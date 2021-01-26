Мячик хочет в Тамбов: почему в РПЛ может исчезнуть еще один клуб

В элитном дивизионе чемпионата России по футболу случались разные проблемы, но еще никогда не доходило до такого, чтобы один из участников снимался по ходу розыгрыша. Прецедент может возникнуть нынешней зимой. К финансовому краху очень близок «Тамбов», о чем открыто говорит руководство футбольного клуба.

В начале декабря «Известия» писали, что суммарно долги клуба составляют более 400 млн рублей. С тех пор ситуация не улучшилась, а только усугубилась. Не помогли даже предновогодний визит руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) в город и встреча с первыми лицами Тамбовской области. Как заявила «Известиям» генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова, если до 31 января включительно финансовое положение клуба не поправится, она подаст заявление о банкротстве организации.

— Лично я жду до 31 января, когда должны появиться ответы на какие-то вопросы, — заявила Коновалова. — Причем документальные ответы. Ситуация уже критическая, и дальше так продолжаться не может. Во всяком случае, в то, что возможен выход из этого положения, я поверю только тогда, когда увижу задокументированные гарантии финансирования. Просто словам тут уже нельзя доверять, как показала практика ФК «Тамбов» в этом сезоне. А если до 31 января дело не сдвинется с мертвой точки, то буду делать то, что положено по закону, — подавать заявление о банкротстве организации.

Команда расходится

Во вторник Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила четыре заявления о взыскании с ФК «Тамбов» задолженностей по зарплатам. Заявителями были действующий игрок команды полузащитник Михаил Костюков, а также выступавшие в клубе в прошлом сезоне вратарь Георгий Шелия, Хасан Мамтов и Ишкан Гелоян. Ожидается, что в ближайшее время большинство футболистов основного состава расторгнут контракты с тамбовчанами и покинут коллектив.

Мячик хочет в Тамбов Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В качестве обеспечительной меры по взысканию задолженностей перед четырьмя заявителями Палата по разрешению споров РФС ввела запрет на регистрацию новичков, который будет снят только после выплаты всех долгов. Впрочем, в обозримом будущем «Тамбову» вряд ли придется дозаявлять новобранцев. Как в понедельник сообщил «Спорт-Экспресс», клуб планирует доиграть этот сезон молодежным составом, но Ольга Коновалова не считает это возможным.

— В сложившейся ситуации идея отыграть весеннюю часть молодежкой не работает, — объяснила гендиректор «Тамбова». — У нас просто нет денег на содержание ребят. Даже если получится расторгнуть соглашения с наиболее высокооплачиваемыми футболистами по соглашению сторон и сократить платежную ведомость, у нас уменьшится часть задолженностей, но оставшуюся не на что погашать. Не говоря уже о том, что нужно организовывать выезд команды, причем не только на гостевые матчи, но и на домашние, так как их мы проводим в Саранске. Транспорт, гостиница, питание команды, аренда стадиона в Саранске и все организационные мероприятия — средств на это просто нет.

На саму Коновалову в конце декабря органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Как сообщала пресс-служба управления, гендиректор свыше двух месяцев полностью не выплачивала зарплату.

Мячик хочет в Тамбов Ольга Коновалова Фото: Футбольный клуб Тамбов/fc-tambov.ru

— Будем идти законным путем и разбираться в суде, если никаких изменений не будет, — сказала Коновалова. — Предстоит процедура банкротства, которую еще надо будет осуществить. Для начала буду обсуждать с юристами процесс подачи заявления о банкротстве. Правда, клубный начальник юридического отдела уволился еще в декабре, а главный бухгалтер — вообще в июле. Остальные юристы не имеют достаточных компетенций для этой процедуры, но я найду специалистов, которые помогут. А дальше уже сяду, если придется. Личных средств, чтобы погасить все задолженности клуба, у меня нет. Да и, если честно, не хочется делать это за свой счет. Но пока буду заниматься тем, чтобы отстоять и себя, и своих сотрудников, которые оказались без своих законных заработков.

Без гарантий

«Тамбов» вышел в РПЛ весной 2019 года. Это первое попадание команды из одноименного города и области в высший эшелон российского футбола. При этом уже тогда было понятно, что домашний стадион клуба под названием «Спартак» не соответствует критериям премьер-лиги. Планировалось, что тамбовчане отыграют в сезоне-2019/20 первые несколько домашних матчей РПЛ в Саранске, а потом переедут на реконструированную арену в Тамбове.

Но процесс реконструкции затягивался сначала до зимнего перерыва, потом до следующего розыгрыша чемпионата. В итоге РФС и РПЛ даже ввели в регламент сезона-2020/21 условие, что команда, которая до 31 декабря 2020 года не будет иметь прошедший сертификацию стадион уровня премьер-лиги, пойдет на понижение в классе, даже если по итогам чемпионата избежит вылета по спортивному принципу.

Вместимость тамбовского стадиона «Спартак» составляет 5 тыс. зрителей, а в РПЛ нужно минимум 10 тыс. человек. Изначально руководство области планировало произвести подобную реконструкцию. Но, по информации «Известий», еще в сентябре в администрации Тамбовской области начали рассматривать вопрос об изменении концепции в сторону отказа от увеличения вместимости. В качестве аргумента указывалось, что нынешняя вместимость достаточна для статуса стадиона второй категории, а это позволяет принимать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Для этого необходимо было улучшить только условия безопасности, что и предложили в новой концепции.

Мячик хочет в Тамбов Стадион «Спартак» в Тамбове Фото: wikimapia.org/nekto4643

Данные идеи были изложены в письме исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Олега Иванова на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина от 30 сентября 2020 года. Скан письма есть в распоряжении «Известий».

Иванов подчеркнул, что проектировщик не считает возможным прохождение государственной строительной экспертизы и намерен расторгнуть договор, заключенный с организацией, управляющей стадионом. Который находится в муниципальной собственности города Тамбов.

Дело в том, что площадь, выделенная под стадион, согласно градостроительному плану, меньше площади, необходимой для арены вместимостью в 10 тыс. зрителей. Кроме того, по мнению проектировщика, вокруг стадиона нет достаточной площади для парковочных мест и открытых пешеходных пространств. Также одна из прилегающих теплосетей считается опасным производственным объектом.

Неизвестно, была ли принята новая концепция, но стадион так и не реконструировали в сторону двукратного увеличения вместимости. Получить комментарии администрации Тамбовской области на момент публикации не удалось.

Мячик хочет в Тамбов Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Что касается деятельности клуба, то между ним и областным управлением физкультуры и спорта летом 2019 года было заключено соглашение о субсидировании футбольной команды и обеспечении ее выступления в РПЛ в сезоне-2019/20. Согласно этому договору и двум последующим дополнительным соглашениям, в период с июня 2019 по июль 2020 года регион выделил клубу 550 млн рублей. Еще порядка 200 млн рублей «Тамбов» заработал сам.

Никаких подобных договоров между областью и клубом на сезон-2020/21 не заключалось. При этом в распоряжении «Известий» имеется письмо от 15 июня 2020 года за подписью главы управления спорта Тамбовской области Михаила Белоусова на имя начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина о том, что на развитие физкультуры и спорта в Тамбовской области предусмотрены бюджетные ассигнования более 1 млрд рублей на финансовый 2020 год и более 900 млн рублей на финансовый 2021 год. Из них 458,8 млн рублей в виде субсидий планируется выделить на поддержку негосударственных некоммерческих организаций в сфере физкультуры и спорта, одной из которых является ФК «Тамбов». Получить комментарии представителей администрации Тамбовской области и областного управления по физкультуре и спорту на момент публикации не удалось.

В середине декабря руководство РПЛ в лице президента Сергея Прядкина и исполнительного директора Сергея Чебана приезжало в Тамбов. Они встречались с губернатором области Александром Никитиным, исполняющими обязанности его заместителей Олегом Ивановым и Арсеном Габуевым (бывший президент ФК «Тамбов», покинул этот пост в конце октября), Михаилом Белоусовым, а также генеральным директором клуба Ольгой Коноваловой и спортивным директором Павлом Худяковым. Но, по данным нашего издания, это не дало результатов.

Мячик хочет в Тамбов Павел Худяков Фото: Футбольный клуб Тамбов/fc-tambov.ru

— Ситуация, сложившаяся в «Тамбове», не может не беспокоить. В декабре и январе мы провели ряд встреч с представителями клуба и региона на тему выхода из кризиса, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов. — Хотим отметить, что РПЛ все финансовые обязательства перед клубом выполняет. Что касается появившихся в СМИ высказываний представителей «Тамбова», то комментировать их не видим смысла, так как клуб не уведомлял лигу о намерении сняться с чемпионата. Добавим лишь, что нездоровый информационный фон, на наш взгляд, не способствует поиску конструктивных решений по разрешению данной ситуации.

Во вторник «Спорт-Экспресс» сообщил, что свой пост покидает Павел Худяков — основной идеолог проекта клуба, который в прошлом сезоне умудрился сохранить место в РПЛ с самым маленьким бюджетом и проведя весь чемпионат на выездах. По слухам, он переходит на работу в краснодарскую «Кубань».

— Я официально никуда не уходил и продолжаю оставаться спортивным директором «Тамбова», — заявил «Известиям» Худяков. — Предложение из «Кубани» действительно есть, но я не буду уходить из своего нынешнего клуба, пока окончательно не решится его судьба. Думаю, в течение 10 дней ясность будет.

В истории РПЛ было всего три случая, когда клубы покидали лигу не по спортивному принципу. В 2010 году это случилось с ФК «Москва», причем в момент ликвидации у него не осталось никаких задолженностей. Подмосковный «Сатурн» в 2011-м и пермский «Амкар» в 2018-м расформировались по причине огромных долгов. При этом во всех трех случаях команды доигрывали сезоны до конца.