Месси покинул футбольный клуб «Барселона»

Нападающий Лионель Месси не заключил новый контракт с «Барселоной». Об этом в четверг, 5 августа, сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги). В результате Месси покидает «Барселону».

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — отмечается в сообщении.

В «Барселоне» выразили благодарность футболисту за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента. Как сообщали СМИ, аргентинец намерен продлить контракт с каталонским клубом на пять лет.

В частности, как писал «Спорт-Экспресс», ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорт выразил надежду на продление контракта с нападающим.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.