«Я очень соскучился по настоящему футболу»

Полузащитник сборной России Денис Черышев объявил об уходе из испанской «Валенсии». О причинах этого решения, возможном будущем, появлении бороды и многом другом с одним из самых популярных российских футболистов поговорили «Известия».

Проводы

— Расскажите о своем последнем матче за «Валенсию».

— Мы играли против «Сельты», я вышел на поле в перерыве. Приятно, что победили. После финального свистка поаплодировал болельщикам. Прощание с командой получилось очень трогательным. В раздевалке сделали памятную фотографию с партнерами по команде. Тренерский штаб и игроки пожелали мне удачи в дальнейшей карьере. Слезы наворачивались на глаза: за «Валенсию» я выступал 4,5 года, сыграл больше 100 матчей. Побеждали в Кубке Испании. Словом, есть что вспомнить хорошего. В «Валенсии» я провел значимую часть своей карьеры, и этот клуб навсегда останется в моем сердце.

— Интересно, что за несколько дней до матча в СМИ появилась информация о вашем прощальном ужине с партнерами. Причем позже эту информацию опроверг ваш отец. Что же было на самом деле?

— У нас было три выходных. Мы с партнерами собрались, чтобы поиграть в падел-теннис. Поиграли, потом посидели, покушали в приятной компании. Пообщались очень душевно: посмеялись, повспоминали хорошие, добрые времена. А потом бац — появляется информация, что это якобы прощальная вечеринка. Понятно, что она выглядела именно так, но на самом деле это была просто встреча с друзьями, без подтекстов. На тот момент я не знал на 100%, что ухожу.

Денис Черышев Денис Черышев празднует гол во время матча Лиги чемпионов 2019/20 между «Аталантой» и «Валенсией» на стадионе Сан-Сиро в Италии Фото: TASS/Zuma/Fabrizio Carabelli

— Неужели не чувствовали, что может так получиться?

— Конечно, чувствовал, я же не дурак. У меня в июне заканчивается контракт, клуб ко мне не обращался с предложением его продлить. В целом за полгода до окончания договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами, но я не занимался этим активно, так как не знал до конца планы «Валенсии» на меня. Тем более шли разговоры, что в команде после сезона может появиться новый тренер. В общем, я понимал, что продолжение карьеры в «Валенсии» маловероятно, но всё могло измениться в любой момент. Поэтому совсем исключать этот вариант я не мог.

Сезон

— В межсезонье казалось, что сезон сложится для вас по-другому.

— Подготовка к сезону получилась очень плодотворной. Я играл в составе, забивал, даже выходил с капитанской повязкой. Чувствовал хорошие перспективы. Начало сезона также задалось: 10 очков в четырех матчах, а я во всех играх выходил в основном составе, показывал хороший футбол. И вот — злополучный матч против «Осасуны»: в одном из игровых эпизодов колено «сыграло», и мне потребовалась замена. Медобследование показало, что крестообразные связки целы, а вот боковая связка пострадала. Травма выбила меня из строя на месяц.

К сожалению, меня чуть-чуть поторопили с возвращением: команде было нужно, чтобы я играл, но колено болело, я не чувствовал себя комфортно. Доходило до того, что на тренировках испытывал боль при ударах по мячу. Понял, что не могу выкладываться на 100%, и принял решения взять паузу до того момента, когда я не долечусь полностью. Но когда я восстановился, у тренера были уже другие планы, и я перестал попадать в состав. Отнесся к решению коуча с пониманием: продолжал работать на тренировках, набирать форму.

Денис Черышев1 Денис Черышев из «Валенсии» во время матча Ла Лиги Сантандер между «Осасуной» и «Валенсией» на стадионе «Эль-Садар», 12 сентября 2021 года Фото: Getty Images/Juan Manuel Serrano Arce

— Тяжело было психологически?

— Не то слово! Я чувствовал себя готовым помочь команде, но не играл, причем не из-за физических причин, а из-за того что тренер выбирал других. Старался воспользоваться теми игровыми минутами, которое получал. Но потом я вообще перестал выходить на поле. Причем неважно, выигрывала команда или проигрывала по ходу матча.

— В чем могли быть причины?

— Одна из причин — смена схемы. Когда я восстановился, мы стали играть в пять защитников, фланги у нас выпали. А я — фланговый игрок атакующего плана. Несколько раз выходил даже в нападении, а форвардов у нас в команде хватает. Тот же Брайан Хиль из «Тоттенхэма» столкнулся с похожими проблемами. Но, на мой взгляд, эта причина была не единственной.

Как я уже говорил, после восстановления я хорошо тренировался, набрал форму. Забивал на тренировках, отдавал голевые. Чувствовал, что могу играть, приносить пользу команде. Но шансов не получал. Стал думать, что, возможно, тут скрываются еще какие-то причины. Я подошел к тренеру, поговорил с им. Сказал, что прошу прощения, если чем-то его обидел. Не боюсь это сказать. И после этого разговора я стал выходить на поле. Значит, была какая-то причина, раз я стал играть. В любом случае, вся эта ситуация сделала меня сильнее и научила никогда не сдаваться.

— Наверняка скучаете по игре?

— Я очень соскучился по настоящему футболу! Слишком хотелось успеть всё и сразу за те 10–15 минут, которые у меня есть. Есть желание играть и прогрессировать. Есть внутренняя сила, которая двигает меня вперед. И я сейчас даже не о физической силе, а духовной. Хочу расти и как футболист, и как человек. Буду учиться у новых тренеров и партнеров по команде, которые у меня будут.

Денис Черышев2 Игрок ФК «Валенсия» Денис Черышев на тренировке Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Кстати, вы в ходе сезона неожиданно сменили имидж и отрастили бороду. Это как-то связано с футболом?

— Нет, ничего такого. Но получилось неожиданно даже для меня. Захотел попробовать что-то, вроде понравилось, вот и ношу до сих пор бороду. Но, возможно, через какое-то время разонравится, и я побреюсь. Загадывать не буду. Папа сказал: «Мужик!» Считает, что я с бородой смотрюсь мужественней. А маме не зашло. До сих пор при каждом удобном случае говорит мне: «Денис, а ты когда побреешься уже?» Но я стою на своем. А там посмотрим.

— Как себя ощущаете физически? Проблемы со здоровьем позади?

— Могу с уверенностью сказать, что чувствую себя намного лучше по сравнению с тем, когда я был моложе . Ощущаю себя лет на 25! Больше слежу за собой, лучше питаюсь. Это когда ты молодой, можешь чуть нарушить режим питания или тренировок. А когда тебе 30, относишься к режиму гораздо серьезней. Не знаю, как у других, но если я на выходных сходил в кафе и пиццу покушал, потом ощущаю внутренний дискомфорт, как будто что-то не то. С этого года постоянно стал делать специальную растяжку, мне это очень сильно помогает. Если хочешь много лет играть в футбол, надо следить за режимом, это очень важно.

— До скольких лет хотели бы играть?

— Как можно дольше! Силы есть, а там уж как Бог даст. Отбывать номер точно не собираюсь: я не тот человек, который просто подпишет контракт и будет сидеть без амбиций на лавке. Я предан своему делу, я люблю футбол. С нетерпением жду, когда смогу выйти на поле в составе новой команды.

Денис Черышев3 Денис Черышев из «Валенсии» (17) Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oscar J. Barroso

Предложения

— Как обстоят дела с предложениями?

— Они есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать.

— Есть мнение, что вы уже привыкли жить в Европе и не стали бы рассматривать предложения российских клубов.

— Это абсолютно не так. Я при первой возможности приезжаю в Россию, это моя родина. Чувствую себя здесь очень комфортно. В России живут родные, близкие, друзья. У меня два дома — Россия и Испания. К слову, после завершения карьеры планирую посвятить много времени путешествиям по российским местам. Это моя мечта. Что касается футбольной составляющей, то в России, на мой взгляд, очень сильный и интересный чемпионат.

— В СМИ, к слову, то и дело возникают слухи о ваших переходах то в «Спартак», то в ЦСКА, то в «Краснодар». Откуда они берутся?

— Не знаю. Сам узнаю из новостей. Персонально ко мне никто не обращался. Это не в моей компетенции: у меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом. Но окончательное решение, разумеется, буду принимать я сам.

Денис Черышев4 Игроки «Валенсии» во время разминки перед началом матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между командами «Краснодар» и «Валенсия» Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Вас отец часто комментирует информацию, связанную с вами. Как к этому относитесь?

— Если честно, по-разному. Бывают серьезные разговоры: иногда получается, что он выдает свои мысли или желания за мои, и людям кажется, что я так думаю, как он сказал. У меня может быть другое видение ситуации. Просто я не распространяюсь об этом в интервью, не считаю это нужным. Но я прекрасно понимаю, что папа хочет для сына как лучше. Поэтому проблем в этом нет, у нас отличные доверительные отношения.

Российская премьер-лига

— Вернемся к Российской премьер-лиге. Насколько пристально вы за ней следите?

— Достаточно внимательно. Все матчи, разумеется, не получается включать, но что-то смотрю. «Зенит», как мне кажется, заслуженно стал чемпионом. Четвертое золото»подряд, молодцы. Если говорить о сюрпризах, то очень приятно удивил «Краснодар». Команду покинули все легионеры, но «Краснодар» не потерял свое лицо, продолжил играть и добиваться результата. Там есть ребята, кто играл со мной в сборной России: Газинский, Петров, Ионов, Сафонов, Сорокин. Плюс парни из молодежного состава. Получился сплав молодости и опыта. 11 воспитанников на поле — очень круто! Это говорит о том, что в России есть хорошая молодежь, которая растет и прогрессирует. Мне вообще очень импонирует то, что делает для футбола Сергей Галицкий.

Также можно выделить «Сочи», доказавшую, что в футбол играют не фамилии, а люди. Команда без раскрученных и звездных футболистов завоевала серебряные медали — это очень престижно. В составе «Сочи» есть ребята, которые несколько лет назад играли в ФНЛ, а сейчас они — призеры РПЛ. Словом, сезон получился интересный и в плане интриги, и в плане уровня футбола. Появляются команды, которые могут дать бой «Зениту» и прервать его серию чемпионств.

Денис Черышев5 Игроки ФК «Сочи» перед началом в матче 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Сочи» и ФК «Зенит» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Сезон завершился финалом Кубка России. Вывеска была солидная: «Спартак» против «Динамо». Что скажете о победе красно-белых?

— «Спартак» неудачно выступил в чемпионате, и выигрыш Кубка сильно сгладил негативное впечатление от сезона. У «Динамо» в активе — «бронза» чемпионата, что тоже очень неплохо. Что касается промаха Даниилы Фомина с пенальти в добавленное время, то это часть футбола. Думаю, эта ситуация сделает его только сильнее.

Лига чемпионов

— В эти выходные прошел еще один топ-матч. Финал Лиги чемпионов! Как вам «Реал» в этом розыгрыше?

— Очень рад за «Реал». Столько раз вытащить безнадежные матчи — это, конечно, бомба. А в финале испанская команда нанесла всего один удар в створ ворот и в итоге победила. Но «Реал» есть «Реал». Мне кажется, у этой команды есть что-то особенное, особенно когда они играют на «Сантьяго Бернабеу». Когда «Реал» забивает дома один гол, он получает дополнительные силы от болельщиков, идет вперед. Такое ощущение, что поле наклоняется в сторону гостевой команды. Не каждый соперник справляется с таким давлением. Причем это испытывают на себе топ-клубы! Когда я смотрел ответный матч «сливочных» против «Манчестер Сити», то еще подумал: «Если в концовке «Реал» забьет один гол, то будет и второй». Так они потом чуть третий не забили — Родриго вышел один с вратарем, но тот потащил! В общем, «Реал» — уникальный клуб. Меняются тренеры, игроки, а «Реал» регулярно играет в финалах Лиги чемпионов и берет трофеи.

— В этом розыгрыше на первых ролях — Карим Бензема.

— Бензема, мне кажется, всегда был командным игроком. А в этом сезоне он взял на себя чуть другую роль, стал больше забивать и отдавать голевые передачи. Раскрылся до такой степени, что, на мой взгляд, наиграл на «Золотой мяч».

Денис Черышев6 Игрок «Реала» Карим Бензема в финальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/22 между ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— А ведь ему уже 34 года...

— Он — пример того, что можно по-новому раскрыться в любом возрасте. Видно, что он следит за собой, много тренируется, соблюдает спортивную диету. По крайней мере, мне так кажется со стороны. Можно добиться прогресса и в 30 лет, и в 35. Прогресс должен быть всегда, иначе человек деградирует. Но для этого нужно много работать над собой. Если бросить якорь и отдыхать, то результаты не придут. Еще, конечно, нужно найти свою команду, своего тренера. Это тоже важно. А там уже как Бог даст.

Уходы

— Бензема играет в 34, а вот Марио Фернандес в 31 объявил о приостановлении карьеры. Знаю, вы с ним дружите: не обсуждали его решение?

— Мы общались, чуть-чуть поговорили. Как я понял, Марио физически и морально подустал. Ему нужен какой-то определенный отдых. Но, как я понял, это временный отпуск, и будем надеяться, что он вернется с новыми силами в футбол в свой любимый клуб. Мы его все любим и ждем. Еще бы он в сборную вернулся! Сомневаюсь, конечно, но было бы тоже классно.

Самое важное — чтобы всёбыло хорошо в семье. Супруга [его ] беременна, и главное, чтобы малыш появился на свет здоровым. Марио приезжал в январе на сборы ЦСКА, заезжал в Валенсию, мы виделись. Попили кофе. С его женой и моим отцом сидели, разговаривали на многие темы.

— Опишите Марио несколькими предложениями.

— У него и человеческие качества хорошие, и футбольные. Он работяга, которые не сдается, играет до конца на каждый мяч. Плюс тактически хорошо обучен. Футболист, который закрывает всю бровку. И атакует, и обороняется. Никогда не дает в обиду своих товарищей. Марио — эталон партнера по команде, каким он должен быть.

Денис Черышев7 Игрок ЦСКА Марио Фернандес в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги 2021/2022 между ПФК ЦСКА и ФК «Сочи» Фото: Global Look Press/Edgar Breshchanov

— Смог бы он заиграть в топ-клубе Испании?

— Я так понимаю, когда он переехал в ЦСКА, у него были предложения из Европы. Марио рассказывал, что после подписания контракта с ЦСКА им как раз интересовался «Реал» Мадрид. Неизвестно как бы сложилось у него в Испании. Но уже факт, что Фернандес стал легендой ЦСКА.

— Май вообще получился богат на уходы легенд. Дзюба играл в «Зените» 7 лет, а Дзагоев в ЦСКА — и вовсе 15 лет...

— Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит. Интересно, что мы с Дзагой познакомились, когда нам было по 16 лет. Юношеская сборная до 17 лет приезжала в Испанию на сбор и играла товарняк с командой мадридского «Реала», за которую я тогда выступал. После матча команды сделали совместное фото, и мы с Аланом оказались рядом. Ну а потом уже играли вместе в молодежке и националке. Умнейший, талантливейший футболист. Что касается Дзюбы, то все и так прекрасно знают, как много он сделал для команды на ЧМ-2018. Был одним из лидеров, заводил партнеров в раздевалке и на поле. Ну и нельзя не отметить его чувство юмора: Дзюба очень любит шутить.

Сборная России

— Российские сборные и клубы исключили из всех международных турниров. Ваше мнение по этому поводу?

— Очень надеюсь, что это временно. Играть за сборную России на чемпионате мира или Европы — мечта любого футболиста и большая честь. Слава Богу, что мне удалось поиграть на домашнем ЧМ и на ЕВРО. Это незабываемые эмоции, и их хочется испытать снова. В этой связи очень жалко девчонок из женской сборной России, которые этим летом должны были играть на Евро в Англии. Да и мужская сборная имела все шансы пробиться на чемпионат мира. Теперь всё, что нам остается, — работать, ждать и надеяться на то, что нас вернут на международную арену.

Денис Черышев6 Фото: Global Look Press/Edgar Breshchanov

— В Испании в команде не было к вам негатива, из-за того что вы русский?