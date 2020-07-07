«Сейчас в «Спартаке» более благоприятное время для молодежи»

В 26-м туре РПЛ «Тамбов» сенсационно обыграл на выезде столичный «Спартак» (3:2) и лишил красно-белых даже теоретических шансов на попадание в тройку призеров. Решающий гол с пенальти забил бывший нападающий москвичей Владимир Обухов. Сейчас 28-летний футболист является лучшим бомбардиром тамбовчан (семь голов), которые с самым маленьким бюджетом в лиге умудряются идти вне зоны вылета. И это при том, что их стадион не соответствует критериям РПЛ, поэтому команде приходится проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде.

После встречи со «Спартаком» Владимир Обухов дал интервью «Известиям», в котором рассказал об успехах команды, настрое на матч против своего бывшего клуба, играх после коронавирусной паузы и тяжелых бытовых условиях в «Тамбове».

— «Спартак» вас чем-то удивил в прошедшем матче?

— Мы не увидели ничего нового по сравнению с тем, что нам показывал до игры тренер при разборе соперника. И что сами наблюдали во всех матчах «Спартака» при Доменико Тедеско. Единственное, что было немного неожиданно, это то, как при их игре в три центральных защитника, когда развивалась атака, вперед выдвигался Жиго.

— Как это изменило вашу игру?

— На оборонительные перестроения немного повлияло. Хотя, в целом, ничего сложного. Просто когда соперник играет в три номинальных центральных защитника, прессинг немного другой, нежели при схеме с двумя. Мы готовились к трем центральным, но при атаке Жиго поднимался. И если мы перехватывали мяч, нам было легче атаковать, поскольку центральных защитников оставалось не три, а два.

— Заранее знали, что будете бить пенальти? Или попросили у партнеров разрешения, когда его назначили?

— Нет, еще до матча главный тренер сказал, что пенальти будет бить Обухов. Так постоянно происходит с момента моего прихода в команду.

— До матча были в курсе, что в игре со «Спартаком» не будет задействован VAR?

— Честно говоря, нет. Понял это уже только по ходу первого тайма, когда в наши ворота назначили пенальти. Там был непонятный момент. Мне показалось, что никакого пенальти не было. Ларсcон не дотягивался до мяча, он уже прошел мимо него, а наш защитник снаряд выбил. Джордан просто врезался в него. Мяч вышел уже за пределы штрафной, и только потом судья свистнул пенальти. У меня было странное состояние. Ждал, что посмотрят повтор, и только потом понял, что VAR нет.

— Обсуждали с Георгием Мелкадзе то, что он не сыграет против «Спартака», так как «Тамбов» не может заплатить необходимые для этого средства?

— Конечно, ему хотелось бы сыграть. Но таковы условия «Спартака», что арендованный игрок может играть против них только за очень серьезные деньги. Даже если бы они были у «Тамбова», их неразумно и нелогично было бы платить.

— Для вас игра против «Спартака» сверхпринципиальна? Или за четыре года с момента ухода из клуба эмоции поутихли?

— Не могу сказать, что очень принципиальна. Да, приятно играть против своего клуба, в котором провел почти 14 лет. Но какого-то сверхнастроя нет. Такое обычно бывает из-за обид, если человек считает, что его несправедливо убрали из «Спартака». Тогда, возможно, есть запредельный настрой. Но я со «Спартаком» расстался, сохранив с ним хорошие отношения. Никаких обид и злости нет. Поэтому настраивался, как на обычного соперника.

— Но после ухода из «Спартака» вы жестко высказывались о его тогдашнем главном тренере Дмитрии Аленичеве...

— Но это вопрос отношений с тренером, а не с клубом. Клуб вообще ни при чем. Наоборот, я выражаю благодарность «Спартаку» за проведенное там время.

— Были шансы закрепиться в «Спартаке»?

— Многие ведь видят, что в «Спартаке» очень часто меняются тренеры. Я начинал там при Валерии Георгиевиче Карпине. Он мне доверял, начал выпускать в премьер-лиге на 15 минут. И все вроде было неплохо. Но потом смена тренера, трансферы, покупка новых хороших игроков. И ты опять ждешь своего шанса. Так было с приходом Унаи Эмери, потом Мурата Якина. Все меняется, каждый новый тренер говорит: «Мне нужны трансферы». Ты молодой, хочешь играть, но из-за прихода сильных опытных футболистов не попадаешь в стартовый состав. И даже в обойму сложно попасть. Сейчас ситуация поменялась. Как видите, больше доверяют молодежи. Так что для молодых сейчас более благоприятное время в «Спартаке».

— Сейчас, когда забиваете за «Тамбов», нет иллюзий, что в 28 лет еще позовут назад?

— Вы так говорите, будто 28 лет — это уже ветеранский возраст. Сейчас футболисты профессионально относятся к своему здоровью и физическому состоянию. Поэтому даже в 33–34 года находятся в очень хорошей форме. Но у меня свои задачи. Я уже неоднократно говорил: хочу попасть в сборную. Буду всё для этого делать. А конкретной цели обратить на себя внимание «Спартака» у меня нет.

— Победа над «Спартаком» — первая для «Тамбова» после коронавирусной паузы. До этого было три подряд поражения со счетом 1:2, причем от «Уфы» и «Зенита» решающие голы пропускали в конце матчей…

— В игре с «Уфой» мы немного не разобрались при угловом на последних минутах, так как играли вдесятером после удаления. Неправильно расставились из-за того, что не хватало игрока. А с «Зенитом» сыграла психология. Сравняли счет, и матч вроде уже почти закончен. Потеряли концентрацию, немного недоработали. И пропустили гол.

— Как поддерживали форму во время карантина?

— Находился в Адлере и там выходил на улицу бегать. Преимущественно после 21.00–22.00, когда людей вокруг уже практически не было. А поскольку не было и машин, я бегал прямо по дороге. После пробежки обязательно ходил к турнику подтягиваться. Дома не было тренажеров, но имелись всякие фитнес-резинки. С ними занимался. Но они не полноценно заменяют тренажерный зал.

— Почему именно в Адлере жили?

— Когда играл в «Кубани», перевез семью в Краснодар. Потом перешел в «Мордовию» — в сентябре 2018 года переехали в Саранск. Дальше была аренда в «Тамбов» — родные в марте 2019-го поехали туда. Когда оказался в «Сочи», семья перебралась в Адлер. А вернувшись в «Тамбов», решил, что перевозить жену и ребенка в четвертый раз за год — не очень логично. Поэтому пусть они сейчас спокойно в Адлере у моря живут.

— Трудно играть после коронавирусной паузы?

— Да, ведь был очень короткий срок на подготовку. Поэтому первые матчи выдались не совсем качественными. Но по ходу дела прибавляем, что и показали во встрече со «Спартаком». Структура игры, перестроения и тактика все равно у нас на хорошем уровне. Как и у других команд. Единственное, что бросалось в глаза по первым летним турам, — это какие-то нелепые ошибки в простых ситуациях, при приеме мяча и коротких передачах.

— У «Тамбова» самый маленький бюджет в РПЛ. За счет чего команда уверенно избегает нахождения в зоне вылета?

— За счет единства игроков, тренерского штаба, руководства, медицинского и административного персонала. Игроков ведь почти всех собрали из первой лиги. Все знают, что такое первая лига, и никто не хочет в нее возвращаться. Хочется задержаться в премьер-лиге как можно дольше. Потому что тут классные стадионы и болельщики. Поскольку мы не играем дома, приятно приезжать в гости к «Спартаку», ЦСКА, «Зениту», «Локомотиву», куда приходит почти полный стадион. Это то, к чему мы с детства стремились.

— Ваши финансовые условия в «Тамбове» сильно отличаются от того, что зарабатывали в «Сочи», когда прошлым летом ненадолго пришли туда?

— Когда я приходил в «Зенит»… (смеется) в смысле, в «Сочи», у меня условия были даже хуже, чем в прошлом сезоне в «Тамбове», когда играл за него в ФНЛ. Потому что для меня основной целью было именно играть в премьер-лиге. Поэтому в «Сочи» был такой контракт, который клуб мог разорвать в любой момент, выплатив мне три зарплаты. И в случае вылета в ФНЛ зарплата значительно бы понижалась. Я пошел на все условия клуба, лишь бы играть в премьер-лиге. А сейчас в «Тамбове» зарплаты такие же, как были в команде, когда за нее играл в первой лиге. Потому что после выхода в РПЛ бюджет клуба увеличился максимум на 100 млн рублей.

— С чем связана оговорка про «Зенит», когда вспомнили «Сочи»?

— Ассоциации такие из-за того, что в «Сочи» много игроков из «Зенита» перешли.

— А почему не могли сразу начать играть в премьер-лиге с «Тамбовом»?

— Это не я решал. Я в прошлом сезоне в ФНЛ принадлежал «Мордовии». «Тамбов» меня арендовал с правом выкупа, но в итоге не выкупил. Я уехал на просмотр в «Сочи», и южане меня выкупили. А уже по ходу сезона расторгли с «Сочи» контракт по обоюдному согласию. И в премьер-лиге я «Тамбову» достался уже бесплатно.

— После этого у вас не было шансов остаться в «Сочи»?

— Мне дали понять, что играть не буду, дадут возможность только тренироваться, бегать по кругу. А в декабре расторгнут контракт в одностороннем порядке. Я решил, что смысла ждать этого нет, поэтому расторгли по обоюдному согласию уже летом. И пошел играть в «Тамбов».

— Прошлой осенью «Тамбов» шел в зоне прямого вылета, но после отставки Александра Григоряна выдал трехматчевую победную серию и поднялся в таблице ближе к первой десятке. Можно говорить, что фундамент заложил Григорян?

— Конечно, это заслуга Александра Витальевича, что он собрал такую команду. С минимальными финансовыми затратами это очень непросто. Нужен большой талант. Плюс Григорян нас готовил к сезону, достаточное время тренировал. Но после его отставки и назначения Сергея Александровича Первушина команда немного раскрепостилась. И мы поверили в себя, когда выиграли 3:0 у «Уфы» в первом матче под его руководством. Не случись этой победы, неизвестно, как бы сложилась судьба «Тамбова». А так психологически стало легче.

— Почему не получилось это сделать с Григоряном? Сложный человек, как о нем говорят?

— Присутствует напряжение. Например, он любит практиковать бокс, чтобы разнообразить тренировки. Но делает это не планово, а в неожиданный момент. Объявляет о спаррингах и говорит надеть боксерские перчатки и шлем. Футболистам это не нравится. У всех разная психология. Кто-то относится спокойно, кто-то негативно. Никто не знает, что будет сегодня: тренировка или ее отменят ради боксерских спаррингов. Каждый футболист находится в состоянии неизвестности. Есть, как мне показалось, напряженность от этого.

— Как вы лично к такому относились?

— С непониманием, почему футболист должен боксировать не по своей воле. Если бы перчатки со шлемами лежали где-нибудь в тренажерном зале и любой желающий находил бы себе спарринг-партнера, призвав его побиться в удовольствие, то я только за. Но принуждать игроков боксировать, на мой взгляд, немного неправильно.

— Насколько принципиально избежать попадания на предпоследнее место, ведь иначе придется ждать решения «Химок» о том, идут ли они в РПЛ, в противном случае ваша судьба в лиге будет под вопросом?

— Насколько я знаю, судьба «Химок» уже решена. Они идут в премьер-лигу. Поэтому из РПЛ две команды вылетают. Так что будем стараться выигрывать в каждой встрече, чтобы повыше подняться в таблице.

— Этим летом почти все время надо играть по два матча в неделю…

— Это тяжело. У нас не очень глубокая скамейка. Нельзя кого-то убрать из состава и дать отдохнуть. Отсюда идут травмы, дисквалификации. И это накладывает на клуб негативный отпечаток. Тем более, у «Тамбова» сейчас самый жесткий график в РПЛ. Мы играли 28 июня, 1, 4 июля. И сейчас сыграем с «Ахматом» 7 июля. Всего два дня на отдых, и опять игра. «Зенит» перед нами имел пять выходных дней, а у нас только два. У «Спартака» три дня, а у нас опять же два. Очень сложно.

— Команда базируется в Нижнем Новгороде?

— Сейчас играем в Нижнем Новгороде с «Ахматом». Потом садимся на автобус и едем в Тамбов. Оттуда автобусом на выезд в Тулу. Логистика у нас очень тяжелая. У «Тамбова» нет финансов, чтобы спокойно летать на выезды. Приходится вот так перемещаться.

— Даже до коронавируса были такие условия?

— Чартерные рейсы, насколько я знаю, у «Тамбова» в РПЛ были только в Грозный в начале сезона, когда я еще не был в клубе. И сейчас мы из Екатеринбурга так улетали. В основном только рейсовые самолеты или поезда. Плюс каждый раз переезжаем между Тамбовом и Нижним Новгородом. Поэтому не можем перевезти свои семьи. Так как в Тамбове ты можешь оплатить квартиру на пару месяцев, а через неделю тебе говорят, что мы переезжаем в Нижний. Так что уже 2,5 месяца вся команда живет без семей. А кто-то и вообще год, иногда по возможности уезжая домой. Это очень тяжело. Играть 30 туров на выезде и без семей — не очень равные условия с остальной лигой. И мы при этом еще идем вне зоны вылета. Есть чем гордиться.