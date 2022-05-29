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Александра величие: как Соболев принес «Спартаку» Кубок России

Гол и голевая передача нападающего помогли красно-белым обыграть «Динамо» в финале турнира
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Московское дерби в рамках финала Кубка России по футболу закончилось победой «Спартака». Подопечные Паоло Ваноли в решающем матче при переполненных «Лужниках» одолели «Динамо» со счетом 2:1. Красно-белые не брали этот трофей 19 лет. Встреча проходила при максимальном ажиотаже. Это был первый матч в «Лужниках» после их реконструкции в рамках внутрироссийских футбольных соревнований. Ранее главный стадион страны принимал у себя только встречи чемпионата мира 2018 года, отборочные игры сборной России к чемпионату Европы-2020 и чемпионату мира-2022, а также домашние матчи ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/2019.

Высокий спрос

То, что интерес к финалу будет повышенным, стало ясно сразу после того, как в него прошли «Спартак» и «Динамо». Задолго до воскресной игры билеты были распроданы полностью. Только по официальным данным ожидалось присутствие на арене более 69 тысяч зрителей.

Еще в начале недели выяснилось, что многие билеты были выкуплены спекулянтами. Но желающих посетить матч не убавилось даже за час до начала игры. По пути к стадиону от станции метро «Спортивная» и МЦК «Лужники» стоял не один десяток человек с табличками «Куплю билет». Очереди на входе как в комплекс «Лужники», так и на сам стадион, сохранялись даже после стартового свистка.

На территории арены перед игрой случился инцидент с фанатами, закончившийся жесткими задержаниями болельщиков сотрудниками правоохранительных органов. Но массовый характер это не обрело — коллапса, как днем ранее в Париже перед финалом Лиги чемпионов, не случилось.

Александра величие
Болельщики перед началом матча у стадиона «Лужники»

Болельщики перед началом матча у стадиона «Лужники»

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Напомним, в столице Франции до начала игры мадридского «Реала» и «Ливерпуля» (этот финал был перенесен из Санкт-Петербурга через несколько дней после начала военной операции на Украине) полиция долго обыскивала зрителей на входе. Это спровоцировало публику на попытку взять вход штурмом — причем делали это и люди с билетами, и те, кто приехали без них. Нарушители стали перелезать через заборы и чтобы их утихомирить, французские силовики применили слезоточивый газ. В результате начало матча пришлось отложить сначала на 15, а потом на 38 минут.

— Не следил особо за тем, что случилось в Париже. Но трудности там были, — сказал "Известиям" президент РФС Александр Дюков. — Случилось бы такое в Питере? Ну что рассуждать в сослагательном наклонении? Вы знаете, что мы провели не одно крупное соревнование. И всегда это делали на самом высоком уровне. Проблем не было.

Игру в московских "Лужниках" посетили многие медийные персоны, включая легендарного хоккеиста Александра Овечкина, воспитанника «Динамо» и бывшего форварда бело-голубых. Стоит отметить, что примерно 70% стадиона были в красно-белых цветах. Однако это спартаковское большинство часто удавалось перекрикивать динамовским болельщикам.

Александра величие
Болельщики «Динамо» перед началом финального матча Кубка России по футболу

Болельщики «Динамо» перед началом финального матча Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Перед матчем РФС устроил автограф-сессию для болельщиков с участием звездных ветеранов российского футбола. Во время нее фанаты «Спартака» успели нелицеприятно высказаться в адрес Владимира Быстрова, припомнив ему скандальное возвращение из рядов красно-белых в родной «Зенит» в 2009 году.

Матч жизни

Интригой в составах было то, кого поставит в ворота Сандро Шварц. Обычно в этом сезоне в чемпионате играл Антон Шунин, а в Кубке — Игорь Лещук. В игре последнего тура чемпионата, когда «Динамо» было разгромлено дома «Сочи» (1:5) и упустило серебряные медали, на поле вышходил все же Лещук. Его же в итоге поставили и на финал.

Для обеих команд это был настоящий матч жизни — обе не выигрывали Кубок очень давно. «Спартак» с 2003 года, «Динамо» — с 1995-го. При этом, если у красно-белых был в активе выигранный чемпионат страны в 2017-м, то бело-голубые пребывают без титулов уже 27 лет.

«Спартаку» нужен был Кубок, чтобы компенсировать провал в прошедшем чемпионате — в нем команда заняла десятое место. «Динамо» же взяло первую с 2008 года медаль, но бронза стала разочарованием на фоне того, что еще полтора месяца назад бело-голубые могли побороться за золото с «Зенитом». И компенсировать проваленную концовку они могли только выигранным финалом Кубка.

Александра величие
Александр Соболев показывает надетую на себе футболку с надписью «Мама, это все для тебя» 

Александр Соболев показывает надетую на себе футболку с надписью «Мама, это все для тебя»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Счет на 10-й минуте открыл Александр Соболев, поразивший ворота Лещука с передачи Михаила Игнатова. Празднуя гол, Соболев поднял красно-белую футболу, под которой оказалась майка с надписью «Мама, это для тебя!» — мама Александра скончалась летом 2020 года.

В целом матч проходил с минимумом моментов, но на 55-й минуте Арсен Захарян сравнял счет ударом из-за пределов штрафной — Александр Максименко не справился из-за рикошета от одного из партнеров по «Спартаку». Но на 72-й минуте отличная контратака красно-белых привела к тому, что Соболев вывел один на один с Лещуком Квинси Промеса, который обвел динамовского голкипера и послал мяч в пустые ворота.

«Динамо» могло спастись в концовке, когда Руслан Литвинов в своей штрафной площади ударил локтем Романа Евгеньева. Арбитр Кирилл Левников посмотрел ВАР и назначил пенальти. Но никогда не промахивавшийся Даниил Фомин пробил выше ворот. На этом матч сразу закончился.

— Фомин забил 19 подряд пенальти. Почему не забил с точки сегодня, надо спросить у самого Дани. Но мы его поддержали. Уверен, он забьёт свои следующие 20 пенальти, в том числе в решающих матчах, — сказал "Известиям" член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин. — Мы решили большинство стратегических задач на этот сезон, но с учётом концовки есть разочарование. Но конечно, если рассматривать в ретроспективе последних матчей, есть разочарование. Хотелось большего. И мы могли добиться большего. Но извлечем из этого уроки. И в следующем сезоне команда будет сильнее.

Александра величие
Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко в финальном матче Кубка России по футболу

Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко в финальном матче Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Спартак» в четвертый раз выиграл Кубок России. Ранее он брал этот трофей в 1994, 1998 и 2003 годах. С учетом времен СССР это его 14-я победа в данном турнире, что является рекордом страны.

Сандро Шварц после игры объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", а полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев сообщил "Спорт-Экспрессу", что это был его последний матч за команду.

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