностью, — отметил «Известиям» сменивший Хачатурянца Александр Алаев.— Пусть тема и обсуждалась давно, я искренне надеялся, что Ашот Рафаилович останется на своем посту. В РПЛ он был на своем месте, о чем говорит проведенная им работа. Но он принял такое решение — его нужно уважать. Клубы поддержали меня как врио президента РПЛ. Сейчас начинается процесс подготовки к выборам. Есть срок выдвижения. Если клубы поддержат мою кандидатуру, я готов в режиме 24 на 7 полностью сосредоточиться на РПЛ. Понятно, что это подразумевает оставление других постов. Но это не проблема, главное — делать всё возможное для развития нашего футбола.

Странные истории

Имидж руководителя РПЛ и его высказывания зачастую вызывали вопросы. Первый эпизод, смутивший публику, случился после ноябрьского матча ЦСКА с «Зенитом» на «ВЭБ Арене». Тогда несколько сотен болельщиков не выпускали со стадиона, на протяжении трех часов заставляли мерзнуть на трибунах. Причина — якобы использование пиротехники, но задержать виновных не смогли, поэтому закрыли весь сектор. По словам Хачатурянца, камеры на стадионе были отключены из-за хакерской атаки.

Кому это было нужно, почему камеры взломали по ходу второго тайма, чем вообще закончилось расследование (если оно было) и, главное, зачем задерживать столько людей и рисковать их здоровьем — четких ответов общественность до сих пор не получила.

Уходя — похвали
Ашот Хачатурянц во время церемонии награждения членов ФК «Зенит» после их победы в чемпионате России по футболу

Ашот Хачатурянц во время церемонии награждения членов ФК «Зенит» после их победы в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Хачатурянца принято хвалить за судейские реформы и жесткие решения в отношении арбитров. Одно из них вылилось в открытый конфликт с Алексеем Матюниным, который призвал главу РПЛ пройти проверку на полиграфе, сделав намек на его личную заинтересованность в успешном выступлении одного из клубов премьер-лиги. «По разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов», — утверждал Матюнин в своем письме на имя главы РФС Александра Дюкова.

Переходная фраза: о чем говорят летние трансферы клубов РПЛ
«Спартак» подписал Зиньковского, «Зенит» усиливает нападение, Уткин вернулся домой

Глава лиги заявил, что готов пройти полиграф, но развития история не получила. Параллельно Хачатурянц пригрозил Матюнину уголовным делом. В итоге арбитр остался без договора с лигой на новый сезон — судейский комитет просто не выдал ему рекомендацию.

Неоднозначным получилось и первое публичное выступление Хачатурянца. В конце сезона босс РПЛ приехал в Санкт-Петербург на награждение «Зенита» золотыми медалями. Начал свою речь с поздравлений клуба с чемпионством, но практически сразу после этого трибуны его освистали и зарядили кричалки против введения Fan ID. Функционера это смутило настолько, что он не смог продолжить выступление.

Самая непонятная и запутанная история при правлении Хачатурянца — якобы обещанный им аутсайдерам мораторий на вылет из премьер-лиги по итогам сезона-2021/22 и ее расширение. Сразу три представителя разных клубов — гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов публично заявили, что в марте на собрании руководителей клубов Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ не будет. «Я лично присутствовал при этом разговоре», — уверял Шамиль Газизов.

Уходя — похвали
Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Узник Абаскаль: загадочный испанский тренер возглавил «Спартак»
Красно-белые нашли неожиданную замену Паоло Ваноли

Рыскин добавил, что эти обещания были даны со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова. «Хачатурянц говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось», — сказал спортдиректор «Ростова» в интервью «Р-Спорт».

Сам Хачатурянц назвал эти высказывания слухами, а Дюков на недавней пресс-конференции заверил, что никаких обещаний не давал. «Кто в здравом уме мог пообещать, что третий-четвертый клуб ФНЛ лишился бы права проведения стыковых матчей? Что мы тут обсуждаем?» — подчеркнул глава РФС. В итоге «Рубин» и «Уфа» вылетели, хотя расширение РПЛ обсуждалось даже после завершения сезона.

Тема возможного ухода Хачатурянца тоже неоднократно появлялась в медиа. В мае функционер уверял, что не бросит клубы: «Они надеются на меня. В текущей ситуации я планирую работать и пройти этот сложный период. Что будет завтра — не знаю. Мотивация резко уменьшилась — да. 80% концепции, которую я готовил, стали неактуальными».

Хачатурянц был шестым президентом в истории РПЛ. Ранее лигу возглавляли Виталий Мутко (2001–2003), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007) и Сергей Прядкин (2007–2021).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022