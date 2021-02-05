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«Хочется, чтобы «Крылья» были не под кем-то, а сами по себе»

Генеральный директор самарского клуба Евгений Калакуцкий - о выходе команды в Премьер-лигу и смене руководства ФНЛ
Фото: ФК «Крылья Советов»
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«Хочется, чтобы «Крылья» были не под кем-то, а сами по себе»
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2021-02-05 20:17:26
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На общем собрании клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 25 февраля пройдут выборы нового президента. На эту должность претендуют генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

ФНЛ с момента основания проводит соревнования в первом дивизионе чемпионата России по футболу — втором по значимости турнире после Российской Премьер-лиги (РПЛ). За три недели до избрания нового руководителя «Известия» пообщались с генеральным директором самарских «Крыльев Советов» Евгением Калакуцким. Его клуб является одним из самых высокобюджетных в ФНЛ, а сейчас идёт на втором месте в турнирной таблице. Если самарцы удержатся на этой строчке, то следующий сезон проведут в РПЛ. Руководитель волжан поделился ожиданиями от предстоящих выборов, рассказал о причинах декабрьских перестановок и оценил готовность «Крыльев» к возвращению в премьер-лигу.

«Хочется, чтобы «Крылья»

Матч «Крылья Советов» - «Енисей»

Фото: Instagram.com/@fckssamara

Вы собирались выдвигаться в президенты ФНЛ?

— Да чего тут говорить? Мне вообще не очень нравится такое сослагательное наклонение.

За кого будете голосовать?

— За Алаева Александра Александровича. Не скрываю этого. Считаю, что у лиги были проблемы. Мы их обсуждали и сейчас их хотим решать.

Что за проблемы?

— Десять лет фактического стояния на месте, когда жизнь ушла далеко вперёд. Я их обсуждал, и на эту тему было довольно много и аргументировано сказано.

— А какие конкретно претензии к ФНЛ? Мало денег зарабатывает?

— В том числе и это. Мало денег и элементарное отсутствие плана развития. За десять лет можно было составить хотя бы некую стратегию.

Какие у ФНЛ при новом руководстве будут основные задачи? Может быть, обнулить членские взносы с клубов, которые сейчас составляют 11 млн рублей за сезон?

— В том числе и это. Хотелось бы вообще увидеть хоть какую-то коммерческую работу. И получить понимание, как лига будет двигаться дальше, где она собирается оказаться через два-три года. ФНЛ не могла даже нормально структурировать работу, объяснить своё видение развития. Думаю, из-за этого и произошли перестановки в его руководстве.

В декабре 2010 года, когда только создавалась ФНЛ, вы были одним из главных критиков работы контролировавшей в тот момент первый дивизион Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Смена организации, проводящей соревнование, в итоге оказалась бессмысленной?

— Совершенно верно, я тогда выступал за изменение принципов работы. Если сравнивать то, что было тогда, и что есть сейчас, то, конечно, за десять лет изменения произошли. И существенные. Хотя сейчас по итогам некоторых выступлений на конференции РФС у меня зародились определённые сомнения, что мы далеко шагнули вперёд с тех времён. Хотелось бы более динамичного развития футбола. Жизнь вообще сейчас развивается гораздо быстрее, чем раньше. И футбольному сообществу тоже нужно соответствовать тем изменениям, которые происходят вокруг. Есть причины, по которым это не всегда удаётся. Одна из них — кадровый потенциал. Уровень компетенций нужно поднимать.

«Хочется, чтобы «Крылья»
ФК «Крылья Советов»

ФК «Крылья Советов»

Фото: Instagram.com/@fckssamara

Через год у РФС заканчивается с ФНЛ договор о делегировании прав проведения соревнования в первом дивизионе. Нет ощущения, что РФС сейчас внедряет в руководство своего человека, чтобы в 2022 году не продлить с лигой контракт и забрать управление турниром под своё прямое руководство?

— Давайте дождёмся выборов. И после 25 февраля пообщаемся. Послушаем программу развития лиги от Алаева и вернёмся к вашему вопросу.

Вообще существует ли большая разница между тем, управляет ли турниром отдельная лига, или департамент РФС по проведению соревнований?

— Название организации или её юридический статус не являются самоцелью. Вопрос, что под этим подразумевается, какими людьми всё развивается, и какие ресурсы под это есть.

Есть понимание, какие будут финансовые возможности у «Крыльев Советов» в случае выхода в РПЛ?

— Не люблю заранее что-то говорить об этом. Давайте сначала выйдем в РПЛ. Очень надеюсь, что получится. Проблема ведь в том, что есть скособоченность бюджетов клубов, финансируемых регионами. Всё из-за того, что верстать их можно только на календарный год. А когда чемпионат России играется по системе «осень-весна», мы формально не на полноценный сезон планируем финансовую политику, а лишь на отдельные части двух чемпионатов. Это вообще неудобно для клубов. Особенно при переходе из одной лиги в другую.

Может быть, не надо было в 2010 году переходить на «осень-весну»?

— Сейчас мы уйдём в часовой разговор (смеётся). Давайте пока оставим вопрос на будущее.

Стоит ли возвращаться к старой системе проведения соревнований?

— Надо взвешивать всё и делать шаги обдуманно.

«Хочется, чтобы «Крылья»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий и заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий и заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов

Фото: Instagram.com/@fckssamara

— Вы пришли в «Крылья» в августе. В предыдущие два года считалось, что они находились под контролем агента Павла Андреева. Сейчас можно сказать, что ситуация изменилась?

— Хочется, чтобы «Крылья» были не под кем-то, а сами по себе. Чтобы вообще не было даже такой риторики о том, что их кто-то контролирует.

Сейчас нет повода для этой риторики?

— Вы знаете, лишком мало времени прошло с момента моего прихода в клуб. Мы только в начале пути.

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