«В следующем сезоне будем проводить домашние матчи в Саранске»

В рядах футбольного клуба «Сочи» выявили вспышку коронавируса — девять человек заразились COVID-19, в том числе шесть игроков. В четверг южный коллектив должен был встретиться на выезде с «Тамбовом». Команда уже успела прилететь в Нижний Новгород, где тамбовчане проводят свои домашние матчи.

Игру отменили, и скоро сочинцам официально присудят техническое поражение (0:3). Набрав за счет этого три очка, «Тамбов» обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон. Занимающим предпоследнее место (зона прямого вылета в ФНЛ) самарским «Крыльям Советов» уже не догнать своего конкурента.

В интервью «Известиям» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о трудностях игры в Нижнем Новгороде, решении о переезде домашних матчей в Саранск и бюджете на следующий сезон.

— Вспышка коронавируса в «Сочи» не привела к заражениям в вашей команде?

— У нас никто с ними не контактировал, кроме тех сотрудников, которые были на предматчевом совещании. Но эти люди с того момента не вступали в контакт с футболистами «Тамбова», тренерским штабом и персоналом. В общем, со всеми, кто занимается непосредственно подготовкой команды. Так что тут проблем быть не должно.

В следующем сезоне Игроки ФК «Тамбов» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Сейчас заболевших у вас нет?

— Мы последний раз проводили тестирование во вторник. Тогда зараженных выявлено не было. Следующий раз будем сдавать анализы в понедельник, за два дня до матча с ЦСКА. В общем, история сочинцев отразилась на нас только в том плане, что мы не сыграли матч, который должны были сыграть. И получили три очка, не выходя на поле.

— Понятно, что это зависит не от вас, но не обидно, что именно так было оформлено сохранение прописки в РПЛ?

— Это жизнь. Никто не застрахован от попадания в такую ситуацию. Как попал в июне «Ростов». А сейчас «Сочи». Хочется только пожелать, чтобы все выздоровели, никто не пострадал и ни у кого не было никаких осложнений.

— Год назад, когда «Тамбов» вышел из ФНЛ в РПЛ, руководство региона объявляло, что бюджет в 350 млн рублей останется и в премьер-лиге, но планируется привлечь еще 200–250 млн рублей за счет спонсоров. Сейчас, когда вы избежали вылета, есть понимание, сколько денег будет у клуба в сезоне-2020/21?

— У нас бюджет остается тот же, что и в этом сезоне. Сейчас его еще будет рассматривать областная дума, но наш вице-губернатор и президент клуба Арсен Таймуразович Габуев заранее гарантировал, что, если сохраним место в премьер-лиге, бюджет, выделенный регионом, сохранится на том же уровне.

— В случае вылета он бы снизился?

— Если бы мы вылетели в ФНЛ, он, конечно, был бы в два раза меньше.

— Определились, где будете проводить домашние матчи в следующем сезоне? Снова в Нижнем Новгороде?

— Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20%.

В следующем сезоне Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков Фото: fc-tambov.ru

— В Саранске пошли на снижение?

— Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовию Арену». К тому же в Нижнем Новгороде был случай, когда нам запретили играть в присутствии болельщиков матч с «Зенитом» (1:2). Хотя по всей стране на стадионы допускают по 10% от общей вместимости (на арене в Нижнем Новгороде она составляет почти 45 тыс. человек. — «Известия»).

— Аргументация была?

— Я лично ее не увидел. Просто местный Роспотребнадзор запретил проводить игру со зрителями. Хотя мне не очень понятно, чем ситуация в регионе отличалась от остальной России, где спокойно заполняют 10%. Мы думали, что нас в Нижнем ждут. А оказалось, что нас не очень хотят видеть. А ведь на продаже билетов на матч с «Зенитом» мы рассчитывали заработать и отбить часть затраченных средств.

— Сколько могли заработать на этой игре?

— Точные цифры не назову, но если бы мы проводили игры в Нижнем Новгороде с 10-процентной заполняемостью арены, то выручкой за билеты на один матч с «Зенитом» покрыли бы расходы на организацию трех встреч в летней части сезона. А так не собрали ничего. Это очень серьезно сузило наши финансовые возможности. Не говоря уже о повышенной цене за аренду стадиона в Нижнем. В Саранске в этом смысле нам предложили гораздо более приемлемые условия. Так что, скорее всего, в следующем сезоне будем проводить домашние встречи в Саранске.

— В плане логистики переездов из Тамбова на домашние матчи Саранск удобнее Нижнего Новгорода?

— Саранск к Тамбову ближе. Так что и команде по идее должно быть легче в плане переездов и восстановления. Хотя, конечно, надеюсь, что мы по ходу следующего сезона начнем выступать и у себя дома, но я пока не могу говорить о сроках реконструкции стадиона, поскольку строительство — это не мое. Я занимаюсь спортивной частью, а по ситуации на арене в Тамбове всю информацию получаю от президента клуба и руководства региона.