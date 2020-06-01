Выбыли из игры: каких футболистов потеряли команды РПЛ

Одной из главных проблем, связанных с возобновлением футбольного сезона в Европе, стали истекающие контракты игроков. Дело в том, что чаще всего они подписывают соглашения до конца мая или июня — в это время традиционно завершаются чемпионаты. ФИФА рекомендовала продлить все контракты, но это лишь просьба. В РПЛ уже есть клубы, которые вынужденно расстались с некоторыми своими футболистами.

«Крылья Советов»

Не доигрывать этот сезон в команде решил Александр Анюков. Спортсмен хотел завершить карьеру еще по окончании прошлого чемпионата в «Зените» и уже даже получил должность в тренерском штабе. Однако в итоге согласился поиграть еще один сезон в качестве футболиста в родных «Крыльях Советов». Теперь 37-летний защитник все-таки принял решение о завершении карьеры. Он не будет доигрывать текущий сезон и вернется в Петербург, где приступит к тренерской работе.

— У Саши была великолепная карьера, он настоящий футбольный долгожитель, — заявил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Это прекрасный игрок и отличный человек, преданный своему делу. Если он свое дальнейшее прибывание в футболе видит в роли тренера, то это хорошо, потому что такие люди в профессии нужны.

Анюков — один из лучших крайних защитников в истории отечественного футбола. В составе «Зенита» он выиграл пять золотых медалей РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В сборной России футболист провел 76 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. В 2010 году РФС назвал его самым полезным игроком в стране.

«Локомотив»

Высока вероятность того, что португалец Жоау Мариу не поможет «Локо» в концовке сезона. В столичном клубе он находится в аренде, а принадлежит миланскому «Интеру». Соглашение истекает 30 июня, и, по данным СМИ, «железнодорожники» не смогли договориться с итальянцами о его пролонгации. Теоретически, Мариу может успеть сыграть за «Локомотив» еще два матча, так как сезон возобновится 21 июня. Правда, возникает вопрос — насколько будет полезен игрок, лишенный мотивации.

— Любой футболист из основной обоймы — это большая потеря для «Локомотива», — отметил «Известиям» экс-тренер «железнодорожников» Борис Игнатьев. — У них явно не хватает креативных игроков. Мариу — один из тех, кто давал результат, качество игры и многое сделал для того, чтобы «Локомотив» был сейчас на втором месте. Потеря Мариу и травма Антона Миранчука могут серьезно сказаться на игре «железнодорожников».

«Спартак»

Красно-белые также не стали договариваться с «Боруссией» о продлении аренды Андреа Шюррле. Но в этом случае клуб даже не предпринимал попыток. После яркого старта немецкого нападающего в «Спартаке» последовал резкий спад. Уже в конце осени все понимали, что столичный клуб вряд ли будет выкупать титулованного футболиста. В итоге было принято решение не продлевать с ним контракт даже до фактического окончания сезона. Шюррле не был столь полезен на поле, зато помог «Спартаку» в организационных моментах. Например, форвард предоставил свой личный самолет, чтобы иностранцы, которые на период паузы в РПЛ разъехались по своим странам, смогли вернуться в Россию.

Кроме того, досрочно вернется из аренды хавбек Александр Ташаев. Нынешний сезон он проводил в составе «Рубина», но и там не сумел проявить себя. В 2018 году полузащитник скандально переходил из «Динамо» в «Спартак» в статусе одного из самых перспективных футболистов страны, но за два года скатился до посредственного игрока. Не исключено, что в стане красно-белых он тоже надолго не задержится.

— Ташаев дружит с Зобниным и вслед за ним прошел по маршруту из «Динамо» в «Спартак», — рассказал «Известиям» экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин. — Наверное, Александр хотел выступать на международной арене. Но я изначально считал, что этот трансфер — ошибка. В «Динамо» Ташаев хорошо играл. Был тренер, который ему доверял и всегда ставил в состав. Затем игрок поменял команду, пришлось доказывать всё заново, но ничего уже не получилось. В аренде в «Рубине» тоже не пошло. Шанс на перезапуск карьеры всегда есть, но Ташаеву придется начать с нуля. Сейчас ему, наверное, нужно будет найти новую команду, в которой он будет играть, а не сидеть в запасе.

«Сочи»

Покинул чемпионат России действующий чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами, так и не сыграв ни одной минуты за «Сочи». Защитник пришел в клуб с травмой и не успел ее вылечить до начала паузы из-за пандемии. Потом выяснилось, что повреждение у него очень серьезное, и он утаил это от клуба при подписании контракта. В СМИ появилась информация, что из-за этого «Сочи» 26 мая аннулировал его контракт. Тогда адвокат футболиста заявил, что клуб не выплачивал его клиенту зарплату. Вообще ситуация запутанная, но понятно, что Адиль уже не сыграет за «Сочи».

— В начале, наверное, была красивая история: чемпион мира переходит в клуб, который идет на последнем месте в РПЛ, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — «Сочи» как бы давал понять, что намерен любыми способами остаться в элите, но потом всё скатилось в негатив. Трансфер показал некомпетентность тех, кто участвовал в сделке: агентов, менеджмента клуба и медицинского штаба. Теперь впереди еще долгие разбирательства. Таким образом, небольшой пиар в итоге перерос в огромный антипиар и серьезный имиджевый удар по команде.

«Оренбург»

Провинциальный клуб покинул лучший бомбардир Джордже Деспотович. В нынешнем сезоне сербский форвард забил семь мячей в РПЛ. Он сам принял решение не продлевать контракт и уже сосредоточился на поисках нового места работы. В СМИ появилась информация об интересе к 28-летнему нападающему со стороны ЦСКА и «Ростова». Армейцы уже давно нуждаются в опытном форварде. А дончане этим летом могут продать свою главную ударную силу — Эльдора Шомуродова. Тогда усиление в атаку им также понадобится.

— За игрой Деспотовича в чемпионате России было приятно смотреть, — заявил «Известиям» сербский футболист Душан Анджелкович. — У него хорошая статистика, он забивает много эффектных голов. Я играл с ним вместе только шесть месяцев. Тогда он был молод, но уже показался мне сильным форвардом. Потом в Казахстане и России смог реализовать свои способности. Поэтому новости об интересе со стороны «Ростова» и ЦСКА меня не удивляют. Если Деспотович столько забивал, играя за «Оренбург», то представьте, что он сможет показать в топ-клубах. Надеюсь, у него всё получится.

До окончания чемпионата России остается восемь туров.