Главный под вопросом: что будет с футбольным ЦСКА в следующем сезоне

Футбольный ЦСКА стал главным хедлайнером последней недели. 17 мая появилась информация о том, что Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности главного тренера по окончании сезона. А на следующий день пришла еще более громкая новость: летом армейцев покинут Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Две легенды, которых даже невозможно представить в форме какой-то другой команды. Алан в ЦСКА 14 лет, Марио — 10. Когда летом 2018-го красно-синие остались почти без всех лидеров — братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Ахмеда Мусы и так далее, — они не рухнули. Многое держалось на плечах трех оставшихся знаковых фигур — Игоря Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева. Хранители победных традиций, вожаки, которые кто словом, кто делом, кто и тем и другим показывали пример молодежи, пришедшей на смену ветеранам. Да, медалей с тех пор ЦСКА не брал ни разу, но и в подвал не скатился, удерживаясь в топ-6 РПЛ.

Уход легенд

Многие болельщики не верили, что Марио Фернандес покинет ЦСКА, но в среду, 18 мая, защитник решил объяснить свою позицию.

— Мой контракт будет приостановлен, — отметил игрок. — При этом, если через определенное время я пойму, что всё еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу.

Главный под вопросом Игрок ПФК ЦСКА (Москва) Марио Фернандес во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бывший армеец Роман Широков считает, что подводить итоги карьеры бразильца в московском клубе пока рано.

— Не знаю, насколько потеря Фернандеса серьезна для ЦСКА, — отметил в беседе с «Известиями» бывший капитан сборной России. — Может, это и несерьезная потеря. Сейчас сказать трудно. Надо смотреть, кто его заменит, — будет это приобретение или внутренний резерв. Если он приостановил контракт, то, возможно, вернется в команду. Может, ему просто нужно отдохнуть.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба три раза выигрывал чемпионат России. В 2018 году выступал за сборную России на чемпионате мира.

За ЦСКА тревожно, потому что Фернандес — не единственный, кого провожают. Армейцы после сезона могут попрощаться и с другой легендой — Аланом Дзагоевым . Его контракт рассчитан до 2023 года, но, похоже, стороны решили расстаться досрочно. Сам Алан заявил, что не готов завершать свою карьеру, а о заинтересованности в его услугах уже заявили в «Алании».

Главный под вопросом1 Игрок ПФК ЦСКА (Москва) Алан Дзагоев во время матча 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юсуф Языджи — открытие весенней части сезона — тоже уйдет из ЦСКА. Как сообщает Sport24, армейцы не будут выкупать турецкого нападающего у «Лилля» после аренды. Сумма выкупа в договоре между клубами — €11 млн и, видимо, в ЦСКА решили, что не потянут дорогой трансфер. Тем более в связи с отсутствием еврокубков.

Вернется в свой клуб — «Эвертон» — и другой арендованный футболист Жан-Филипп Гбамен. ЦСКА официально сообщил, что не будет его выкупать . Возможно, одна из причин — непрофессиональное поведение игрока. Говорят, что его часто замечали в одном из ночных клубов Москвы, игрок якобы появлялся на тренировках с похмелья и с перегаром.

При этом Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и другие легионеры не намерены покидать ЦСКА. Клуб если и ждет перестройка, то не масштабная.

Окно в Европу

В новом сезоне у ЦСКА может смениться и главный тренер: по данным «Спорт-Экспресс», Алексей Березуцкий уведомил руководство клуба о том, что хочет покинуть должность главного тренера. Это случилось после поражения от «Краснодара» (0:1) в прошедшем туре. Сам Березуцкий не смог конкретно ответить, остается ли в ЦСКА: «Не читайте российские газеты», — сказал он «СЭ».

А клуб выступил с заявлением.

— Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе. Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И с учетом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба, — сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Главный под вопросом Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий и тренер ЦСКА Василий Березуцкий (слева направо) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оба сообщения — тренера и клуба — не выглядят как опровержения и не исключают, что Березуцкий может уйти. По данным нескольких СМИ, его будущее определят в руководстве ЦСКА уже после сезона.

— Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно, — сказал «Известиям» бывший игрок и наставник ЦСКА Ивица Олич. — Игра и результат оставляют желать лучшего. В таком случае всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы.

Возможный уход братьев поддержал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

— Они завалили команду, — подчеркнул он. — Перспектив у ЦСКА с Березуцкими нет. У них нет опыта. Зачем они сразу пошли в ЦСКА на первые позиции? Сначала надо было поработать в клубах поменьше. Я об этом давно говорил, предупреждал Романа Бабаева. Такие назначения делать нельзя.

В случае ухода одним из главных кандидатов в СМИ называется Марко Николич, бывший тренер «Локомотива», которого и в прошлом году неоднократно связывали с армейцами. При этом агент специалиста сообщил, что переговоров между ним и ЦСКА пока не ведется.