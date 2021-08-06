«Когда Денис играл против Месси, говорил ему выставлять ногу»

В четверг, 5 августа 2021 года, «Барселона» объявила, что контракт с лидером Лионелем Месси продлен не будет. Легендарный аргентинский футболист провел в системе каталонского клуба 21 год, попав туда в 13 лет. За основной состав он отыграл 17 лет. Там он раскрылся в качестве одного из двух лучших футболистов современности наряду с португальцем Криштиану Роналду. Противостояние с последним было особенно ярким, когда оба выступали в Испании — в 2009–2019 годах Криш защищал цвета мадридского «Реала».

Всего Месси выиграл за «Барсу» свыше 20 командных трофеев, не говоря о бесчисленном количестве индивидуальных призов. Итоги его выступлений в Каталонии в интервью «Известиям» подвел российский футболист и тренер Дмитрий Черышев , предположив ближайшее будущее аргентинца. Черышев в сезоне-2015/16 работал в штабе «Севильи» ассистентом главного тренера команды Унаи Эмери. Их команда не раз играла против «Барсы» Месси в чемпионате Испании, финале Кубка страны и в Суперкубке Европы. А сын Черышева Денис, выступая за «Вильярреал» и «Валенсию», неоднократно выходил против Лионеля на поле.

— Как отреагировали на новость об уходе Месси?

— Честно говоря, случай удивительный. Вроде сначала писали, что договорились, решили, урегулировали. И вдруг говорят, что Месси не будет продолжать свою жизнедеятельность в «Барселоне». Поэтому для всех это небольшой шок и сюрприз.

— Можно сравнить с концом света?

— Ну нет (смеется). «Барселона» есть «Барселона», «Реал» есть «Реал». Великие клубы всегда в своих рядах имели... ну, нельзя сказать, что замены таким выдающимся футболистам, как Месси или Криштиану Роналду, но думаю, что они приложат максимум усилий, чтобы найти других звездочек и развить их. Месси был таким же воспитанником «Барселоны» до определенного времени. Потом возвращался в Аргентину и снова приезжал в Барселону. И надо пытаться найти кого-то нового в системе клуба. Будет интересно посмотреть, как пойдет дальше, после того как «Реал» расстался с Криштиану, а «Барса» — с Месси.

— Как Месси смотрелся с тренерской скамейки, когда ваша «Севилья» играла против «Барселоны»?

— На самом деле есть определенные тонкости футбола. Поставить индивидуально футболистов против конкретных соперников, дать им установку не отходить от их лидеров. Но разменять полностью одного игрока и ставить его персонально против кого-то одного на весь матч — это очень сложно . В одной из встреч, когда наша «Севилья» играла против «Барсы», Кевин Гамейро забивает на 13-й минуте, мы ведем 1:0. И тут индивидуальные качества Месси раскрылись по-другому. Он вскоре забил со штрафного. И как мы в такой ситуации его удержим? Это не просто лидер. Он может решить всё одним выходом один в один, одним движением, одним моментом. Это 50% удельного веса команды. Вспомните, как Марадона в свое время забил, пройдя через всё поле (в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года между Аргентиной и Англией. — «Известия»), а Месси спустя десятилетия это повторил. На таких эпизодах держатся выдающиеся футболисты мира. Лионель в этом плане одарен от Бога.

Когда Денис играл Дмитрий Черышев Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

— Как-то можно было его нейтрализовать?

— Когда Денис играл против Месси, я ему много раз говорил: «Выставляй ногу, не дай ему разбежаться, потому что на скорости он еще более опасен!» Поэтому очень сложно удержать такого игрока. Он может простоять весь матч, один раз взорваться, кто-то не досмотрел — и получи гол!

— Как вы с Унаи разбирали перед командой игру Месси?

— Мы отталкивались больше от того, чтобы закрывать его левую ногу. И чтобы всегда была подстраховка с левой и правой стороны. Чтобы, если он уходил под левую ногу, нашего игрока мог подстраховать другой футболист. Но больше всего мы старались в момент позиционных атак «Барселоны» организовать прессинг не персональный, а зональный. Как только Месси входил в какую-то зону, к нему сразу присоединялся находящийся там футболист. Потому что если ты персонально кому-то дашь установку держать Лионеля, он будет бегать за ним, а в освобожденную зону зайдет другой футболист «Барсы». Но когда Месси заходил в конкретную зону, там очень строго с ним играли индивидуально.

— Эпоха противостояния «Барселоны» Месси и мадридского «Реала» Криштиану Роналду — лучшее, что вы застали в испанском футболе?

— Наверное, Месси действительно хорош индивидуально, но, когда с ним рядом находились сначала Рональдиньо и Деку, потом Хави и Иньеста, а затем Неймар и Суарес, Лионель раскрывался по-особенному. В те времена «Барса» была сильнее по индивидуальным качествам игроков. У Криштиану в «Реале» всё-таки не было рядом таких мастеров. А вот когда я играл во второй половине 1990-х за хихонский «Спортинг», в обоих этих клубах была целая россыпь больших звезд.

Когда Денис играл Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Global Look Press/imago images.de/DeFodi

— Команды Месси и Криштиану были сильнее в плане коллективной игры?

— Когда у тебя такие выдающиеся игроки, держать кого-то одного в тени сложно. Ты доверяешь одному, затухает другой. Поэтому была проделана очень серьезная работа, чтобы из всех этих мастеров соорудить команды, которые побеждали в Лиге чемпионов.

— Последние годы у Месси в «Барселоне» не задались из-за того, что ушли сначала Неймар, а потом Суарес?

— Здесь виноват не Месси. Мы же не знаем всей глубины проблем «Барселоны». Но если наблюдать за этим поверхностно, то прекрасно понимаешь, что один Месси не может решить задачу, стоящую перед клубом. Раньше у него были другие партнеры, мировые звезды. Когда их соединяли вместе, получалось добиваться больших побед. Сейчас таких звезд, как Месси или Криштиану, не будет. И надо смотреть за селекцией клубов, пытаясь понять, смогут ли они подписать звездочку, которая в будущем засияет как звезда первой величины.

— Эпоха Месси совпала с тотальным доминированием в Испании «Барсы» и «Реала», за последние 17 лет лишь дважды их сдвигал с трона мадридский «Атлетико», причем второй раз он это сделал в этом году, когда у каталонцев и Лионеля был кризис. Теперь можно ожидать, что чемпионат Испании вернется во времена первой половины 2000-х, когда «Депортиво» становился чемпионом, потом дважды это делала «Валенсия»?

— Я не могу сейчас сказать, кто будет чемпионом. Хотя «Атлетико» постарался сохранить состав плюс довольно точечно усилился для внутреннего первенства . Команда Диего Симеоне попытается создать ту конкуренцию, которую создала в прошлом сезоне. Нельзя сбрасывать со счетов «Севилью» . Она хорошо укомплектована и имеет сильного тренера. Опять или снова выиграл Лигу Европы Эмери. И его «Вильярреал» тоже проводит хорошую селекцию. Он приложит максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство. Но многое зависит от того, как будут раскрываться молодые футболисты «Барселоны» во главе со звездочкой уровня Педри, уже хорошо показавшего себя в составе сборной Испании на чемпионате Европы, а сейчас вышедшего в финал Олимпийских игр в Токио, где его команду ждет встреча с Бразилией. И вопрос, как все эти ребята смогут создать ту конкуренцию, чтобы стать чемпионом. Выиграть Ла Лигу очень непросто — нужно сыграть ровно с грамотным распределением сил на протяжении всего чемпионата.

Когда Денис играл Фото: Global Look Press/Pressinphoto

— Можете себе представить Месси в каком-то из топ-клубов Европы? Или он уедет за океан?