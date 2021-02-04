Догнать и перегнать: какие задачи ставит Дюков перед российским футболом

В одном из отелей рядом с Новым Арбатом 4 февраля состоялась конференция РФС, на которой избирали президента организации и членов исполкома. Неожиданностей не произошло — Александр Дюков ещё на четыре года остаётся руководителем всего российского футбола. Выступая перед делегатами, он назвал четыре генеральных цели для развития вида спорта в стране.

Вместе с Дюковым ответственность за будущее отрасли будут разделять ещё 25 члена исполкома. Все они были избраны единогласно на безальтернативной основе.

Пожелания делегатов

Конференция началась в 11:00, но делегаты и гости стали появляться на месте событий уже в районе 10 утра. Впрочем, приехавшие из регионов заселились в отель ещё днём ранее. По традиции, они приезжают и ночуют в столице за счёт РФС. Уже по ходу конференции вопрос обеспечения поездок людей на деньги союза был затронут даже в международном контексте.

После избрания президента и исполкома со своими речами выступили несколько делегатов. Первым на трибуну вышел президент Межрегионального общественного объединения «Сибирь» Владимир Евтушенко, возглавляющий этот орган более 20 лет, а в исполкоме находящийся с 1990-х годов, со времён первого президента РФС Вячеслава Колоскова. Он волновался и говорил слегка дрожащим голосом. Поблагодарив Дюкова, 64-летний функционер и затронул вопрос о поездках за границу.

— Если не начнем на местах активничать, тяжело президенту будет реализовывать все намеченное, — произнёс Евтушенко. — Кроме нас с вами никто не знает, что нужно делать в регионах. В ближайшее время нужно пошевелиться. И попросить помочь передовикам, которые будут отличаться в плане работы. При Вячеславе Ивановиче таких отправляли в загранкомандировки, чтобы смотреть, как там футбол развивается. Это был бы шаг вперед.

Евтушенко среди прочих был переизбран в исполком. В декабре его на очередной пятилетний срок избрали президентом МОО «Сибирь», поэтому времени на то, чтобы добиться отправок передовиков в загранкомандировки у него предостаточно. Перед конференцией в холле много общались между собой руководители лиг, клубов, региональных федераций.

— Трудно отрицать, что за последние десять лет наш футбол продвинулся далеко вперёд, но по итогам некоторых выступлений на конференции не похоже, чтобы это касалось всех его составных частей, — заявил «Известиям» генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий. — Хотелось бы, чтобы футбол развивался более динамично. И мне, по крайней мере, из выступления Дюкова понравилось то, что в его программе подняты вопросы цифровизации. В том числе это касается различных платформ, помогающих развивать футбол в регионах.

Калакуцкий добавил, что в РФС также нужно увеличить кадровый потенциал и повысить уровень компетенций.

Наибольшее внимание было обращено к спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову, чей клуб сейчас находится на грани банкротства. Уже после мероприятия в одном из конференц-залов он заперся вместе с руководством РПЛ, РФС и некоторыми клубами, где долго обсуждалась сложившаяся ситуация. Не так давно гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова говорила «Известиям», что шансов доиграть чемпионат почти нет. И вряд ли это по душе высшему футбольному начальству, которое может столкнуться с первым случаем в истории элитного дивизиона чемпионатов СССР и России, когда один из участников снимается с турнира до его завершения. Александр Дюков выразил надежду, что «Тамбов» сезон доиграет, а президент РПЛ Сергей Прядкин уже после конференции заверил, что клуб не снимется этой зимой. Он сказал, что лига в ближайшее время перечислит тамбовчанам 51 млн рублей, который им полагался по окончании сезона.

— Трудно сказать, чем ещё можно помочь «Тамбову», — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Ему и так шли навстречу, давая лицензию на выступление в РПЛ и закрывая глаза на то, что у него не было никаких финансовых гарантий. Тут уже надо руководству РФС разбираться с теми, кто дал клубу допуск до турнира. Хотя непонятно, что мешает «Тамбову» доиграть чемпионат тем же составом, каким «Ростов» играл в Сочи — 17-18-летними футболистами. Не думаю, что у них молодёжь получает какие-то заоблачные деньги. А если кто-то проявит себя в РПЛ, можно его выгодно продать. Но для этого надо двигаться и искать пути решения, а не ждать, когда тебе губернатор выдаст деньги.

В своей предвыборной речи Дюков много говорил о развитии футбола в регионах. Правда, в основном он касался детско-юношеского и массового футбола. Что касается спорта высших достижений, то президент РФС обозначил ряд конкретных задач:

- Стабильное участие в стадии плей-офф всех турниров;

- Повышение в классе в Лиге наций;

- Попадание в топ-25 рейтинга ФИФА к 2025 году;

- Попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

Без интриг

Перед конференцией некоторые делегаты перешучивались между собой, что ради имитации интриги стоит проголосовать против избрания Дюкова или исполкома. Но, когда представители избиркома РФС объявили процедуру голосования, выяснилось, что оно будет открытое. И никто не захотел даже ради юмора демонстрировать фрондёрство.

— Нет ничего страшного, что кандидат был один, — заметил «Известиям» экс-президент «Локомотива» Николая Наумов. — Очевидно, что сейчас нет других людей, имеющих и опыт работы в футболе, и серьёзный авторитет в государственных органах власти и крупном бизнесе, чтобы привлекать большие средства на развитие вида спорта, особенно в регионах и детско-юношеских школах. Проблемой может быть только то, что Дюков параллельно ещё возглавляет крупную нефтяную компанию. И всё равно будет большую часть времени посвящать работе в ней. На этом фоне ему тяжело вникать в каждые самые мелкие нюансы футбольных процессов, будь то лицензирование клубов, составление и использование регламентов, судейство и прочие вопросы.

Так же, как и Дюков, единогласно был избран исполком. В него вошли первый вице-президент РФС Никита Симонян, президент РПЛ Сергей Прядкин, президент ПФЛ Андрей Соколов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, владелец «Спартака» Леонид Федун, председатель совета директоров ФК «Зенит», президент Межрегионального объединения «Северо-Запад» и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, президент Московской федерации футбола и генеральный директор ФК «Химки» Сергей Анохин, председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, главы региональных и ветеранских организаций, представители мини-футбола и других подразделений Российского футбольного союза.