«На большой арене «Лужников» должен быть большой футбол»

Московское «Торпедо» вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) после восьмилетнего отсутствия. Легендарный клуб после вылета в 2006 году из элиты нашего футбола выступал в ней только один сезон (2013/2014). Все последние 15 с лишним лет «автозаводцев» сотрясали скандалы, финансовые проблемы, смены владельцев, вылеты не только в первый дивизион, но и во второй.

На конференции РФС в субботу «Известия» пообщались с президентом черно-белых Денисом Масловым. Он рассказал, насколько изменится бюджет и состав клубов, а также объяснил, зачем «Торпедо» решило играть домашние матчи на большой арене «Лужников» (в прошедшем сезоне оно играло в ФНЛ в спортивном городке того же комплекса, небольшом стадионе вместимостью менее 2 тыс. зрителей).

— Каково вам было смотреть последнюю игру с «Кубанью», когда только на последних минутах сумели вырвать ничью (2:2) и путевку в РПЛ?

— Было тяжело. Мои эмоции все видели. Думаю, всем болельщикам также было тяжело смотреть, переживать. Но главное, что мы справились и будем играть в премьер-лиге. А самое главное — мы заняли первое место.

— Насколько изменится финансирование клуба после выхода в РПЛ?

— Безусловно, за те же самые деньги сыграть в премьер-лиге, наверно, не получится. Но сильно увеличенным бюджет тоже не будет (в сезоне-2020/2021 «Торпедо» официально объявляло, что бюджет в ФНЛ-1 у него чуть более 315 млн рублей, в сезоне-2021/2022, по данным СМИ, он составлял приблизительно 480 млн рублей. — «Известия»). Поэтому будем стараться сыграть за разумные средства и показать нормальный футбол.

— В связи с этим сильно ли обновится состав «Торпедо» на следующий сезон?

— Безусловно, мы постараемся пригласить футболистов, которые несколько квалифицированней тех, что у нас были. Но приоритет — оставить тот состав, который завоевал путевки в премьер-лигу.

— Вы в пятницу продлили контракт на год с Игорем Лебеденко, которому в субботу исполнилось 39 лет. С учетом его возраста были сомнения в продолжении сотрудничества?

— Были сомнения только в том плане, что Игорь может не поставить подпись под контрактом. Что сам может отказаться. Лебеденко — наш лидер, наша звезда. Мы очень ценим то, что он у нас есть. И думаем, что он с нами надолго.

— По домашнему стадиону на следующий сезон окончательно решено, что будете играть на большой спортивной арене «Лужники»?

— «Лужники» и «Арена Химки».

— Насколько «Лужники» вписываются в ваш бюджет? Говорят, что их аренда очень дорогая.

— Не дороже денег (улыбается). Если мы подавали документы на лицензирование в РПЛ, то, наверно, считали, что потянем «Лужники». Просто так ничего не делается. Это самый большой стадион в стране. Мы возвращаем его в большую игру. На большой арене «Лужников» должен быть большой футбол. Большой футбол — это футбольный клуб «Торпедо». Поэтому мы будем играть там.

— В 2000-е годы «Торпедо» принадлежало акционерному обществу «Лужники», и играло на старой большой арене домашние матчи. Выглядело не очень, когда на некоторых играх было по 3-5 тыс. зрителей на 84-тысячной арене. Не боитесь, что будет также и у вас сейчас?

— Ничего страшного. Было 3 тыс. — будет 5. Может, будет 10. Может, будет 20. Раньше на Кубок России плохо ходили. А сейчас смотрите, какой спрос на финал.