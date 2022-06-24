Переходная фраза: о чем говорят летние трансферы клубов РПЛ

«Спартак» и «Зенит» соперничают за право считаться хедлайнером трансферной кампании нынешнего лета. Еще недавно впереди были питерцы, которые увели воспитанника и одного из лидеров «Спартака» Зелимхана Бакаева. Но москвичи достойно ответили, 23 июня подписав талантливого полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Пока это два самых громких перехода межсезонья. Из других значимых событий стоит отметить замену Марио Фернандеса на Милана Гаича в ЦСКА и трансфер Даниила Уткина из «Ахмата» в «Ростов». Время для обновления у российских клубов еще есть — новый сезон РПЛ стартует в середине июля.

Быстрая реакция

Переход Антона Зинковского стал третьим трансфером, оформленным «Спартаком» в этом межсезонье. До этого клуб подписал свободным агентом бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса и выкупил опорника из «Янг Бойз» Мартинса Перейру. Последний находился в Москве в аренде с опцией выкупа — ее-то красно-белые и активировали.

Контракт с Зиньковским подписан на пять лет и вступает в силу со 2 июля. Но по отдельной договоренности с самарским клубом игрок присоединился к тренировкам «Спартака» уже 23 июня. Можно констатировать, что москвичи довольно быстро смогли найти футболиста, по статусу не уступающего Зелимхану Бакаеву, который по истечении действующего контракта ушел в «Зенит». По мнению экспертов, Зиньковский способен стать лидером полузащиты «Спартака» на долгие годы.

— Главное, чтобы он не повторил судьбу Максима Глушенкова, — отметил «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Глушенков также приходил в команду в качестве одного из самых талантливых полузащитников страны, но шанса закрепиться в основе так и не получил. Поехал в аренду сначала в «Химки», а затем в «Крылья Советов», где, кстати, провел классный сезон. По таланту это игроки примерно равного уровня. Посмотрим, что получится в Зиньковского в клубе, где высокая конкуренция.

Следующий после Дзюбы

Переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» — это первый трансфер между клубами со времен перехода Артема Дзюбы и резонанс он вызывает пока сопоставимый. Супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова обвиняет игрока в необоснованных финансовых запросах, а сам Бакаев скорее ждет встречи со своей бывшей командой в Суперкубке и надеется пополнить коллекцию трофеев.

Главная провокация этого трансфера — жест Бакаева, который показал «стрелку» на груди и был представлен с ретровидео, на котором юный воспитанник москвичей в классе исполнял кричалку: «Зенит» — моя судьба!».

— Мне кажется, что Бакаев сможет заиграть в «Зените», — рассказал «Известиям» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Воспитанник он «Спартака» или нет — это вопрос второстепенный. Вместо Бакаева можно кого-то другого купить. Все-таки у него был бы приличный новый контракт плюс подъемные.

Сине-бело-голубые, судя по всему, готовят еще два трансфера. Во-первых, близок к переходу в Санкт-Петербург форвард «Сочи» Матео Кассьера. Факт переговоров подтвердил генеральный директор питерцев Александр Медведев. Учитывая, что команду уже покинул Дзюба, велика вероятность потери Юри Альберто (он не вернулся из Бразилии, а его представители обратились в «Зенит» с предложением о встречной аренде), это более чем логично. В завершившемся сезоне РПЛ Кассьера забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи, в то время как лучшим бомбардиром в составе «Зенита» был Артем Дзюба — 11 забитых мячей.

Во-вторых, слухи связывают «Зенит» с подписанием вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, который не нужен Леониду Слуцкому в сезоне ФНЛ. Похоже, питерцы не смогли договориться с голкипером «Химок» Ильей Лантратовым и переключились на вратаря сборной России.

Замена лидеру и выкуп Карраскаля

ЦСКА еще до прихода экс-тренера «Сочи» Владимира Федотова оформил два трансфера. Армейцы подписали правого защитника Милана Гаича. После истечения контракта с «Црвеной Звездой» он достался армейцам бесплатно. Уход Марио Фернандеса вынудил столичный клуб усиливать правый фланг защиты, и с этой задачей он справился быстро.

Также москвичи выкупили Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта». В прошлом сезоне игрок находился в ЦСКА в аренде. По оценке Transfermarkt, сумма компенсации — €6 млн.

Теперь боссы армейцев ищут нападающего и центрального полузащитника. Ведь клуб покинули Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Юсуф Языджи. Последний вернется в «Лилль» — ЦСКА не смог договориться с французами о сумме выкупа игрока.

Мастер штрафных и судьба Агаларова

Самый неожиданный переход лета — уход Даниила Уткина в «Ростов», хотя после яркого сезона в «Ахмате» игрока ждали в клубе из верхней части таблицы. Но он оказался в команде, которая закончила чемпионат даже хуже грозненцев. По словам главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, Уткин хотел вернуться домой (игрок родился в Ростовской области) и поиграть под руководством тренера сборной России Валерия Карпина.

Сумма компенсации — €2 млн. За них «Ростов» получил лучшего исполнителя штрафных в Европе. Уткин в прошлом сезоне забил пять голов прямыми ударами со штрафных — это лучший показатель в топ-5 лиг.

Среди интригующих вопросов этого межсезонья — в каком клубе продолжит карьеру лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (20 голов в сезоне-2021/22). После вылета «Уфы» из премьер-лиги руководитель команды Шамиль Газизов собирается продать свой главный актив за €5 млн. СМИ уже отправляли игрока в «Сочи», «Ахмат», «Краснодар» и даже «Зенит», но пока никто не подтвердил свой предметный интерес к футболисту. Удивительно, что даже после столь яркого сезона за 21-летнего форварда не развернулась борьба на трансферном рынке.

Артем Дзюба после ухода из «Зенита» в основном связан со слухами о переходе в турецкие клубы. Однако «Галатасарай», «Фенербахче» и «Коньяспор» опровергли интерес к россиянину. Не исключено, что Дзюбе придется продолжить карьеру в РПЛ.

После вылета в ФНЛ из «Рубина» может уйти не только Дюпин, но и Илья Самошников. Леонид Слуцкий уже подтвердил, что игроки скорее всего покинут клуб. По Самошникову у «Рубина» пока нет предложений, но известно об интересе ЦСКА и «Динамо». Если до сделки не дойдет, тогда защитник сборной России останется на год во второй по силе лиге и следующим летом сможет уйти бесплатно, так как его контракт истечет.