Высокий сезон: триумф «Сочи» и другие яркие моменты РПЛ-2021/22

Минувший сезон РПЛ оказался традиционно богат на яркие сюжеты. И это несмотря на тотальное доминировании петербургского «Зенита», в очередной раз выигравшего лигу. Сине-бело-голубые за три тура до финиша обеспечили себе четвертое подряд золото чемпионата России. Но борьба за медали и выживание в РПЛ длилась до самого конца. А московский «Спартак» после провала в чемпионате завоевал Кубок России, на мажорной ноте завершив крайне скандальный для себя сезон.

Самой яркой командой можно назвать ставший вторым «Сочи», чей главный тренер Владимир Федотов теперь самая востребованная фигура на внутрироссийском рынке. Антигероем сезона стал главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, сенсационно вылетевший из РПЛ с клубом, имевшим далеко не самые худшие финансовые и кадровые ресурсы. При этом впервые в истории чемпионата лучшим бомбардиром стал футболист из коллектива, покинувшего лигу — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (19 мячей).

Серебро «Сочи»

«Сочи» в своем нынешнем виде основан только в 2018 году. Он был создан на базе петербургского «Динамо», которым с 2015 года владел бизнесмен Борис Ротенберг. В 2017 году команда под руководством Александра Точилина победила в зоне «Запад» второго дивизиона и вышла в первый, где в дебютный сезон заняла высокое пятое место. После этого клуб переехал в южный город и поменял название на ФК «Сочи».

В новом месте дислокации южане сразу же вышли в РПЛ, где посреди дебютного сезона Точилина сменил Владимир Федотов. Ранее малоизвестный специалист до прихода в «Сочи» возглавлял «Оренбург». Он здорово зарекомендовал себя: с далеко не самым сильным составом тоже вывел клуб в элитный дивизион. Попутно проявил себя как серьезный тактик и мотиватор, способный выжать максимум из средних игроков и раскрыть таланты, иногда даже в неожиданных амплуа.

Так произошло и в «Сочи». Поначалу клуб комплектовался по большей части за счет аренды или выкупа игроков «Зенита», оказавшихся ненужными в Питере. Таких в первый год в РПЛ набралось с десяток. Вопреки скепсису сторонней публики, многие из них раскрылись именно под началом Федотова.

Полузащитник Кристиан Нобоа стал лидером на годы, в 37 лет он играет на уровне своих лучших периодов в карьере. Форвард Антон Заболотный добрался до сборной России, съездил в ее составе на чемпионат Европы, а затем получил контракт в ЦСКА. Полузащитник Андрей Мостовой за год аренды из «Зенита» заслужил возвращение назад, где в этом сезоне взял второе чемпионство. Также он закрепился в сборной.

По-новому раскрылись вратарь Сослан Джанаев, полузащитник Артур Юсупов, защитник Миха Мевля, хавбек Ибрагим Цаллагов. Все они оказались не нужны топ-клубам. Знакомый Федотову по «Оренбургу» защитник Сергей Терехов к 30 годам не только впервые стабильно заиграл в РПЛ, но и дебютировал в сборной. Заработал себе имя ранее неизвестный полузащитник Кирилл Заика. Получил постоянную практику в РПЛ молодой центральный защитник Данила Прохин.

Но система Федотова оказалась устойчивой даже при потерях ключевых игроков. Уход Александра Кокорина и Андрея Мостового после спасения от вылета в 2020 году не помешал «Сочи» сенсационно занять пятое место в следующем сезоне и выйти в еврокубки. Финиш того сезона удалось успешно пройти без травмированных Джанаева и основного центрального защитника Ивана Новосельцева.

Прошлым летом ушедшего в ЦСКА Антона Заболотного успешно заменил колумбийский форвард Маттео Касьерра. Он стал одним из лучших бомбардиров сезона — эффективных трансфер. Травмы Джанаева по ходу минувшего чемпионата не мешали добиваться успехов — Сослана хорошо заменяли сначала Николай Заболотный, а потом молодой Денис Адамов.

Итоговое второе место стало настоящей сенсацией даже для тех, кто уже привык за два с половиной года к «Сочи» как к серьезной силе в РПЛ. Согласно опубликованной на днях РФС таблице расходов клубов за 2021 год, у южан всего лишь десятый бюджет в лиге.

— Вы ведь, наверняка, не верили в нас, поэтому это серебро очень значимо, — сказал «Известиям» Сослан Джанаев. — Мы верили в себя, у нас есть команда, семья. Показали болельщикам всей страны, что можем побеждать. Дорогого стоит добиться такого за три года с минимальными инвестициями, как у «Сочи».

Разумеется, еще до окончания сезона Владимир Федотов стал крайне востребованной персоной, заинтересовав многие топ-клубы. Ряд СМИ уже заявляли об интересе к нему со стороны московских ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». По последним данным, он намерен как минимум на год остаться в «Сочи».

— Федотов — самодостаточный человек, — сказал «Известиям» владелец южного клуба Борис Ротенберг. — Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты как художник, который нарисовал картину, а ребята по этой картине двигаются вперед». Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше.

Вылет «Рубина»

Еще год назад «Рубин» и «Сочи» набрали одинаковое количество очков, заняли четвертое и пятое места в чемпионате и вместе прошли в Лигу конференции. Казанцы были выше из-за успеха в личных встречах с сочинцами. Но уже тогда было заметно, что команда Леонида Слуцкого во многом зависит от индивидуальных качеств своих лидеров — атакующих полузащитников Хвичи Кварацхелии, Дениса Макарова, нападающего Джордже Деспотовича, вратаря Юрия Дюпина.

Прошлым летом Макарова продали в московское «Динамо». Хвича, казалось, уже одной ногой был в одном из европейских клубов, но задержался в Казани. И, как многим показалось, резко сдал, потеряв мотивацию. Еще с первых туров было видно, что игра «Рубину» дается тяжело. Казанцы вылетели из еврокубков от польского «Ракува» (0:0; 0:1 в дополнительное время). В РПЛ победы стали очень редкими и одерживались они за счет либо спасений Дюпина, либо индивидуального мастерства лидеров — новичка из Дании форварда Андерса Дрейера и его соотечественника хавбека Оливера Абильгора.

Уже на зимний перерыв «Рубин» ушел в середине таблицы недалеко от зоны вылета. В марте клуб больше всех пострадал от отъезда легионеров. Команду покинули Абильгор, Дрейер, Хвича и многие другие. Ранее из-за конфликта со Слуцким ушел Деспотович.

Именно отъездом иностранцев объясняют последующий провал и тренерр и гендиректор Рустем Сайманов. Очки набирались еще реже — в основном за счет все того же Дюпина и белорусского новичка, форварда Виталия Лисаковича. Слуцкий все больше срывался на судей и списывал провалы на внешние обстоятельства.

В итоге к последнему туру замаячила перспектива прямого вылета, что и произошло в результате домашнего проигрыша прямому конкуренту — «Уфе» (1:2). Апофеозом несчастий клуба стал незабитый на последних минутах Лисаковичем пенальти.

Согласно данным РФС, у «Рубина» в 2021 году был восьмой по размерам бюджет, поэтому его прямой вылет стал самой большой неожиданностью чемпионата. При этом клуб оставил на своем посту Слуцкого, который за шесть лет с момента чемпионства с ЦСКА и работы в сборной на Евро-2016 превратился из сильнейшего тренера страны в главного неудачника. Сейчас «Рубин» активно усиливает состав, чтобы уже через год вернуться в премьер-лигу.

— Это тотальный провал, с каких позиций ни подходи, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Да, отъезд легионеров ударил по команде, хотя он не помешал спастись от вылета тому же «Ростову». Возможно, иностранцы в Казани играли более значимую роль, чем в других командах. Но никто ведь не мешал руководству и тренеру искать более качественных российских футболистов. При их бюджете это было возможно. К тому же, плохо играл «Рубин» и до отъезда легионеров. Состав до марта был достаточно хорош, чтобы создать очковый задел, который позволил бы избежать вылета даже при крупном провале. Да и весенний состав не хуже, чем у «Урала», «Уфы», «Нижнего Новгорода». В общем, Слуцкий сам себя закопал. И не ясно, вернется ли он теперь в обойму лучших тренеров.

Голы Агаларова

«Уфа» лишь на неделю дольше «Рубина» продержалась в РПЛ. Изначально у нее был один из самых маленьких бюджетов в лиге. Тотальная экономия привела к тому, что даже при неплохой игре, поставленной главным тренером Алексеем Стукаловым, клуб из Башкирии потерял много очков. Во многом он сохранял шансы спастись за счет удивительной результативности нападающего Гамида Агаларова, еще годом ранее никому неизвестного на уровне РПЛ.

Он забил 19 голов в регулярной части чемпионата, отметившись также победным голевым пасом в концовке игры с «Рубином». Во многом с помощью 21-летнего дагестанца «Уфа» избежала прямого вылета, отправив в ФНЛ гораздо более богатые «Рубин» и тульский «Арсенал». Забил Гамид и в переходных матчах с «Оренбургом» (2:2; 1:2), но там уфимцам не хватило всего одной минуты, чтобы в ответном матче удержать необходимую ничью и сохранить прописку в РПЛ. Теперь можно ожидать, что Агаларов будет продан в один из топ-клубов России. Возможно, это позволит «Уфе» заработать деньги, чтобы выжить.

Трофей «Спартака»

Красно-белые провели один из самых скандальных и противоречивых сезонов в своей истории, хотя шум вокруг клуба не утихает никогда. Публичные перепалки жены владельца клуба Заремы Салиховой со всей футбольной общественностью, включая начинавших сезон в «Спартаке» главного тренера Руя Виторию и спортивного директора Дмитрия Попова, сделали обстановку вокруг команды крайне токсичной.

Возможно, именно это привело к провалу в чемпионате. Десятое место — повторение худшего результата в постсоветской истории, случившегося в 2003 году. При этом, осенью «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в сложнейшей группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Относительный успех не спас от отставки Виторию. А сменивший его Паоло Ваноли привел команду к победе в Кубке России. Этот трофей спартаковцы не брали с 2003 года. Победа в финале над «Динамо» (2:1) при почти переполненных «Лужниках» позволила красно-белым на мажорной ноте закончить сезон.

— «Спартак», как всегда, трясет из огня да в полымя, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Вечные истерики, хаотичные управленческие решения и внутриклубные разборки. Но определенный фарт и все-таки наличие качественных и амбициозных футболистов помогли команде в текущей обстановке добиться успеха в Кубке, что можно считать просто фантастикой с учетом всех сопутствующих факторов.

Доминирование «Зенита»

Досрочный триумф питерцев в чемпионате, в целом, был предсказуем, хотя еще в середине апреля имелась надежда, что «Динамо» поборется с «Зенитом» за золото. Но бело-голубые провалили концовку, а подопечные Сергея Семака взяли четвертое подряд чемпионство, что ранее в истории СССР и России удавалось только «Спартаку».

При этом сейчас сине-бело-голубые стали лучшими несколько в другом стиле, чем в предыдущие три сезона. Ранее Семак во многом зависел от атакующей связки Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Зимой иранца продали в немецкий «Байер», а звездный россиянин еще с осени стал реже попадать в основу, что, впрочем, не помешало ему забить 13 голов.

Но основную роль стали играть бразильцы Клаудиньо, Малком, Юри Альберто и купленный зимой у «Крыльев Советов» россиянин Иван Сергеев. Эта перестройка ознаменовала конец эпохи Дзюбы, который 22 мая объявил об уходе и не продлил контракт с «Зенитом».