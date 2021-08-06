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Месси Боку: почему легенда мирового футбола покидает «Барселону»

Великий аргентинский футболист уезжает из Каталонии после 20 лет в системе клуба
Фото: REUTERS/Albert Gea
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Месси Боку: почему легенда мирового футбола покидает «Барселону»
2021-08-05 23:22:57">
2021-08-05 23:22:57
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Летняя Олимпиада в Токио близка к кульминации, но в это время мир спорта отвлекся на взрыв ядерной информационной бомбы: Лионель Месси уходит из «Барселоны». Даже в последний год, когда великий аргентинец оказался в ситуации аппаратной борьбы с предыдущим руководством клуба, хронических неудач команды и затяжки с продлением контракта, такое было сложно представить. Но 5 августа стало понятно, что больше мы не увидим Лео в составе каталонского клуба. Получается, апрельское эль-класико с мадридским «Реалом», показанное в прямом эфире каналом РЕН ТВ, стало последним с участием, возможно, лучшего игрока планеты современности, а в глазах многих — и во всей истории мирового футбола.

Контрактные препоны

Еще недавно заключение нового соглашения казалось делом решенным. Вокруг этого строил свою президентскую кампанию Жоан Лапорта, избранный на этот пост в марте. Знаменитый каталонский юрист в первое свое президентство в «Барсе» (2003–2010) был одним из создателей той великой команды, которая помогла Месси завоевать главные титулы в его карьере, побить многочисленные бомбардирские рекорды, а также реализовать свой безграничный талант как одного из сильнейших футболистов в мировой истории.

Лапорта был популярен среди болельщиков на фоне своих преемников Сандро Росселя (2010–2014) и Жорди Бертомеу (2014–2020). Последний в прошлом году считался исчадием ада для каталонской публики не только и не столько из-за плохих результатов команды, но в первую очередь из-за конфликта с Месси, который сам Лионель перевел в публичную плоскость, обвиняя Жорди во лжи.

Месси Боку
Месси
Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori/AFLO

Казалось, вернувшийся к власти в «Барсе» Лапорта слов на ветер не бросает, поэтому сохранение Месси — дело времени. Но в четверг вечером ряд инсайдеров сообщил, что всё срывается, а чуть позже это подтвердил и сам клуб на официальном сайте. На полдень пятницы по местному времени Лапорта созвал пресс-конференцию, где будет объяснять журналистам, почему ему не удалось сдержать обещание.

Между тем клуб в своем пресс-релизе заявил, что «Барселона» и Месси обо всем договорились, но сделке помешали правила Ла Лиги, проводящей соревнования высшего дивизиона чемпионата Испании.

«Несмотря на договоренность между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги. Официально оформить документ невозможно, — говорится в заявлении клуба. — В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни».

Без исключений

Всё дело в том, что в Ла Лиге существует жесткое финансовое регулирование, согласно которому траты не должны существенно превышать заработки клуба. У «Барселоны» этот баланс был нарушен давно, и сейчас Лига не стала идти на попятную. Особенно на фоне весеннего конфликта между ее президентом Хавьером Тебасом и Лапортой, после того как последний поддержал идею Суперлиги и до сих пор наряду с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом не открещивается от нее, хотя большинство других топ-клубов уже извинились за ту инициативу и публично отказались от дальнейшего продвижения проекта.

Месси Боку
Логотип клуба "Барселона"
Фото: REUTERS/Albert Gea

Перес и Лапорта же по-прежнему находятся в конфронтации с УЕФА и периодически обмениваются публичными колкостями с ее президентом Александром Чеферином и наиболее ярым противником Суперлиги Тебасом, критиковавшим ее еще задолго до неудачного запуска проекта.

К тому же на «Барселоне» висят многомиллионные долги, начавшие копиться еще в первое пришествие Лапорты. В прошлом сезоне клуб тратил на зарплаты €671 млн, сейчас надо ужаться до €383 млн. Поэтому Ла Лига не регистрирует новые контракты. И теперь Месси — свободный агент.

— Честно говоря, этот случай тяжело сейчас осмыслить, — заявил «Известиям» бывший тренер «Севильи» и академии мадридского «Реала» Дмитрий Черышев. — Для всех это сюрприз и шок. Конечно, «Барселона» есть «Барселона». Как и «Реал» есть «Реал». Клуб приложит массу усилий, чтобы найти новых звезд внутри себя, как нашел в свое время Месси. Но в любом случае заканчивается знаковая эпоха. Она начала уходить после отъезда из «Реала» Криштиану Роналду. Теперь с уходом Месси она окончательно завершена. Будет очень интересно посмотреть, как пойдет дальше и у клуба, и у этого по-настоящему великого футболиста.

Лионель Месси оказался в системе «Барселоны» в 13 лет в 2000 году, присоединившись к молодежной команде. Дебют за основную команду состоялся в 2004 году. С сине-гранатовыми аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок Испании, восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, по три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Месси Боку
Суперкубок Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Будучи игроком «Барсы», Месси шесть раз получал «Золотой мяч» лучшему игроку года в Европе, шесть раз брал «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру сезона в европейских национальных чемпионатах. Девять раз признавался лучшим игроком чемпионата Испании, восемь раз был его лучшим бомбардиром, шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Он является рекордсменом по количеству завоеваний всех этих призов.

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