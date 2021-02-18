Открывать континент: «Краснодар» готовится к загребскому «Динамо»

На этой неделе российские клубы проведут первые официальные матчи в 2021 году. Раньше других на поле выйдет «Краснодар». Единственный представитель страны в еврокубках проведет домашнюю встречу 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

Осенью «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место, давшее клубу право сыграть в плей-офф ЛЕ.

— Нет сомнений, что наша команда хорошо подготовилась к возобновлению сезона, тем более это для нее уже не первый опыт выступления в плей-офф ЛЕ, — напомнил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Клубу уже доводилось проходить эту стадию, но сейчас будет непросто, поскольку Загреб — очень крепкий соперник. Хорваты традиционно обладают рядом талантливых и техничных футболистов, это очень боевитый коллектив, способный навязать борьбу кому угодно. Но наверняка тренеры «Краснодара» уже разбирали матчи «Динамо», доносили до игроков их сильные и слабые стороны, поэтому верю, что они грамотно подготовились к противостоянию.

Сборы

Этой зимой «Краснодар» начал готовиться ко второй части сезона 14 января. Первый сбор команда провела в Объединенных Арабских Эмиратах — футболисты пробыли там почти две недели. В ОАЭ подопечные Мурада Мусаева провели три матча. Они сыграли вничью с польской «Легией» (0:0), обыграли «Ригу» (1:0) и солигорский «Шахтер» (3:0).

В первой половине февраля «Краснодар» проводил второй сбор в испанской Марбелье. Там был обыгран «Ростов» (2:0) и случилось крупное поражение от московского «Локомотива» (0:4).

«Динамо» (Загреб) в последнее время укрепило свои позиции в чемпионате Хорватии. Турнир возобновился 19 января после месячного перерыва. Подопечные Зорана Мамича с тех пор провели семь матчей — пять побед, два поражения. В последней игре, состоявшейся в субботу, они взяли верх над своим основным конкурентом в борьбе за золото «Осиеком», обыграв его дома со счетом 1:0. Благодаря этому «Динамо» вышло на единоличное первое место и опережают «Осиек» на три очка. До конца чемпионата Хорватии осталось 15 туров.

«Краснодар» в российском первенстве пока находится в середине турнирной таблицы. Это связано с его большой загруженностью осенью –— именно во время выступления в Лиге чемпионов команда потеряла наибольшее количество очков. Сейчас «быки» седьмые в РПЛ. Они отстают на 11 очков от лидирующего петербургского «Зенита» и на пять баллов от занимающего третье место московского «Спартака». Чемпионат России возобновится в конце месяца. 28 февраля «Краснодар» примет на своем поле екатеринбургский «Урал». До конца розыгрыша осталось 11 туров.

Но сначала командам надо будет сыграть матчи 1/8 финала Кубка России, которые пройдут в ближайшие выходные. «Краснодар» в воскресенье, 21 февраля, ждет домашнее противостояние с «Сочи».

— «Краснодар» проводит свой стандартный подготовительный период, отрабатывая привычные комбинации, оттачивая атакующий футбол, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Подобный стиль достаточно эффективен в том числе и в Европе. Что показала и Лига чемпионов, где даже в проигранных встречах «быки» смотрелись достойно. И сейчас многое зависит от того, смогут ли они поймать игровой ритм после двух месяцев без официальных матчей. Если эта проблема быстро решится, у «Краснодара» есть все шансы пройти эту стадию Лиги Европы.

Селекция

Пока южане ведут себя пассивно на трансферном рынке. Они расторгли контракт со своим многолетним вратарем Андреем Синицыным, давно не проходившим в состав в условиях конкуренции с Матвеем Сафоновым и Евгением Городовым. Отозванный из «Тамбова» нападающий Герман Онугха отправлен в полугодичную аренду в норвежский «Вайле». Клуб продолжает вести переговоры о продлении контракта с одним из своих лидеров, полузащитником Виктором Классоном, чье соглашение истекает летом.

Надолго выбыл защитник Кристиан Рамирес — во время сборов он получил тяжелую травму. Из усиления под еврокубки можно отметить только дозаявку на Лигу Европы Алексея Ионова, который был приобретен осенью у «Ростова», но не мог играть в Лиге чемпионов. Других приобретений в текущее зимнее трансферное окно у «быков» пока нет.

— Рамирес — это однозначно потеря для команды, — подчеркнул Максим Деменко. — И компенсировать ее будет непросто, хотя есть кандидаты на замену. Например, Евгений Чернов. Думаю, тренеры найдут способ перестроиться. Что касается отсутствия новичков, то полагаю, руководство клуба взвешенно подошло к этому вопросу и решило, что лучше довести сезон до конца проверенным составом. Слухи о возможных трансферах этой зимой ходили разные, особенно касательно легионеров. Но в условиях лимита так просто не приобретешь иностранца — сначала надо расстаться с кем-то из тех, кто у тебя уже есть. Появлялась информация, что летом может уйти Маркус Берг. Опять же, с Классоном не до конца ясна ситуация. Думаю, как только с ними возникнет определенность, можно будет говорить и о будущих усилениях.

Первая игра между «Краснодаром» и загребским «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля и начнется в 20:55 мск. Ответный матч пройдет в Загребе 25 февраля.