«Спорт-Экспресс» опубликовал статистику Месси в «Барселоне»

Аргентинский форвард Лионель Месси решил покинуть футбольный клуб «Барселона». Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало статистику игрока за 17 лет в команде.

Отмечается, что Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

Кроме того, за это время аргентинец выиграл в составе каталонской команды 35 трофеев. Так, будучи членом клуба, аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — национальный Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды на Суперкубке УЕФА, а также в трех клубных чемпионатах мира.

Помимо этого, Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Намерение покинуть каталонский клуб Месси высказывал еще год назад из-за конфликта с руководством клуба, однако позднее объявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной».