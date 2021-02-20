«Кокорин не получил должного доверия со стороны Тедеско»

В центральном матче 1/8 финала Кубка России по футболу, который пройдет 20 февраля, состоится первое московское дерби 2021 года — «Динамо» примет «Спартак». Погодно-климатические условия проведения кубковых матчей субботы в Москве последнюю неделю вызывают живой интерес у болельщиков.

Многие по-прежнему не определились — идти на стадион или же не рисковать. Руководство бело-голубых обращалось в РФС о возможной переносе матча, но получило отказ. По прогнозам синоптиков температура будет -10 °C, и это позволяет рассчитывать на то, что игра состоится (матч будет перенесен, если температура воздуха упадет выше -15 °C).

В предверии дерби «Известия» пообщались с бывшим наставником «Динамо» Сергеем Силкиным. Опытный специалист рассказал дал свой прогноз на матч, рассказал о проблемных позициях бело-голубых, а также высказал версию, почему Александру Кокорину не удалось заиграть в составе «Спартака».

— Ждете «морозного» дерби?

— Я до сих пор не могу понять, зачем же переходили на эту систему («Осень-весна», — «Известия»)?! Это не для нашего климата! Было же изначально все ясно. Да, случаются, теплые зимы, но только не в этом году... И что мы увидим?

— Что?

— Да половина футболистов, наверное, не выйдет на поле в такой мороз. Это раньше все играли и в дикий минус, и убивались на таких полях. Не щадили ни себя, ни соперников. Многое еще будет зависеть от газона. Оно и определит качество футбола. Посмотрим. Как правило, после сборов команды еще не показывают своего максимума. Жду много борьбы. Тем более, такая вывеска.

— Не смущает, что зимой «Динамо» толком не усилилось?

— Нет. Дело не в этом.

— А в чем?

— Они все никак не могут найти оптимальное сочетание в обороне. Все время тасовали защитников. В итоге часто пропускали по два мяча за игру. Так что проблемы есть.

—​​​​​​​ Так, может, и не стоило расставаться с тем же опытным Владимиром Рыковым?

— Ну а теперь чего гадать? Расстались и все. На мой взгляд, «Спартак» достаточно мастеровитая команда. В атаке, наверное, у красно-белых более качественные исполнители. Но это все пока на бумаге.

— Почему «Динамо» не купило нападающего? Согласитесь, сейчас в составе бело-голубых нет забивного форварда?

— Подождите. Сейчас ребята прошли предсезонку. Мы увидим уже другой футбол. Когда «Динамо» владеет мячом, то смотрится довольно прилично, создает моменты. Молодежь потихоньку вливается в атакующую линию. Но вот как только бело-голубые возвращаются на свою половину, сразу возникают какие-то проблемы в обороне. Может быть, завтра сыграют на ноль?

— А есть ли в «Динамо» сейчас лидер?

— Ключевые позиции занимают игроки средней линии. Фомин, Лесовой, Шиманьски. Они, как правило, определяют игру бело-голубых.

— Если все-таки Куинси Промес перейдет в «Спартак», команда Тедеско будет претендовать на чемпионство или максимум на второе место?

— Поживем-увидим. Каждый день какие-то новости появляются. Не факт, что Промес приедет. Потом, не забывайте, что он вернется в другой «Спартак». Половины прежних игроков уже нет. Да и он не помолодел за эти годы.

— Не уверены, что у него получится?

— Нет ясности, как он вольется в эту команду. Не берусь судить. Хотя игрок он, безусловно, качественный.

— Есть понимание, почему у Александра Кокорина не получилось в «Спартаке»?

— Есть...

— Поделитесь.

— Иностранный тренер предпочтение отдавал легионерам. Вот и все.

— Думаете, причина только в этом?

— Считаю, что да. Александр не получил должного доверия со стороны тренеров. Все мы знаем, что Кокорин забивной форвард, а на поле появлялся довольно редко. Хотя, возможно, сказались травмы.

— А по своим футбольным качествам Кокорин не слабее Йордана Ларссона и Эсекиэля Понсе?

— Не уступает им. Но дело в другом. Когда он только начинал свой футбольный путь на взрослом уровне, мотивация у него была просто запредельной. А сейчас ему именно этого и не хватило...

— При этом он поехал в Италию.

— Но пока, как говорится, не доехал.

— Не получится у него в серии А?

— Я ему желаю только удачи и успехов. Он в принципе попал в неплохую команду, которая сейчас оказалась в тяжелой ситуации. И от Кокорина ждут голов здесь и сейчас. Сможет ли он так с ходу дать результат? Вопрос. Не знаю. В каких он сейчас кондициях? Сможет ли он сразу стать лидером «Фиорентины»?

—​​​​​​​ Ваш прогноз на завтрашнее дерби?

— Матч покажет. Никто же не захочет уступать. Самое главное, чтобы до самих футболистов дошло: дерби и возможно, вообще главная игра сезона

В других матчах 1/8 финала сыграют:

20 февраля

«Зенит» — «Арсенал»

21 февраля

ЦСКА — «СКА Хабаровск»

«Краснодар» — «Сочи»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Ростов» — «Ахмат»

22 февраля

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»