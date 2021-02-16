Физкультбюджет: «Тамбов» рискует не сыграть в 1/8 финала Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и ФК «Тамбов», который назначен на субботу, 20 февраля, по-прежнему находится под угрозой срыва. По информации «Известий», пока у клуба не набирается игроков даже для того, чтобы выйти на поле. Еще 4 февраля РФС и РПЛ заявили, что помогут команде доиграть до конца сезона. Но вопрос с продолжением выступления «Тамбова» пока не решен, поэтому рано окончательно говорить, что весной в высшем эшелоне чемпионата России сыграют все 16 участников.

Между тем, 16 февраля состоялось заседание общего собрания РПЛ, где обсуждалась судьба тамбовской команды. Сам клуб еще в начале месяца подал иск о своём банкротстве. По данным разных источников, его долги составляют более 500 млн. рублей.

Лига поддержала

На общем собрании руководители клубов обменялись мнениями по ситуации вокруг «Тамбова» и выполнению пунктов принятой ранее дорожной карты в отношении терпящей финансовое бедствие команды. Лига снова подтвердила, что досрочно выделит клубу средства, положенные от будущих обязательных выплат с коммерческих доходов. Обычно их перечисляют клубам по окончании сезона, но «Тамбов» их получит досрочно на погашение долгов.

Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов плана, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников. Пока неясно, какие альтернативные источники финансирования найдет «Тамбов».

Физкультбюджет3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Точно будет перечислен от РПЛ 51 млн рублей — столько полагается «Тамбову» от реализации коммерческих и телевизионных прав. При этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство РФС может выделить клубу порядка 150–200 млн рублей. Эти деньги поступят, если губернатор Тамбовской области Александр Никитин гарантирует, что в ближайшие годы такая же сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола на своей территории. Пока данное условие не выполнено, так что о появлении этих денег говорить рано.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков лично оплатил сбор команды в Крымске, где она сейчас находится. Там тренируется 12 футболистов клуба и несколько игроков, приехавших на просмотр. При этом не исключено, что клубу не хватит людей, чтобы выпустить на поле необходимые 11 человек. Это подтвердил источник в самом клубе, источник в РПЛ и представитель одного из футболистов. «Тамбову» нужно снять запрет на дозаявки новичков, который наложен Палатой по разрешению споров РФС, удовлетворившей жалобы футболистов на задолженности по зарплатам и премиальным.

По данным «Известий», игроки готовы отозвать свои заявления и позволить клубу дозаявить людей, чтобы доиграть сезон. Но только при гарантиях последующих выплат долгов.

— Футболистов можно понять: если они сейчас пойдут на компромиссы, то потом клуб может обанкротиться и ничего им не выплатить, — пояснил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мы уже видели такое много раз, когда исчезали клубы в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Банкротились с многомиллионными долгами, а игроки оставались без честно заработанных денег. Поэтому логично, что футболисты «Тамбова», если и пойдут на уступки, то только при убедительных гарантиях со стороны клуба, РПЛ и РФС.

Физкультбюджет1 Игроки ФК «Тамбов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, футболисты «Тамбова» готовы пойти на снижение выплат на 30%, но не более. При этом им предлагали снизить свои требования на 50%, но последовал отказ. Именно этот фактор мешает снять ограничение на заявки новичков, что ставит под угрозу проведение матча с «Локо». Ряд клубов РПЛ уже объявил о готовности отдать своих футболистов в бесплатную аренду тамбовчанам, взяв на себя выплату всего объема заработной платы игроков. Но запрет на регистрацию не позволяет осуществить эти сделки.

Банкротство

Еще в конце января генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова говорила «Известиям», что подаст иск о банкротстве, если до 1 февраля финансовая ситуация не улучшится. 5 февраля заявление было подано в арбитражный суд Тамбовской области. Сумма долговых требований оценивалась примерно в 320 млн рублей.

Суд оставил дело без движения. Среди прочего, это связано с нарушениями при подаче заявления. Так, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом. Устранить нарушения необходимо до 4 марта.

Между тем, на общем собрании РПЛ было также удовлетворено заявление «Тамбова» о снятии команды с молодёжного первенства.

Физкультбюджет2 Матч РПЛ «Тамбов»–«Спартак», июль 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Честно говоря, совсем не понятно, для чего вести эти мучения, когда понятно, что клуб всё равно умрет — не сейчас, так летом, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Все чрезвычайные меры, что принимаются сейчас, надо было делать раньше. А теперь есть лишь попытка как можно дольше продержать умирающий организм на аппарате искусственного дыхания. Понятно, что для РФС и РПЛ это вопрос принципа, так как никогда еще в истории высшей лиги не было, чтобы команда не доиграла сезон. Это будет жестокий удар по имиджу обеих организаций. Но неясно, за счет чего они разрешат эту проблему.

«Тамбов» может доиграть сезон молодежным составом, тем более что их молодежка снялась с турнира, но всё упирается в запрет на дозаявку игроков, добавил Червиченко. По его мнению, снять этот запрет будет непросто, ведь никто не будет отказываться от претензий по финансовым задолженностям.

До сегодняшнего дня в истории РПЛ лишь три клуба снимались с турнира не по спортивному принципу. Это ФК «Москва», раменский «Сатурн», пермский «Амкар». «Москва» снялась из-за отказа ее владельца продолжать финансирование, «Сатурн» и «Амкар» — из-за многомиллионных долгов. Но они самоликвидировались по окончании сезонов.