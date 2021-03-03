С французским агентом: как дела у наших легионеров в топ-чемпионатах

В этом сезоне четыре российских футболиста выступают в ведущих европейских чемпионатах. Понятно, что это немного по сравнению с 1990–2000 годами, когда в Испании, Англии, Италии, Германии и Франции играли десятки наших игроков, начиная от Валерия Карпина и Александра Мостового и заканчивая Игорем Шалимовым и Андреем Канчельскисом. Но в последние годы только Денис Черышев представлял Россию в топ-5. Рассказываем, как дела у Александра Головина, Алексея Миранчука и Александра Кокорина.

Головин: царь «Монако»

Этот сезон у 24-летнего хавбека «Монако» начался с травмы: в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» Головин повредил бедро. Изначальный срок восстановления россиянина не превышал четырех-пяти недель, но лечение затянулось и Головин вернулся на поле только в январе — спустя четыре с лишним месяца после получения повреждения. Россиянин попал в заявку на матч 18-го тура с «Лорьяном» — и уже через 10 секунд после выхода на замену забил гол. «Монако» тогда победил со счетом 5:2, а клуб в соцсетях отметил точный удар Головина коллажем героя со словами «Царь вернулся». На картинке лицо нашего футболиста наклеили на изображение императора Николая II.

Но столь яркое возвращение не сделало из Головина футболиста стартового состава: он и в следующих матчах чемпионата продолжает в основном выходить на замену. Единственный раз в этом году Александр сыграл с первых минут в февральской встрече с «Нимом» — и оформил хет-трик.

С французским агентом Александр Головин Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

При этом главного тренера «Монако» Нико Ковача устраивает нынешняя роль Головина: он регулярно выходит на замену и усиливает игру команды. В текущем чемпионате хавбек уже забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач, хотя в совокупности сыграл всего 392 минуты (четыре с половиной полноценных матча). Гол или голевой пас каждые 39 минут — невероятный показатель и, конечно же, лучший в лиге.

— Головин уже третий сезон в Лиге 1, уже адаптировался, — отметил в беседе с «Известиями» бывший игрок «Порту» и «Спартака» Дмитрий Аленичев. — Правда, у него тренеры меняются слишком часто, но тем не менее Саша уже привык к этому. Надеюсь, что этот сезон будет для него прорывным.

Миранчук: лучший в январе

Алексей Миранчук переехал в Италию из «Локомотива» лишь в сентябре и первые два месяца пропустил из-за травмы, полученной еще в России. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини долго тянул с внедрением российского хавбека в состав и наконец-то выпустил его в октябрьском матче Лиги чемпионов с датским «Мидтьюланном». У Миранчука было всего 10 минут, но за это время он успел забить — правда, гол, который ничего не решал («Аталанта» победила со счетом 4:0).

Вскоре наш полузащитник дебютировал и в серии А — вышел на замену, забил и принес ничью своей команде в матче с самим «Интером» (миланцы, между прочим, сейчас лидируют в чемпионате). Но эти мини-подвиги Миранчука не повлияли на его статус — до конца 2020 года он так и остался запасным.

С французским агентом Алексей Миранчук Фото: Global Look Press/Lm/Ettore Griffoni

— Перспективы у Алексея есть, — считает бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Нужно адаптироваться к игровому ритму. Когда приходишь на день рождения в чужую семью, ты многих знаешь, но не хватает уверенности. Тебе нужно время, чтобы за этим столом адаптироваться и быть своим в доску, то же самое и за рубежом. Влияет и незнание языка. Сам знаю, как это некомфортно, когда ты находишься в компании людей, разговаривающих на иностранном языке, а ты думаешь, что они тебя обсуждают.

Впервые россиянин появился в основе бергамасков лишь 14 января этого года — в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». И снова забил! Таким образом, Миранчук собрал сет: гол в дебютной встрече за «Аталанту» в каждом из трех турниров. В следующем раунде «Аталанта» вышибла из борьбы за трофей «Лацио» — и наш хавбек забил победный мяч, причем его команда играла в меньшинстве. Это было уже каре. За это болельщики признали Миранчука лучшим футболистом клуба в январе. Хотя надо признать, что за Алексея очень активно голосовали его российские поклонники.

Февраль у россиянина выдался слабым. Он играл мало, зато его конкуренты (Пессина и Малиновский, тоже левоногие атакующие хавбеки) получали больше времени. Пока нет предпосылок, что Миранчук станет футболистом стартового состава, но мы в это верим.

Кокорин: ноль ударов, желтая карточка

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в конце января. Его презентовали как полноценную звезду европейского футбола: с пресс-конференцией, с красочным видео. Но с ходу в основу он не влился. 17 минут в матче с «Интером», два подряд матча в запасе и половина тайма в воскресной игре с «Удинезе» — таков весь урожай Кокорина в серии А на сегодняшний день. За отведенное время Александр даже не успел пробить по воротам, зато получил предупреждение за фол на сопернике в матче с «Удинезе».

С французским агентом Александр Кокорин Фото: Global Look Press/AFLO/Maurizio Borsari

Почему Кокорин не играет? Экс-нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов считает, что Александр пока не набрал форму.

— Наверное, он еще не до конца физически готов, — сказал «Известиям» Игорь Колыванов. — Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов. Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить.

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли намекнул на этот же фактор, когда его спросили о Кокорине после встречи с «Удинезе». Пранделли сказал, что видит прогресс нападающего, но к новой лиге и новым одноклубникам ему еще нужно привыкнуть.

Еще один наш легионер и герой чемпионата мира в России, к сожалению, страдает из-за различных повреждений в «Валенсии». Они преследуют Черышева всю карьеру, и с возрастом их становится не меньше. Хотя в этом сезоне Денис установил личный рекорд: сыграл в стартовом составе в восьми матчах чемпионата Испании подряд. Последнюю игру на сегодня Черышев провел 24 января, а затем выпал из обоймы из-за очередного мышечного повреждения. Точные сроки возвращения россиянина неизвестны, но до конца сезона Черышев должен сыграть еще не раз.