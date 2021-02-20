Отведай из нашего Кубка: как пройдут матчи 1/8 финала турнира

Предстоящие в праздничные выходные матчи 1/8 финала Кубка России по футболу изобилуют многими принципиальными противостояниями. Одно время ходили слухи, что они могут сорваться и пережить перенос. Но морозы и снегопады последних недель в Москве, Подмосковье и ряде других регионов всё же не помешают командам встретиться.

Из-за финансовых проблем «Тамбова» его выездной матч с московским «Локомотивом» едва не сорвался. И это событие могло затмить даже главную встречу этой стадии — столичное дерби «Динамо» и «Спартака».

«Динамо» — «Спартак»

Оба клуба уже давно заставили публику забыть о своём былом величии, десятилетиями демонстрируя крайне нестабильные результаты, постоянную смену игроков, тренеров и руководства. Они отмечаются лишь локальными успехами. Но в нынешнем сезоне на зимний перерыв и «Динамо», и «Спартак» ушли, находясь в верхней части таблицы чемпионата России.

Красно-белые идут на третьем месте, бело-голубые — на шестом. Причём последних от места в тройке отделяет всего пять очков. Обе команды очень ярко стартовали в начале сезона. Из-за этого публика боготворит их немецких главных тренеров — Сандро Шварца («Динамо») и Доменико Тедеско («Спартак»). Но концовку первой части чемпионата оба смазали, проиграв выездные матчи «Сочи» и «Зениту» соответственно.

Тем не менее, болельщики верят, что пройдя подготовительные сборы, команды вновь покажут себя в лучшем виде. И в субботу в очном противостоянии они явят публике первые результаты этой подготовки. Тедеско в декабре объявил, что уйдёт из «Спартака» по окончании сезона. Кубок России — шанс для него отметиться напоследок в Москве крупным трофеем. Которых пока не было в карьере ни у Доменико, ни у Шварца.

Впрочем, и их клубам этот турнир давно не покорялся. «Спартак» в последний раз завоёвывал Кубок России в 2003 году, а «Динамо» — в 1995-м.

— Конечно, тяжело ждать какого-то искромётного футбола от команд в таких погодных условиях, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов. — Другое дело, что это дерби исторически принципиальное, поэтому наверняка будет жёсткая и бескомпромиссная борьба. И не исключено, что всё сведётся именно к силовому противостоянию, а не игровому.

«Краснодар» — «Сочи»

«Краснодар» в четверг проиграл дома загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В следующий четверг «быкам» ехать на ответную игру в столицу Хорватии. А пока их ждёт воскресная кубковая домашняя встреча с «Сочи».

Сочинцы ушли на перерыв на четвёртом месте. Они не только держатся в зоне еврокубков, но и всего на два очка отстают от первой тройки. Кубковый матч с «Краснодаром» покажет, насколько подопечные Владимира Федотова готовы и дальше биться за серьезные успехи.

— Поражение от Загреба может сказаться на подготовке к кубковому матчу, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Всё равно на фоне победы всегда легче готовиться, совсем другая мотивация. Но футболисты должны оставаться профессионалами и переключаться от Лиги Европы на Кубок России. Тем более, тут одна игра на вылет, поэтому «Краснодару» надо забыть о встрече с хорватами как можно быстрее.

«Локомотив» — «Тамбов»

19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, где «Тамбов» должен был предоставить гарантии финансирования на весеннюю часть сезона. Ситуацию усложняло наличие задолженностей перед футболистами, некоторые из них уже успешно подали иски в Палату по разрешению споров РФС. Этот орган присудил им выплатить все положенные средства, а в качестве обеспечительной меры наложил на клуб запрет регистрировать новичков.

Учитывая массовый исход из «Тамбова» этой зимой футболистов, в случае дальнейшего запрета на регистрацию у него просто не хватило бы людей для игры с «Локомотивом». И поэтому было необходимо договориться с игроками, чтобы они отозвали свои заявления из Палаты. Ближе к вечеру это удалось сделать, а РПЛ объявила о перечислении «Тамбову» средств на размораживание счетов организации. Таким образом, матч с «Локо» состоится в воскресенье.

— Ситуация крайне нехорошая во всех смыслах, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Когда команда так снимается с турнира — это катастрофа и показатель недоработок как со стороны клуба и его учредителей, так и со стороны РФС с РПЛ. И «Локомотиву» от этого тоже не очень хорошо. Потому что тренеры выстраивали на сборах подготовку, до конца не зная, когда возобновят сезон. И плохо, что эта определённость появилась только за два дня до начала матча. Не говоря уже про то, что игра будет практически лишена интриги, так как «Тамбов» приедет просто в разобранном состоянии.

«Зенит» — Арсенал»

«Зенит» — главный гегемон российского футбола последних лет. Он выиграл два предыдущих чемпионата России, лидирует в нынешнем. И Кубок России в прошлом году тоже взяли питерцы. Сейчас они стремятся повторить успех. Помешать им попробует тульский «Арсенал», который в этом сезоне неожиданно борется за выживание в РПЛ.

— Конечно, «Зенит» однозначный фаворит этого противостояния, но кубковые соревнования тем и хороши, что в них всегда есть элемент неожиданности, — напомнил «Известиям» бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Здесь важно, чтобы туляки вышли на поле с максимальным настроем, тактически очень внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок, и воспользовались пробелами в защите у питерцев, которые не могут совсем обойтись без изъянов.

Также в 1/8 финала пройдут матчи «Химки» — «Крылья Советов», «Уфа» — «Урал», «Ростов» — «Ахмат» и ЦСКА — СКА.