Месси Боку: почему легенда мирового футбола покидает «Барселону»

Летняя Олимпиада в Токио близка к кульминации, но в это время мир спорта отвлекся на взрыв ядерной информационной бомбы: Лионель Месси уходит из «Барселоны» . Даже в последний год, когда великий аргентинец оказался в ситуации аппаратной борьбы с предыдущим руководством клуба, хронических неудач команды и затяжки с продлением контракта, такое было сложно представить. Но 5 августа стало понятно, что больше мы не увидим Лео в составе каталонского клуба. Получается, апрельское эль-класико с мадридским «Реалом», показанное в прямом эфире каналом РЕН ТВ, стало последним с участием, возможно, лучшего игрока планеты современности , а в глазах многих — и во всей истории мирового футбола.

Контрактные препоны

Еще недавно заключение нового соглашения казалось делом решенным. Вокруг этого строил свою президентскую кампанию Жоан Лапорта, избранный на этот пост в марте. Знаменитый каталонский юрист в первое свое президентство в «Барсе» (2003–2010) был одним из создателей той великой команды, которая помогла Месси завоевать главные титулы в его карьере, побить многочисленные бомбардирские рекорды, а также реализовать свой безграничный талант как одного из сильнейших футболистов в мировой истории.

Лапорта был популярен среди болельщиков на фоне своих преемников Сандро Росселя (2010–2014) и Жорди Бертомеу (2014–2020). Последний в прошлом году считался исчадием ада для каталонской публики не только и не столько из-за плохих результатов команды, но в первую очередь из-за конфликта с Месси, который сам Лионель перевел в публичную плоскость, обвиняя Жорди во лжи.

Месси Боку Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori/AFLO

Казалось, вернувшийся к власти в «Барсе» Лапорта слов на ветер не бросает, поэтому сохранение Месси — дело времени. Но в четверг вечером ряд инсайдеров сообщил, что всё срывается, а чуть позже это подтвердил и сам клуб на официальном сайте . На полдень пятницы по местному времени Лапорта созвал пресс-конференцию, где будет объяснять журналистам, почему ему не удалось сдержать обещание.

Между тем клуб в своем пресс-релизе заявил, что «Барселона» и Месси обо всем договорились, но сделке помешали правила Ла Лиги, проводящей соревнования высшего дивизиона чемпионата Испании .

«Несмотря на договоренность между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги. Официально оформить документ невозможно, — говорится в заявлении клуба. — В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни».

Без исключений

Всё дело в том, что в Ла Лиге существует жесткое финансовое регулирование, согласно которому траты не должны существенно превышать заработки клуба. У «Барселоны» этот баланс был нарушен давно, и сейчас Лига не стала идти на попятную. Особенно на фоне весеннего конфликта между ее президентом Хавьером Тебасом и Лапортой, после того как последний поддержал идею Суперлиги и до сих пор наряду с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом не открещивается от нее, хотя большинство других топ-клубов уже извинились за ту инициативу и публично отказались от дальнейшего продвижения проекта.

Месси Боку Фото: REUTERS/Albert Gea

Перес и Лапорта же по-прежнему находятся в конфронтации с УЕФА и периодически обмениваются публичными колкостями с ее президентом Александром Чеферином и наиболее ярым противником Суперлиги Тебасом, критиковавшим ее еще задолго до неудачного запуска проекта.

К тому же на «Барселоне» висят многомиллионные долги, начавшие копиться еще в первое пришествие Лапорты. В прошлом сезоне клуб тратил на зарплаты €671 млн, сейчас надо ужаться до €383 млн. Поэтому Ла Лига не регистрирует новые контракты. И теперь Месси — свободный агент.

— Честно говоря, этот случай тяжело сейчас осмыслить, — заявил «Известиям» бывший тренер «Севильи» и академии мадридского «Реала» Дмитрий Черышев. — Для всех это сюрприз и шок. Конечно, «Барселона» есть «Барселона». Как и «Реал» есть «Реал». Клуб приложит массу усилий, чтобы найти новых звезд внутри себя, как нашел в свое время Месси. Но в любом случае заканчивается знаковая эпоха. Она начала уходить после отъезда из «Реала» Криштиану Роналду. Теперь с уходом Месси она окончательно завершена . Будет очень интересно посмотреть, как пойдет дальше и у клуба, и у этого по-настоящему великого футболиста.

Лионель Месси оказался в системе «Барселоны» в 13 лет в 2000 году, присоединившись к молодежной команде. Дебют за основную команду состоялся в 2004 году. С сине-гранатовыми аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок Испании, восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, по три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Месси Боку Фото: REUTERS/Jon Nazca