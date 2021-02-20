«Кокорин не получил должного доверия со стороны Тедеско»
В центральном матче 1/8 финала Кубка России по футболу, который пройдет 20 февраля, состоится первое московское дерби 2021 года — «Динамо» примет «Спартак». Погодно-климатические условия проведения кубковых матчей субботы в Москве последнюю неделю вызывают живой интерес у болельщиков.
Многие по-прежнему не определились — идти на стадион или же не рисковать. Руководство бело-голубых обращалось в РФС о возможной переносе матча, но получило отказ. По прогнозам синоптиков температура будет -10 °C, и это позволяет рассчитывать на то, что игра состоится (матч будет перенесен, если температура воздуха упадет выше -15 °C).
В предверии дерби «Известия» пообщались с бывшим наставником «Динамо» Сергеем Силкиным. Опытный специалист рассказал дал свой прогноз на матч, рассказал о проблемных позициях бело-голубых, а также высказал версию, почему Александру Кокорину не удалось заиграть в составе «Спартака».
— Ждете «морозного» дерби?
— Я до сих пор не могу понять, зачем же переходили на эту систему («Осень-весна», — «Известия»)?! Это не для нашего климата! Было же изначально все ясно. Да, случаются, теплые зимы, но только не в этом году... И что мы увидим?
— Что?
— Да половина футболистов, наверное, не выйдет на поле в такой мороз. Это раньше все играли и в дикий минус, и убивались на таких полях. Не щадили ни себя, ни соперников. Многое еще будет зависеть от газона. Оно и определит качество футбола. Посмотрим. Как правило, после сборов команды еще не показывают своего максимума. Жду много борьбы. Тем более, такая вывеска.
— Не смущает, что зимой «Динамо» толком не усилилось?
— Нет. Дело не в этом.
— А в чем?
— Они все никак не могут найти оптимальное сочетание в обороне. Все время тасовали защитников. В итоге часто пропускали по два мяча за игру. Так что проблемы есть.
— Так, может, и не стоило расставаться с тем же опытным Владимиром Рыковым?
— Ну а теперь чего гадать? Расстались и все. На мой взгляд, «Спартак» достаточно мастеровитая команда. В атаке, наверное, у красно-белых более качественные исполнители. Но это все пока на бумаге.
— Почему «Динамо» не купило нападающего? Согласитесь, сейчас в составе бело-голубых нет забивного форварда?
— Подождите. Сейчас ребята прошли предсезонку. Мы увидим уже другой футбол. Когда «Динамо» владеет мячом, то смотрится довольно прилично, создает моменты. Молодежь потихоньку вливается в атакующую линию. Но вот как только бело-голубые возвращаются на свою половину, сразу возникают какие-то проблемы в обороне. Может быть, завтра сыграют на ноль?
— А есть ли в «Динамо» сейчас лидер?
— Ключевые позиции занимают игроки средней линии. Фомин, Лесовой, Шиманьски. Они, как правило, определяют игру бело-голубых.
— Если все-таки Куинси Промес перейдет в «Спартак», команда Тедеско будет претендовать на чемпионство или максимум на второе место?
— Поживем-увидим. Каждый день какие-то новости появляются. Не факт, что Промес приедет. Потом, не забывайте, что он вернется в другой «Спартак». Половины прежних игроков уже нет. Да и он не помолодел за эти годы.
— Не уверены, что у него получится?
— Нет ясности, как он вольется в эту команду. Не берусь судить. Хотя игрок он, безусловно, качественный.
— Есть понимание, почему у Александра Кокорина не получилось в «Спартаке»?
— Есть...
— Поделитесь.
— Иностранный тренер предпочтение отдавал легионерам. Вот и все.
— Думаете, причина только в этом?
— Считаю, что да. Александр не получил должного доверия со стороны тренеров. Все мы знаем, что Кокорин забивной форвард, а на поле появлялся довольно редко. Хотя, возможно, сказались травмы.
— А по своим футбольным качествам Кокорин не слабее Йордана Ларссона и Эсекиэля Понсе?
— Не уступает им. Но дело в другом. Когда он только начинал свой футбольный путь на взрослом уровне, мотивация у него была просто запредельной. А сейчас ему именно этого и не хватило...
— При этом он поехал в Италию.
— Но пока, как говорится, не доехал.
— Не получится у него в серии А?
— Я ему желаю только удачи и успехов. Он в принципе попал в неплохую команду, которая сейчас оказалась в тяжелой ситуации. И от Кокорина ждут голов здесь и сейчас. Сможет ли он так с ходу дать результат? Вопрос. Не знаю. В каких он сейчас кондициях? Сможет ли он сразу стать лидером «Фиорентины»?
— Ваш прогноз на завтрашнее дерби?
— Матч покажет. Никто же не захочет уступать. Самое главное, чтобы до самих футболистов дошло: дерби и возможно, вообще главная игра сезона
В других матчах 1/8 финала сыграют:
20 февраля
«Зенит» — «Арсенал»
21 февраля
ЦСКА — «СКА Хабаровск»
«Краснодар» — «Сочи»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Ростов» — «Ахмат»
22 февраля
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Крылья Советов»