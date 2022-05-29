Александра величие: как Соболев принес «Спартаку» Кубок России

Московское дерби в рамках финала Кубка России по футболу закончилось победой «Спартака». Подопечные Паоло Ваноли в решающем матче при переполненных «Лужниках» одолели «Динамо» со счетом 2:1. Красно-белые не брали этот трофей 19 лет. Встреча проходила при максимальном ажиотаже. Это был первый матч в «Лужниках» после их реконструкции в рамках внутрироссийских футбольных соревнований. Ранее главный стадион страны принимал у себя только встречи чемпионата мира 2018 года, отборочные игры сборной России к чемпионату Европы-2020 и чемпионату мира-2022, а также домашние матчи ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/2019.

Высокий спрос

То, что интерес к финалу будет повышенным, стало ясно сразу после того, как в него прошли «Спартак» и «Динамо». Задолго до воскресной игры билеты были распроданы полностью. Только по официальным данным ожидалось присутствие на арене более 69 тысяч зрителей.

Еще в начале недели выяснилось, что многие билеты были выкуплены спекулянтами. Но желающих посетить матч не убавилось даже за час до начала игры. По пути к стадиону от станции метро «Спортивная» и МЦК «Лужники» стоял не один десяток человек с табличками «Куплю билет». Очереди на входе как в комплекс «Лужники», так и на сам стадион, сохранялись даже после стартового свистка.

На территории арены перед игрой случился инцидент с фанатами, закончившийся жесткими задержаниями болельщиков сотрудниками правоохранительных органов. Но массовый характер это не обрело — коллапса, как днем ранее в Париже перед финалом Лиги чемпионов, не случилось.

Александра величие Болельщики перед началом матча у стадиона «Лужники» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Напомним, в столице Франции до начала игры мадридского «Реала» и «Ливерпуля» (этот финал был перенесен из Санкт-Петербурга через несколько дней после начала военной операции на Украине) полиция долго обыскивала зрителей на входе. Это спровоцировало публику на попытку взять вход штурмом — причем делали это и люди с билетами, и те, кто приехали без них. Нарушители стали перелезать через заборы и чтобы их утихомирить, французские силовики применили слезоточивый газ. В результате начало матча пришлось отложить сначала на 15, а потом на 38 минут.

— Не следил особо за тем, что случилось в Париже. Но трудности там были, — сказал "Известиям" президент РФС Александр Дюков. — Случилось бы такое в Питере? Ну что рассуждать в сослагательном наклонении? Вы знаете, что мы провели не одно крупное соревнование. И всегда это делали на самом высоком уровне. Проблем не было.

Игру в московских "Лужниках" посетили многие медийные персоны, включая легендарного хоккеиста Александра Овечкина, воспитанника «Динамо» и бывшего форварда бело-голубых. Стоит отметить, что примерно 70% стадиона были в красно-белых цветах. Однако это спартаковское большинство часто удавалось перекрикивать динамовским болельщикам.

Александра величие Болельщики «Динамо» перед началом финального матча Кубка России по футболу Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Перед матчем РФС устроил автограф-сессию для болельщиков с участием звездных ветеранов российского футбола. Во время нее фанаты «Спартака» успели нелицеприятно высказаться в адрес Владимира Быстрова, припомнив ему скандальное возвращение из рядов красно-белых в родной «Зенит» в 2009 году.

Матч жизни

Интригой в составах было то, кого поставит в ворота Сандро Шварц. Обычно в этом сезоне в чемпионате играл Антон Шунин, а в Кубке — Игорь Лещук. В игре последнего тура чемпионата, когда «Динамо» было разгромлено дома «Сочи» (1:5) и упустило серебряные медали, на поле вышходил все же Лещук. Его же в итоге поставили и на финал.

Для обеих команд это был настоящий матч жизни — обе не выигрывали Кубок очень давно. «Спартак» с 2003 года, «Динамо» — с 1995-го. При этом, если у красно-белых был в активе выигранный чемпионат страны в 2017-м, то бело-голубые пребывают без титулов уже 27 лет.

«Спартаку» нужен был Кубок, чтобы компенсировать провал в прошедшем чемпионате — в нем команда заняла десятое место. «Динамо» же взяло первую с 2008 года медаль, но бронза стала разочарованием на фоне того, что еще полтора месяца назад бело-голубые могли побороться за золото с «Зенитом». И компенсировать проваленную концовку они могли только выигранным финалом Кубка.

Александра величие Александр Соболев показывает надетую на себе футболку с надписью «Мама, это все для тебя» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Счет на 10-й минуте открыл Александр Соболев, поразивший ворота Лещука с передачи Михаила Игнатова. Празднуя гол, Соболев поднял красно-белую футболу, под которой оказалась майка с надписью «Мама, это для тебя!» — мама Александра скончалась летом 2020 года.

В целом матч проходил с минимумом моментов, но на 55-й минуте Арсен Захарян сравнял счет ударом из-за пределов штрафной — Александр Максименко не справился из-за рикошета от одного из партнеров по «Спартаку». Но на 72-й минуте отличная контратака красно-белых привела к тому, что Соболев вывел один на один с Лещуком Квинси Промеса, который обвел динамовского голкипера и послал мяч в пустые ворота.

«Динамо» могло спастись в концовке, когда Руслан Литвинов в своей штрафной площади ударил локтем Романа Евгеньева. Арбитр Кирилл Левников посмотрел ВАР и назначил пенальти. Но никогда не промахивавшийся Даниил Фомин пробил выше ворот. На этом матч сразу закончился.

— Фомин забил 19 подряд пенальти. Почему не забил с точки сегодня, надо спросить у самого Дани. Но мы его поддержали. Уверен, он забьёт свои следующие 20 пенальти, в том числе в решающих матчах, — сказал "Известиям" член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин. — Мы решили большинство стратегических задач на этот сезон, но с учётом концовки есть разочарование. Но конечно, если рассматривать в ретроспективе последних матчей, есть разочарование. Хотелось большего. И мы могли добиться большего. Но извлечем из этого уроки. И в следующем сезоне команда будет сильнее.

Александра величие Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко в финальном матче Кубка России по футболу Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Спартак» в четвертый раз выиграл Кубок России. Ранее он брал этот трофей в 1994, 1998 и 2003 годах. С учетом времен СССР это его 14-я победа в данном турнире, что является рекордом страны.

Сандро Шварц после игры объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", а полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев сообщил "Спорт-Экспрессу", что это был его последний матч за команду.