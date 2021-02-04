Кадровые предустановки: что ждет РФС после переизбрания президента

В Москве 4 февраля состоится очередная отчетно-выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), в рамках которой на ближайшие четыре года будет избрано руководство всех структур вида спорта в стране. Речь в первую очередь о президенте организации. Единственным кандидатом на эту должность оказался действующий руководитель Александр Дюков.

Делегатам конференции предстоит и голосование по кандидатам в исполком РФС — главный футбольный законодательный орган, принимающий все ключевые решения. Здесь глобальных изменений в составе также не предвидится. Что касается руководителя организации, то уже второй раз подряд он будет избираться на безальтернативной основе.

— Мы живем в рациональном мире, поэтому странно удивляться, что кандидат в президенты РФС всего один, — заметил «Известиям» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Для ширмы, для вывески можно было найти альтернативного кандидата, но мы же понимаем, что всё равно выберут Дюкова. Так что зачем какие-то лишние телодвижения и иллюзия многогранности, когда всем всё понятно? В фигуре Дюкова лично я никаких проблем не вижу. Даже не знаю, кто мог бы ему составить реальную конкуренцию. Сегодняшний наш футбол нуждается в сильной поддержке государства. Это касается и сборной, и региональных школ, которые должны откуда-то получать финансирование. Нынешнее руководство РФС это может организовать.

Президент

Александр Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. Двумя месяцами ранее его предшественник Виталий Мутко покинул свой пост. Таким образом, новый президент РФС дорабатывал за Мутко его четырехлетний срок, начавшийся в 2016 году. Теперь 53-летнему функционеру предстоят полноценные четыре года в должности, за которые он попытается осуществить намеченные преобразования.

Из сделанного стоит отметить усиленную работу по реформированию судейства в стране. Осенью 2019 года судейский комитет возглавил Ашот Хачатурянц, а в начале 2020 года руководить департаментом судейства стал известный в прошлом венгерский судья Виктор Кашшаи. Это не дало быстрого результата — летом 2020 года случилось несколько громких скандалов вокруг арбитров. Например, после ошибок судей в матче «Спартак»–«Сочи» владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снять команду с розыгрыша чемпионата страны. В итоге отвечавший за просмотр ВАР Алексей Еськов очень скоро завершил карьеру судьи, а главный арбитр встречи Василий Казарцев на некоторое время был отстранен от обслуживания матчей.

— Сейчас РФС хотя бы пытается навести порядок в этом судейском бардаке, — добавил Червиченко. — То, что Дюков и Хачатурянц — люди богатые, является неким плюсом. Когда на всякие сладкие и доходные должности приходят разного рода нищеброды, коррупция только начинает цвести и начинают работать различные схемы. А обеспеченные люди не соблазнятся всем этим. Для своего имиджа они будут расчищать эти завалы. Поэтому в отношении судейства линия выбрана правильная, и впечатления пока позитивные.

Второй год работы современного руководства РФС совпал с началом пандемии, вынудившей в прошлом сезоне досрочно закончить все соревнования, кроме РПЛ и Кубка России. Они были возобновлены и доиграны, но в очень жестких условиях. Регламент проведения турниров в ковидное время пришлось создавать с нуля и в короткие сроки. В итоге его несовершенство привело к нескольким скандалам. Главный из них: выявленные массовые заражения коронавирусом у ФК «Ростов», когда клуб не смог добиться переноса выездного матча с «Сочи» на более поздний срок и был вынужден играть 16–17-летними футболистами из своей школы, проиграв встречу со счетом 1:10.

— Больших побед пока нет, но последние два года это обусловлено различными мировыми проблемами — в первую очередь пандемией, — сказал Червиченко. — Сложно рассуждать о том, что можно было сделать. Возможно, стоило более решительно действовать в ситуации с коронавирусом в вопросе возобновления чемпионата. На мой взгляд, с этим долго колебались. А потом сдвинули до минимума временной отрезок и стали доигрывать в крайне жестком графике. Что потом сказалось на европейской арене, где почти все наши клубы провалились. К тому же не смогли избежать двойных стандартов в ковидных правилах, когда «Ростов» не смог перенести свой матч из-за массовых заражений, а другие смогли. Понятно, что регламент писался на коленке, но всё равно нужно было чуть больше напрячься и прописать всё так, чтобы все команды оказались в равных условиях.

Исполком

В настоящий момент исполком РФС состоит из 25 человек, включая президента Александра Дюкова. Его состав почти не изменится. Уйдет Игорь Ефремов, ранее находившийся в этом органе как президент ФНЛ — этот пост он покинул в декабре. Тогда же на посту президента межрегионального объединения «Северо-Запад» и президента Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолия Турчака сменила Елена Илюхина, являющаяся также председателем совета директоров «Зенита». Аналогичная рокировка между этими людьми произойдет и в исполкоме.

Добавятся председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Они прошли по квоте РПЛ вместе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. При этом общее собрание лиги не стало выдвигать многолетних членов исполкома — владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента ЦСКА Евгения Гинера. Это событие стало главной сенсацией предвыборного периода.

Тем не менее обоих выдвинул сам Дюков по своей президентской квоте. Таким образом, клубы премьер-лиги будут представлены семью персонами — помимо Илюхиной, Сайманова, Соловьева, Галицкого, Федуна и Гинера, в исполком переизберется генеральный директор «Химок» Сергей Анохин, проходящий в этот орган как президент Федерации футбола Москвы.

Остальные члены исполкома уже давно находятся в этом органе. При Дюкове туда попали Ашот Хачатурянц, председатель комитета женского футбола Полина Юмашева, советник президента РФС Игорь Каменской. Остальные, включая самого Дюкова, состоят в исполкоме как минимум с 2014 года. Многие непрерывно там заседают с 1990-х годов.

— Достаточно сложно что-то двигать и реформировать, если опираешься на людей, сидящих на местах при всех руководителях, — пояснил «Известиям» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. — Если люди принимали годами решения, не дававшие развития, то одной воли президента это переломить будет недостаточно. А проблем немало. Одну из них мы видим сейчас, когда футбольный клуб «Тамбов» может сняться с чемпионата. Здесь руководству РФС надо серьезно разбираться, кто допустил команду без стадиона и с финансовыми проблемами до РПЛ. И значительно жестче лицензировать тех, кто хочет выступать в профессиональных соревнованиях. В общем, работы у РФС на ближайшие годы очень много. Хочется только пожелать мужества и стойкости тем, кто будет ее осуществлять.

Александр Дюков работает в футболе с 2008 года, когда он стал президентом «Зенита». Он занимал эту должность до лета 2017 года, после чего возглавил совет директоров петербургского клуба и был его председателем вплоть до своего избрания президентом РФС в феврале 2019 года.