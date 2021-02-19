Классона борьба: гол шведа не спас «Краснодар» от фиаско в Лиге Европы

Официальная часть 2021 года для российского футбола началась вечером 18 февраля на юге страны. Первым в дело вступил «Краснодар» — наш единственный оставшийся клуб в еврокубках. Он проиграл дома с загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный событием за сутки до игры стала отзаявка из состава на европейский турнир основного вратаря «быков» Матвея Сафонова. Это связано с его травмой, полученной в декабре во время заключительного матча команды в Лиге чемпионов против лондонского «Челси» (1:1). С тех пор 21-летний голкипер ни разу не выходил на поле — даже в зимних контрольных матчах. Его отцепление главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил желанием заявить игрока на матчи «Краснодара-2», чтобы Сафонов набирал практику после восстановления.

Большой Городов

Место в воротах хозяев на матч с хорватским клубом занял Евгений Городов. Ещё «Краснодар» не досчитался надолго выбывшего из-за травмы левого защитника Кристиана Рамиреса, которого заменил Евгений Чернов, а также нападающего Ари.

В центре обороны Кайо и Александр Мартынович, справа в защите — Игорь Смольников, в средней линии — Виктор Классен, Тонни де Вильена, Кристоффер Олсон, Магомед-Шапи Сулейманов и Реми Кабелла, в атаке — Маркус Берг.

В первые 15 минут игра шла относительно спокойно, но у ворот «Краснодара» периодически возникал пожар, дававший гостям возможности для взятия ворот. Одной из них «Динамо» воспользовалось — на исходе первой четверти часа игры Лука Иванушец открылся в центре штрафной площади соперника и нанёс удар, отбитый Городовым. Игроки хорватской команды тут же пошли на добивание, завязалась борьба, в результате которой мяч отскочил к Миславу Оршичу, который прострелил Бруно Петковичу, а тот уже послал снаряд в сетку ворот.

Через пять минут Ариян Адеми едва не удвоил преимущество Загреба, но его удар с угла вратарской парировал Городов. А на 29-й минуте Берг сравнял счёт мощным ударом слёта в девятку ворот «Динамо» после того, как ему опрометчиво скинул на ногу мяч Иванушец. Перед самым перерывом тот же Адеми ещё дважды мог забить. Но в первый раз он немного не попал по воротам, а во второй на высоте оказался вратарь «Краснодара».

— Трудно предъявить большие претензии к Городову по этой игре, он немало выручал команду, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Если брать пропущенные голы, то была ошибка на выходе при втором мяче Загреба. Можно ещё вспомнить, как он пропустил третий гол с острого угла, но слишком уж хорошо там соперник организовал быстрый выход в атаку, пробив с очень убойной позиции. Здесь тяжело в чём-то винить голкипера. Откровенно легко оборона «Краснодара» давала бить в том эпизоде. В целом же Городов достойно смотрелся, хотя ему наверняка было непросто, особенно на фоне сравнений с Сафоновым.

Огонь второго тайма

В перерыве Мусаев заменил Сулейманова на Вандерсона. Вновь гости продолжили создавать моменты у чужих ворот, и один из них на 54-й минуте обернулся голом. Опять здорово сыграла связка Оршич-Петкович. Последний сделал дубль, а первый записал на свой счёт вторую в матче голевую передачу.

Буквально через минуту Смольников мог повторно восстановить равновесие, выйдя один на один с вратарём «Динамо» Домиником Ливаковичем, но удар российского защитника оказался неточен. Вскоре аналогичная дуэль с голкипером гостей случилась у Берга. Швед её завершил более успешно, послав мяч в ворота, но из-за офсайда гол не засчитали.

Зато на 69-й минуте скандинавский форвард преуспел в роли ассистента, отдав голевую передачу Классону. Казалось, на этом матч и закончится. Но спустя шесть минут хорватская команда забила в третий раз — отличился вышедший на замену нигериец Ияйи Атимвен. Все дальнейшие попытки «Краснодара» отыграться были тщетны. Да еще Петкович едва не сделал хет-трик, но его удар пришёлся прямо в Городова. Лишь перед самым финальным свистком Смольников после навеса Газинского попытался замкнуть головой на ближней штанге, но мяч не попал в ворота. «Динамо» победило со счётом 3:2.

— Очень хороший соперник оказался у «Краснодара», — резюмировал Максим Деменко. — Я знал, что Загреб — команда бойцовая, быстрая и умеющая здорово прессинговать. Но она даже превзошла ожидания. И «Краснодару» было очень тяжело, хотя выглядел он достойно, тем более, после сборов. Теперь команда поставила себя в очень тяжёлую ситуацию. Нужен был победный задел перед непростым выездом в Загреб. А там будет ещё тяжелее на фоне такого соперника. Но «Краснодар» — команда играющая, способная действовать с позиции силы. И она уже не раз выбиралась из такого положения. Поэтому ее я бы списывать со счетов не стал. Всё может быть, и надеюсь, что последний российский представитель в еврокубках закончит выступление не на этой стадии.

Ответный матч пройдёт в Загребе 25 февраля. Перед этим в воскресенье 21 февраля «быкам» предстоит провести домашнюю встречу 1/8 финала Кубка России против «Сочи».