Кубок супер-раздора: где пройдет первый матч нового футбольного сезона

Накаляется интрига с местом проведения матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Игра запланирована на 9 июля, но город, который ее примет, не определен. В Российском футбольном союзе (РФС) обозначили трех претендентов: Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц предложил решить дело жеребьевкой — такая идея содержится в его письме на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. По данным «Известий», вопрос обсудят на заседании бюро исполкома РФС до конца текущей рабочей недели.

Вопрос на 90 миллионов

Фаворитом за право принять Суперкубок считается домашний стадион «Зенита». Аргументы Санкт-Петербурга: большая вместимость «Газпром Арены» (68 тысяч зрителей), опыта проведения больших матчей, коммерческий потенциал. По расчетам «Спорт-Экспресс», матч в Санкт-Петербурге может принести его организаторам и участникам 90 миллионов рублей. Только в «Лужниках» выручка может быть больше — 100 миллионов рублей.

«Газпром Арена» в этом году лишилась возможности провести финал Лиги чемпионов 2021/22 и в качестве компенсации может получить матч за Суперкубок. В «Спартаке» логично выступают против того, чтобы соперник играл при домашних трибунах. Клуб направил письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Ашота Хачатурянца с предложений сыграть матч в «Лужниках», Казани или Нижнем Новгороде.

— Это большой матч, который привлечет большое количество зрителей, — заявил «Известиям» экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов. — С экономической точки зрения выгодно будет провести его в «Лужниках». В плане логистики, думаю, что у болельщиков «Зенита» не возникло бы проблем. Другой вопрос, что в этом случае уже «Спартак» оказывается в роли домашней команды. Надо все взвешивать. Было бы супер, если бы клубы все-таки договорились провести матч в «Лужниках». А если нет, то надо искать нейтральное поле.

Впрочем, вариант с главным московским стадионом отпал окончательно. 11 июня там пройдет концерт «Би-2», 2 июля выступит группа «Руки Вверх». Сцена будет монтироваться поверх газона, что повлияет на качество поля.

На «Газпром Арене», к слову, тоже планирует выступить группа «Руки Вверх», но ради матча открытия сезона его готовы перенести. Да и поле там выдвижное, так что никакие концерту ему не страшны. Но все плюсы стадиона может перекрыть один минус: матч по сути становится выездным для «Спартака», значит «Зенит» получает определенное преимущество.

— Наверное, правильнее сыграть Суперкубок на нейтральном поле, — заявил «Известиям» бывший форвард «Спартака» и сборной России Никита Баженов. — Тогда спортивный принцип будет соблюден. И в регионах тоже очень любят футбол. Ажиотаж будет не меньший, чем вокруг недавнего финала Кубка.

Альтернативные варианты

В 2023-м году в Казани планировали провести Суперкубок УЕФА — матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Пока никакой официальной информации об изменении этих планов нет. Но телеканал ESPN недавно сообщал, что матч у города отберут. Поэтому Казани могут компенсировать потерю за счет Суперкубка России с яркой афишей.

Плюсы «Ак Барс Арены» — нейтральное поле для команд, неплохая вместимость (45 тысяч), опытом проведения больших матчей и на внутреннем и международном уровне. Тут играли матчи Кубка Конфедераций, Чемпионата мира-2018, матчи еврокубков в том числе и с участием «Ливерпуля», игры сборной России.

В последний раз статусный матч по меркам российского клубного футбола в Казани проходил в 2016-м году — финал Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА (питерцы тогда выиграли 4:1). То есть относительно давно.

А вот еще один претендент на матч за Суперкубок — Нижний Новгород — буквально в прошлом году принимал финал Кубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Крылья Советов». Чуть раньше, в 2018-м году там разыгрывали и Суперкубок — ЦСКА выиграл у того же «Локомотива».

На арене «Нижний Новгород» также, как и в Казани проводились матчи ЧМ-2018, он вмещает те же 45 тысяч зрителей. Да и минусы у двух стадионов общие – низкая посещаемость футбольных матчей и как следствие? сомнительный коммерческий потенциал. По предварительной оценке организаторов, прибыль от матча в Нижнем Новгороде может составить 50 миллионов рублей — то есть почти вдвое ниже, чем в Санкт-Петербурге.

Средняя посещаемость матчей «Нижнего Новгорода» в этом сезоне — 6260 зрителей, «Ак Барс Арены» – 7535 зрителей. Да, на последнюю игру сезона между «Рубином» и «Уфой», в котором решалось, останется ли казанский клуб в РПЛ, пришло 25 тысяч зрителей, но все равно это чуть больше половины стадиона. Даже при том, что билеты были бесплатные. В Нижнем Новгороде финал Кубка России–2021 собрал лишь 20808 зрителей.

Понятно, что явку на Суперкубке сделают болельщики «Спартака» и «Зенита», но и фактор активности местной публики важен для аншлага.

На проведение Суперкубка были еще две заявки — от Калининграда и Сочи. Вариант с 35-тысячной ареной на Балтике не рассматривается, вероятно, из-за того, что год назад там уже проходил Суперкубок. Да и транспортная доступность города для тысяч болельщиков сейчас — после закрытия воздушного пространства европейскими странами — осложнилась. Стадион в Сочи мог надеяться на большую явку зрителей — все-таки матч будет проходить в высокий туристический сезон. Но заявку арены не приняли, вероятно, опять же из-за логистики: время в пути на самолете до Сочи тоже увеличилось и добираться туда теперь дольше, чем до Санкт-Петербурга, Казани или Нижнего Новгорода.

Куда в итоге придется отправиться командам и их болельщикам, по данным «Известий», будет решено на заседании бюро исполкома РФС в течение текущей рабочей недели.