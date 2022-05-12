Команды мечты: Кубок России разыграют в старейшем дерби страны

В финале Кубка России по футболу состоится принципиальное московское дерби «Спартака» и «Динамо». Это стало ясно вечером 11 мая, когда спартаковцы обыграли в столице красноярский «Енисей» со счетом 3:0. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из Сибири завершил свой сенсационный поход во втором по значимости турнире страны. За сутки до этого та же участь постигла его соратников по первому дивизиону из владикавказской «Алании», которая не совладала в гостях с «Динамо» (0:3).

«Енисей» сумел удивить многих, добравшись до полуфинала, будучи представителем низшего дивизиона. В четвертьфинале он прошел выступающий в РПЛ казанский «Рубин» (3:1). Сейчас подопечные Вадима Гаранина идут на пятом месте в ФНЛ и от зоны переходных матчей отстают всего на два очка. До конца сезона в первом дивизионе осталось два тура, и «Енисей» вполне может попасть в стыки, поборовшись в них за выход в Премьер-лигу. Из широко известных футболистов за клуб выступают полузащитник Александр Зотов, известный по игре за «Спартак» и «Динамо», а также экс-защитник «Амкара» и «Волги» Валерий Кичин.

Главный тренер команды Вадим Гаранин стал одним из главных открытий сезона в ФНЛ, поставив «Енисею» зрелищный комбинационный футбол. Именно в него пытались играть красноярцы и в полуфинале со «Спартаком», но в итоге от этого и пострадали. Красно-белые воспользовались проходным двором в обороне гостей.

Еще в первом тайме они создали множество голевых моментов, один из которых на 21-й минуте обернулся голом Квинси Промеса. Затем могли забивать Зелимхан Бакаев, Шамар Николсон и тот же Промес, но вратарь Михаил Опарин спас свою команду.

Лишь один удар Зотова создал сложности для голкипера «Спартака» Александра Максименко в первом тайме. После перерыва еще один момент имел Зотов, а затем Зелимхан Бакаев на 56-й минуте удвоил преимущество хозяев. Красно-белые успокоились и позволили сопернику начать контролировать мяч и создавать больше моментов.

Несколько раз «Енисей» хорошо разыгрывал в чужой штрафной, но не доводил дело до удара. А на 61-й минуте случился ключевой эпизод в матче, когда Кичин пробил головой и мяч, как показалось, перелетел за линию ворот. Максименко его выбил, но на повторе было очень похоже, что случился гол. Но после просмотра ВАР ответственные за видеоповторы судьи подсказали главному арбитру, что взятия ворот не было и Сергей Карасёв его не засчитал. По сути, это сломило волю «Енисея», который перестал создавать моменты и дал «Спартаку» несколько шансов в третий раз поразить чужие ворота.

В концовке это удалось Александру Соболеву. «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В 2006 году красно-белые проиграли ЦСКА (0:3). В последний раз они побеждали в этом турнире в 2003 году.

— Мы проиграли, но мое мнение: «Спартак» не имеет права так играть, — заявил «Известям» Валерий Кичин. — Так и мы в первой лиге не играем. Они всей командой сегодня оборонялись. Во втором тайме играли по счету, когда нам надо было отыгрываться. Переломный момент матча — это когда наш гол не засчитали. 100% его надо было засчитывать — чистый гол. С Карасёвым об этом не разговаривал. Смысл разговаривать? Обсуждать судей — не наша прерогатива. Наша прерогатива — играть в футбол. Что мы и делаем.

В оставшихся двух турах ФНЛ «Енисею» осталось сыграть дома с московскими «Торпедо» и «Велесом». Первый из этих матчей пройдет уже в воскресенье.

— О переходных матчах пока не думаем, — сказал Кичин. — Мы отталкиваемся от игры, от следующего соперника. Следующий соперник — это «Торпедо». Надо сначала его обыграть, потом в последнем туре победить «Велес». А уже потом думать о переходных матчах. Надо сначала туда попасть.

Вторничный матч «Динамо» и «Алании» прошел примерно по тому же сценарию, что и второй полуфинал. Владикавказцы не закрывались в своей штрафной, пытались играть в атаку, но ошибки в защите привели к голу Федора Смолова в первом тайме. Сразу после перерыва Арсен Захарян удвоил преимущество бело-голубых, а в конце встречи Константин Тюкавин довел дело до разгрома.

— По игре «Динамо» кажется мне фаворитом финала, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Бело-голубые выглядят более цельным и организованным коллективом. Да и по этому сезону они заслужили трофей. Хотя кубковый матч, особенно финальный, — это во многом лотерея, битва характеров. Но если смотреть на силу соперников этой весной, то «Спартак» очень нестабилен и многие победы одержал за счет везения.

Решающая встреча кубка между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».