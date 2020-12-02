В «Тамбове» не товарищи: почему команда РПЛ на грани коллапса

В чемпионате России по футболу зреет катастрофа в одном из клубов премьер-лиги. «Тамбов» уже не первый месяц имеет значительные задолженности по зарплатам перед футболистами, тренерами и персоналом, а из-за отсутствия домашнего стадиона рискует покинуть лигу, даже если доиграет сезон до конца и завершит его вне зоны вылета в ФНЛ. Суммарно долги составляют более 400 млн рублей.

Футболисты уже в открытую грозят бойкотом ближайшего выездного матча против московского «Спартака». Руководители «Тамбова» считают единственным вариантом спасения переезд в другой город. Наиболее реальным вариантом считается Саранск.

Денег нет

«Тамбов» вышел в Премьер-лигу в мае 2019 года. Это было первое в истории города и области попадание местной команды в высший эшелон российского футбола. Очень скоро клуб и Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области договорились о средствах на выступление в РПЛ. В распоряжении «Известий» имеется соглашение от 5 июня 2019 года о предоставлении клубу субсидий со стороны региона на сумму в 450 млн рублей. Под соглашением стоят подписи председателя Управления по физкультуре и спорту Михаила Белоусова и генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой.

23 апреля этого года они же подписали дополнительное соглашение об увеличении субсидий до 500 млн рублей. А 16 июня заключили еще одно допсоглашение, увеличив сумму до 588 млн рублей. Эти деньги предназначались на дебютный сезон в РПЛ. Оба документа также есть в распоряжении «Известий». На нынешний же чемпионат, по словам руководства «Тамбова», не было выделено никаких средств.

— В 2020 году ФК «Тамбов» из областного бюджета на основании проведенных конкурсных процедур было выделено 342,4 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой, участием в проведении, организацией межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований среди команд по игровым видам спорта. Средства перечислены на счета ФК «Тамбов» в полном объеме, — говорил в начале ноября Михаил Белоусов.

Ольга Коновалова уточнила, что все деньги были получены исключительно за прошлый сезон, а на нынешний средства не выделялись.

— Из заявлений руководства областного управления спорта может показаться, что выделили средства на текущий сезон, но мы уже их потратили — отсюда и долги, — заявила «Известиям» Коновалова. — На деле же ситуация такая: те деньги, о которых они говорят, были выделены на конкурс на предоставление субсидий в июне 2019 года. Те 450 млн рублей закладывались с учетом того, что мы проведем в 2019 году три первых домашних матча РПЛ в Саранске, а потом к Премьер-лиге будет подготовлен наш тамбовский стадион. Но этого не произошло, поэтому затраты на проведение домашних встреч возросли. И в апреле субсидию увеличили до 500 млн рублей. А уже с учетом пандемии и сдвига завершающей части чемпионата на лето, прибавилось еще 88 млн рублей. Помимо этих 588 млн рублей клуб в прошлом сезоне сам заработал более 160 млн рублей.

По словам руководителя клуба, необходимость играть домашние матчи за пределами Тамбова вынуждает тратить на их организацию дополнительные деньги. Летом и осенью 2019 года команда играла в Саранске на «Мордовии Арене». В то время стадион принадлежал ФГУП «Спорт-Инжиниринг», компании, контролировавшей строительство арен к чемпионату мира 2018 года. За один матч аренда стадиона обходилась «Тамбову» в 2,4 млн рублей. Если добавить затраты на обеспечение безопасности, организацию билетной программы, кейтеринга и переезда команды из одного города в другой, а также размещение и питание игроков, тренеров и остальных сотрудников, клуб тратил около 4–4,5 млн рублей за один матч.

В марте и летом 2020 года «Тамбов» доигрывал прошлый сезон в Нижнем Новгороде и платил за аренду местного стадиона по 1,2 млн рублей за один матч. С 2020 года арены ЧМ-2018 уже принадлежат регионам, и цена аренды снизилась. Поэтому в нынешнем сезоне, стартовавшем в августе, тамбовчане платят в Саранске порядка 800 тыс. рублей за аренду стадиона. Плюс сейчас добавились расходы на противоэпидемические мероприятия, тесты сотрудников охраны, стадиона, занятых в дни матчей, дезинфекционные туннели, санитарную обработку раздевалок.

— В среднем сейчас одна игра в Саранске нам обходится в 3 млн рублей, — пояснила Коновалова. — Играй мы в Тамбове, могли бы платить в пять-шесть раз меньше. Поскольку пришлось бы тратиться только на обеспечение безопасности и аренду стадиона. За стадион «Спартак» в Тамбове мы в ФНЛ платили 120 тыс. рублей. И в РПЛ вряд ли бы сумма была более 300 тыс. рублей.

На сезон-2020/21 «Тамбов» и Управление физкультуры и спорта не заключали никаких соглашений о субсидиях. Поэтому Коновалова признает, что формально область действительно не обязана финансировать клуб во второй половине этого года. Но при этом генеральный директор напоминает, как в июле губернатор Тамбовской области Александр Никитин встречался с группой футболистов и гарантировал решение всех финансовых вопросов.

— Встреча прошла перед матчем последнего тура прошлого чемпионата против ЦСКА, когда мы уже обеспечили себе сохранение места в РПЛ, — рассказал «Известиям» защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе. — Губернатор встретился с нами, поздравил с сохранением места в Премьер-лиге и пообещал, что область и дальше будет помогать клубу. Больше всего запомнились слова руководителя региона, что для него дело чести решить наши финансовые проблемы. И футболисты, и клуб, готовились к сезону с мыслью, что нас не оставят без средств. Руководство «Тамбова» усиливало команду, подписывало игроков. А оказалось, что денег не будет. В итоге сейчас клуб на грани катастрофы, а футболисты в открытую говорят, что в знак протеста могут не выйти на ближайший матч.

В распоряжении «Известий» имеется письмо от 15 июня 2020 года за подписью Михаила Белоусова на имя начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина о том, что на развитие физкультуры и спорта в Тамбовской области предусмотрены бюджетные ассигнования более 1 млрд рублей на финансовый 2020 год и более 900 млн рублей на финансовый 2021 год. Из них 458,8 млн рублей в виде субсидий планируется выделить на поддержку негосударственных некоммерческих организаций в сфере физкультуры и спорта, одной из которых является ФК «Тамбов». Получить комментарии представителей администрации Тамбовской области и областного Управления по физкультуре и спорту на момент публикации не удалось.

Стадион

На сезон-2020/21 руководство «Тамбова» заложило бюджет порядка 680 млн рублей. Его формировали, рассчитывая, что с ноября стадион «Спартак» сможет принимать матчи Премьер-лиги. Главной проблемой является то, что он вмещает 6 тыс. зрителей, а РПЛ требует вместимость 10 тыс. человек. Стадион не находится в управлении клуба. По словам источника «Известий», им по частям владеют область и город Тамбов. Это разделение привело к тому, что местные органы власти за полтора года не смогли согласовать процесс реконструкции. Между тем, лига и РФС еще летом жестко потребовали, чтобы до 1 января стадион был готов к матчам РПЛ. В противном случае «Тамбов» ждет по окончании сезона понижение в классе, даже если он по спортивному принципу избежит вылета.

Единственным выходом представляется переезд в другой город. Сразу несколько источников заявили, что существует вероятность перерегистрации «Тамбова» в Мордовию. Тогда он официально станет саранским клубом, и местная арена станет для него уже полноценно домашней.

— Стадион в Тамбове еще не начинали реконструировать — соответственно, глупо ждать, что его успеют привести в надлежащее состояние до Нового года, даже если завтра начнутся работы, — отметила Ольга Коновалова. — Вряд ли РФС и РПЛ дадут отсрочку. Они и так уже многократно шли нам навстречу и входили в положение. Выход только один: переезд в другой город. Юридически такая возможность есть. Мы меняем название, юридический адрес, предварительно подав документы во все налоговые органы. За зимний перерыв в РПЛ это вполне по силам сделать. Но определяться надо очень оперативно.

Между тем в Мордовии отмечают, что пока не ведется разговоров о переезде «Тамбова».

-— К нам никто с такими предложениями не обращался, — сказал «Известиям» министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов. — Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать.

В текущем сезоне клуб живет только на собственные доходы. Главным таким заработком стала продажа одного из лидеров команды Владимира Обухова в «Ростов».

— Всего клубом заработано более 60 млн рублей за этот сезон, — резюмировала Коновалова. — Это доходы от трансляций, рекламный контракт с букмекерами. Продаем какие-то билеты и атрибутику — это смешные деньги, но хоть что-то. Ну и средства от продажи Владимира Обухова в «Ростов» и Амура Калмыкова в «Торпедо». Последний трансфер принес нам небольшую сумму в 2 млн рублей. В итоге с футболистами и тренерами мы расплатились за август, а некоторые сотрудники офиса еще не всё получили за июнь.

«Тамбов» уже второй сезон является клубом с самым низким бюджетом в РПЛ. В прошлом чемпионате с учетом субсидий в 588 млн рублей и собственных заработков в 160 млн рублей расходная часть клуба составила около 750 млн рублей. При этом команда опередила в борьбе за выживание более зажиточные клубы. В ФНЛ вылетели «Оренбург» с бюджетом 1,3 млрд рублей и самарские «Крылья Советов» — 2,2 млрд рублей.

— История «Тамбова» в очередной раз показывает пагубность бюджетного финансирования, когда клубу в какой-то момент оказывается не на кого опереться, — заявил «Известиям» экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов. — Особенно в ситуации, когда на уровне региональных властей приходится долго согласовывать смету, а у нас процедуры такие, что это почти всегда затягивается. При этом клубам надо оперативно планировать расходы, заключать контракты с игроками, намечать сборы и прочие большие расходы. И может настать момент, когда бюджет область не согласует, а клуб уже взял обязательства. Отсюда происходят многочисленные исчезновения профессиональных команд, которые стали общим местом в нашем футболе. Изредка это происходит в РПЛ, а в низших лигах таких эпизодов больше.

Напомним, в истории Премьер-лиги было три случая, когда клубы, сохранившие прописку в элите по спортивному принципу, покидали ее и расформировывались. Это раменский «Сатурн», ФК «Москва» и пермский «Амкар». При этом только «Москва» исчезла не из-за долгов.