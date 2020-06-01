Прямой эфир

Выбыли из игры: каких футболистов потеряли команды РПЛ

Российские клубы недосчитаются некоторых спортсменов перед возобновлением сезона
0
Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из главных проблем, связанных с возобновлением футбольного сезона в Европе, стали истекающие контракты игроков. Дело в том, что чаще всего они подписывают соглашения до конца мая или июня — в это время традиционно завершаются чемпионаты. ФИФА рекомендовала продлить все контракты, но это лишь просьба. В РПЛ уже есть клубы, которые вынужденно расстались с некоторыми своими футболистами.

«Крылья Советов»

Не доигрывать этот сезон в команде решил Александр Анюков. Спортсмен хотел завершить карьеру еще по окончании прошлого чемпионата в «Зените» и уже даже получил должность в тренерском штабе. Однако в итоге согласился поиграть еще один сезон в качестве футболиста в родных «Крыльях Советов». Теперь 37-летний защитник все-таки принял решение о завершении карьеры. Он не будет доигрывать текущий сезон и вернется в Петербург, где приступит к тренерской работе.

— У Саши была великолепная карьера, он настоящий футбольный долгожитель, — заявил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Это прекрасный игрок и отличный человек, преданный своему делу. Если он свое дальнейшее прибывание в футболе видит в роли тренера, то это хорошо, потому что такие люди в профессии нужны.

«Локомотив» понятен: как изменится московский клуб летом
«Железнодорожников» ждёт перестройка состава и переход к более экономному режиму

Анюков — один из лучших крайних защитников в истории отечественного футбола. В составе «Зенита» он выиграл пять золотых медалей РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В сборной России футболист провел 76 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. В 2010 году РФС назвал его самым полезным игроком в стране.

«Локомотив»

Высока вероятность того, что португалец Жоау Мариу не поможет «Локо» в концовке сезона. В столичном клубе он находится в аренде, а принадлежит миланскому «Интеру». Соглашение истекает 30 июня, и, по данным СМИ, «железнодорожники» не смогли договориться с итальянцами о его пролонгации. Теоретически, Мариу может успеть сыграть за «Локомотив» еще два матча, так как сезон возобновится 21 июня. Правда, возникает вопрос — насколько будет полезен игрок, лишенный мотивации.

— Любой футболист из основной обоймы — это большая потеря для «Локомотива», — отметил «Известиям» экс-тренер «железнодорожников» Борис Игнатьев. — У них явно не хватает креативных игроков. Мариу — один из тех, кто давал результат, качество игры и многое сделал для того, чтобы «Локомотив» был сейчас на втором месте. Потеря Мариу и травма Антона Миранчука могут серьезно сказаться на игре «железнодорожников».

«Спартак»

Красно-белые также не стали договариваться с «Боруссией» о продлении аренды Андреа Шюррле. Но в этом случае клуб даже не предпринимал попыток. После яркого старта немецкого нападающего в «Спартаке» последовал резкий спад. Уже в конце осени все понимали, что столичный клуб вряд ли будет выкупать титулованного футболиста. В итоге было принято решение не продлевать с ним контракт даже до фактического окончания сезона. Шюррле не был столь полезен на поле, зато помог «Спартаку» в организационных моментах. Например, форвард предоставил свой личный самолет, чтобы иностранцы, которые на период паузы в РПЛ разъехались по своим странам, смогли вернуться в Россию.

Соболь, газ: зачем «Спартак» купил нападающего, который не забивает
Красно-белые решили не откладывать трансфер форварда до конца сезона

Кроме того, досрочно вернется из аренды хавбек Александр Ташаев. Нынешний сезон он проводил в составе «Рубина», но и там не сумел проявить себя. В 2018 году полузащитник скандально переходил из «Динамо» в «Спартак» в статусе одного из самых перспективных футболистов страны, но за два года скатился до посредственного игрока. Не исключено, что в стане красно-белых он тоже надолго не задержится.

— Ташаев дружит с Зобниным и вслед за ним прошел по маршруту из «Динамо» в «Спартак», — рассказал «Известиям» экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин. — Наверное, Александр хотел выступать на международной арене. Но я изначально считал, что этот трансфер — ошибка. В «Динамо» Ташаев хорошо играл. Был тренер, который ему доверял и всегда ставил в состав. Затем игрок поменял команду, пришлось доказывать всё заново, но ничего уже не получилось. В аренде в «Рубине» тоже не пошло. Шанс на перезапуск карьеры всегда есть, но Ташаеву придется начать с нуля. Сейчас ему, наверное, нужно будет найти новую команду, в которой он будет играть, а не сидеть в запасе.

«Сочи»

Покинул чемпионат России действующий чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами, так и не сыграв ни одной минуты за «Сочи». Защитник пришел в клуб с травмой и не успел ее вылечить до начала паузы из-за пандемии. Потом выяснилось, что повреждение у него очень серьезное, и он утаил это от клуба при подписании контракта. В СМИ появилась информация, что из-за этого «Сочи» 26 мая аннулировал его контракт. Тогда адвокат футболиста заявил, что клуб не выплачивал его клиенту зарплату. Вообще ситуация запутанная, но понятно, что Адиль уже не сыграет за «Сочи».

Элитный клуб: кто сможет ходить на матчи РПЛ
Посмотреть российский футбол вживую дадут возможность ограниченному числу болельщиков

— В начале, наверное, была красивая история: чемпион мира переходит в клуб, который идет на последнем месте в РПЛ, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — «Сочи» как бы давал понять, что намерен любыми способами остаться в элите, но потом всё скатилось в негатив. Трансфер показал некомпетентность тех, кто участвовал в сделке: агентов, менеджмента клуба и медицинского штаба. Теперь впереди еще долгие разбирательства. Таким образом, небольшой пиар в итоге перерос в огромный антипиар и серьезный имиджевый удар по команде.

«Оренбург»

Провинциальный клуб покинул лучший бомбардир Джордже Деспотович. В нынешнем сезоне сербский форвард забил семь мячей в РПЛ. Он сам принял решение не продлевать контракт и уже сосредоточился на поисках нового места работы. В СМИ появилась информация об интересе к 28-летнему нападающему со стороны ЦСКА и «Ростова». Армейцы уже давно нуждаются в опытном форварде. А дончане этим летом могут продать свою главную ударную силу — Эльдора Шомуродова. Тогда усиление в атаку им также понадобится.

— За игрой Деспотовича в чемпионате России было приятно смотреть, — заявил «Известиям» сербский футболист Душан Анджелкович. — У него хорошая статистика, он забивает много эффектных голов. Я играл с ним вместе только шесть месяцев. Тогда он был молод, но уже показался мне сильным форвардом. Потом в Казахстане и России смог реализовать свои способности. Поэтому новости об интересе со стороны «Ростова» и ЦСКА меня не удивляют. Если Деспотович столько забивал, играя за «Оренбург», то представьте, что он сможет показать в топ-клубах. Надеюсь, у него всё получится.

До окончания чемпионата России остается восемь туров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«С 2021 года допинг-контроль будут проводить даже в любительской лиге»
Спортивный врач Зураб Орджоникидзе — о запрещенных препаратах, рисках возобновления сезона после паузы и проблемах диагностики в медицине
«Семин и без походов на матчи «Казанки» имел о ней полную информацию»
Экс-главный тренер фарм-клуба «Локомотива» Денис Клюев — о критике в адрес легендарного наставника красно-зеленых и работе с молодыми футболистами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020