Капитанские мостики: где продолжит карьеру Артем Дзюба

Бывший капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему остается без контракта на следующий сезон. Слухи отправляют его в Турцию, Венгрию и ОАЭ, но, судя по всему, форвард останется в Российской премьер-лиге. По мнению экспертов, забивной нападающий мог бы пригодиться «Сочи» , которые намерены выгодно продать Матео Кассьера. Также не исключен вариант, что Артем попробует свои силы в одном из экзотических чемпионатов. Дзюба покинул сине-бело-голубых в конце мая. В составе команды из Санкт-Петербурга он четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны.

Турция и Венгрия

Всё лето Артеме Дзюбе в прессе в основном приписывали переходы в турецкие клубы: «Фенербахче», «Коньяспор» и «Галатасарай». Правда, первые две команды уже опровергли интерес к российскому форварду.

«Галатасарай» пока никаких не отреагировал на сообщения в СМИ. Клуб закончил сезон на 13-м месте (худший результат за несколько десятилетий) и будет пытаться вернуться в элиту с помощью трансферов. Стамбульцы уже выкупили нападающего Мостафу Мохамеда, который принадлежал «Замалеку». И наверняка готовят другие крупные подписания, так как клуб в связи с истечением контрактов покинул ряд опытных футболистов: Райан Бабел, Арда Туран, Бурак Йылмаз и Софьян Фегули. При этом ни одного солидного источника о переходе Дзюбы в турецкий клуб не было, поэтому всерьез верить этому трудно.

Капитанские мостики Тренер Станислав Черчесов и футболист Артем Дзюба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На прошлой неделе издание The Transfer Exchange Show сообщило о варианте перехода Дзюбы в «Ференцварош»: якобы венгерский клуб готов предложить Артему трехлетний контракт с зарплатой в €1 млн в год. Подоплека понятна: клуб тренирует российский тренер Станислав Черчесов, при котором Артем отлично проявил себя на домашнем чемпионате мира – 2018 и стал капитаном сборной. Но сам Черчесов опроверг эту информацию , подчеркнув, что в клубе из Будапешта все позиции в нападении полностью укомплектованы.

К тому же чемпион Венгрии через десять дней стартует в Лиге чемпионов: в первом квалификационном раунде команда Черчесова сыграет с «Тоболом», а в случае победы — с победителем пары «Слован» – «Динамо» Батуми. Учитывая ранний старт сезона, клуб заранее определился бы с новичком. И если бы им был Дзюба, россиянин бы уже готовился к важным матчам. Поэтому вариант с «Ференцварошем» — тоже мимо.

Россия и Ближний Восток

Если в Европе вариантов не будет, то Дзюбе, вероятно, придется искать новую команду в России. Кто в теории бы смог его подписать?

Если оценивать поверхностно, то на ум приходит только «Сочи» — клуб, который раньше охотно брал игроков из «Зенита» и где себя здорово проявляли Антон Заболотный и Александр Кокорин. К тому же «Сочи» продает Матео Кассьеру в «Зенит» и ищет форварда ему на замену.

— Деньги за трансфер колумбийца «Сочи» могут потратить на личный контракт Артема, — отметил в беседе с «Известиями» известный агент Алексей Сафонов. — Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьерру за €6 млн — сделали Дзюбе зарплату €2 млн в год. Как-то так. Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда. Платят там хорошо.

В других клубах РПЛ Дзюбу представить трудно либо из-за бэкграунда игрока, либо из-за его запросов по зарплате. Артем, судя по сообщениям в прессе, рассчитывает на оклад в районе €1,5–2 млн в год. Такие деньги могли бы дать игроку в топ-клубе премьер-лиги, но пока в каждом из них представить Дзюбу крайне трудно.

Капитанские мостики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если трудоустроиться в России и Европе будет невозможно, то нельзя исключать переезда Дзюбы в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию или Катар. Там финансовые запросы Дзюбы могут удовлетворить, если футболист действительно ищет самый денежный вариант.

По мнению легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева, Дзюба все-таки найдет себе новое место работы.

— Артем не молодеет, и с каждым сезоном это создает свои трудности, — напомнил «Известиям» восьмикратный чемпион России. — Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поле почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остается в лидерах по системе «гол + пас», значит, он настоящий мастер. И свой вклад в очередную победу «Зенита» Дзюба, безусловно, внес. Плюс он не из тех форвардов, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед. Вот почему думаю, что клуб для Артема этим летом найдется, — забивные, нестандартные форварды всегда в цене . Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме «1 + 1».

Отказ от агентов

Артем несколько лет ведет свои дела самостоятельно и неоднократно за последние годы был замечен в критичных высказываниях по поводу агентского бизнеса в России. В 2018 году после домашнего чемпионата мира Дзюба рассчитывал на переход в английский клуб , но не вышло. И в несостоявшемся трансфер Артем обвинил агентов.

— Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99% не совсем солидные люди, — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Капитанские мостики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

А недавно даже в подкасте о кино и сериалах Дзюба не смог сдержаться и не упрекнуть российских агентов: «Агентский мир не любит меня, потому что я — правдоруб. А у них свое болото, а они там уселись. Когда у тебя всё хорошо — они с тобой: «Да я за тебя!» А когда проблемы и они нужны, чтобы они помогли, их нет. Ну помоги мне тогда уйти куда-то! А они — нет. А если всё хорошо, тогда они говорят: «Я тебе сейчас найду [команду]!» Но это так не работает», — сказал он.

Поэтому в 2019-м Артем решил сотрудничать с иностранным агентством Gestifute Жорже Мендеша — представителя Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и других мировых звезд. Дзюба дал агентству авторизацию для переговоров с клубами АПЛ, но представители Мендеша не смогли трудоустроить форварда в Англии. Тогда Артем остался в «Зените» и продлил контракт с петербургским клубом до 2022 года.

Этим летом, судя по всему, Дзюба ведет переговоры о своем переходе сам и без агента.