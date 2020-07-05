«Ракицкий — лучший игрок чемпионата»

Петербургский «Зенит» имеет все шансы рекордно рано выиграть чемпионат России по футболу. Команде Сергея Семака достаточно в 26-м туре РПЛ обыграть на выезде «Краснодар». Правда, сделать это будет совсем непросто. Об этом в интервью «Известиям» рассказал экс-капитан сине-бело-голубых Алексей Игонин. В ходе беседы он также отметил стабильность Ярослава Ракицкого и прогресс Даниила Лесового.

— Верите, что уже сегодня «Зенит» станет чемпионом?

— Хотелось бы. Но, скорее всего, это произойдет в следующем туре.

— Полагаете, что в Краснодаре питерцы не выиграют?

— Думаю, будет ничья. 1:1 или 2:2. Голы точно увидим.

— Почему у «Зенита» в нынешнем сезоне нет равных соперников?

— В клубе всё организовано на высочайшем уровне. Даже в условиях пандемии сработали безупречно, выйдя из сложнейшей ситуации с наименьшими потерями. Что лишний раз доказывает: сегодня в России по всем компонентам «Зенит» — номер один. Ну и конечно, надо отдать должное Сергею Семаку. Он создал сплоченный коллектив, где все заточены на результат. Конкуренция в команде огромная, но никаких скандалов. Никто не закатывает истерики, мол, почему я не играю?!

— Вы видели чемпионский «Зенит» Адвоката, Спаллетти и Виллаш-Боаша. В чем фишка команды Семака?

— В очень надежной обороне. Сейчас это одна из лучших линий в клубе. Неслучайно «Зенит» пропустил меньше всех в РПЛ. Иванович и Ракицкий сцементировали центральную зону. А на флангах великолепно смотрятся Дуглас Сантос и Караваев. Они постоянно подключаются к атаке, создают впереди остроту. Плюс у Ракицкого отличный первый пас. Нередко до Дзюбы или Азмуна мяч доходит без участия полузащитников.

— Ивановичу уже 36. Для футболиста — серьезный возраст...

— Ну и что? Серб в большом порядке. За счет опыта и грамотного выбора позиции действует в защите практически безошибочно, да еще забивает голы. Кстати, об уровне конкуренции в обороне «Зенита» говорит хотя бы тот факт, что на скамейке остается Смольников, в недавнем прошлом игрок сборной. Уверен, в любом клубе РПЛ Игорь стабильно выходил бы в основе.

— У Дзюбы уже 10 голевых передач и 15 забитых мячей. Он лучший игрок чемпионата?

— Артем в нынешнем сезоне хорош, но я бы назвал лучшим Ярослава Ракицкого. Его вклад в успехи «Зенита» трудно переоценить. А главное, этот защитник фантастически стабилен. За год ни одного матча не провалил.

— Александр Кержаков на днях сказал: «Все знают, как играет Дзюба, но ничего поделать не могут». Есть ответ — почему?

— Команда правильно использует его сильные качества. Лет двадцать назад против Дзюбы играли бы персонально. Защитник вцепился бы в него клещами и 90 минут ни на шаг бы не отходил. А второй бы еще страховал. Думаю, при такой опеке Артему было бы сложно проявить себя.

— Сейчас персональная опека не в моде?

— Да. Тут еще надо учитывать тактическую модель «Зенита». Оставался бы Дзюба в одиночестве на острие, справиться с ним было бы легче. Но рядом Азмун, который может убежать от кого угодно, создать гол из ничего. Защитники разрываются между ними, не всегда успевают накрывать. Теперь и за Малкомом, который наконец набрал форму, нужен глаз да глаз. Если же убрать из состава иранца и бразильца, Дзюбу на поле вы не найдете.

— Закроют наглухо?

— 100%!

— Малком вам нравится?

— Классный игрок. Семак предоставил ему в атаке полный карт-бланш, освободил от оборонительных действий. За Малкома в защите пашут Барриос и Оздоев. Оба настолько хорошо готовы физически, что спокойно отрабатывают за двоих.

— Иванович, Смольников, Кузяев и Жирков пока не подписали новые контракты с «Зенитом». Если бы решение зависело от вас — сохранили бы всех?

— Конечно! «Зениту» они точно помогут. Правда, у меня нет уверенности, что Смольникова устраивает роль запасного.

— В пятницу стало известно, что тульский «Арсенал» за €600 тыс. выкупил у «Зенита» Даниила Лесового. Питерскому клубу этот парень бы пригодился?

— Почему нет? В Туле он на виду — забивает, отдает. Другое дело, что сейчас молодому футболисту вытеснить кого-то из звездного состава «Зенита» безумно тяжело. Для этого нужен талант уровня Аршавина или Кержакова.

— Впереди у «Зенита» Лига чемпионов. Какие позиции нужно усилить летом?

— У команды отработана одна тактика, которая приносит результат. Но нет плана «Б». Вариативности в атаке явно не хватает. В России «Зенит» вне конкуренции, а вот в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне даже из группы выйти не удалось. Надеюсь, тренерский штаб сделает выводы.