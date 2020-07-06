«Зенитный» удар: в чем уникальность очередного чемпионства питерцев

Золотые медали «Зенита» в чемпионате России по футболу многих уже не удивляют. Но достичь того отрыва, с каким питерцы победили в нынешнем сезоне, не удавалось еще никому. В воскресенье, 5 июля, сине-бело-голубые обыграли на выезде «Краснодар» (4:2) и досрочно, за четыре тура до финиша, завоевали золото РПЛ. До этого клубы РПЛ получали чемпионство максимум за три матча до конца турнира.

Команда из Северной столицы завоевала золотые медали второй раз подряд. Ранее ей лишь однажды удавалось удержать чемпионство — это произошло в сезоне-2011/12. Всего на счету «Зенита» теперь шесть побед в чемпионатах России, а вместе со своим первым, еще советским, триумфом 1984 года клуб имеет семь высших титулов во внутренних первенствах.

Быстрый успех

Феномен нынешнего «Зенита» еще долго будут обсуждать эксперты. В чемпионате России и раньше случалось доминирование одного клуба над другими по составу, бюджету, игре и результатам. Например, в 1990-е годы московский «Спартак» выиграл девять из 10 первенств. Но тогда красно-белые лишь дважды оформляли успех за три тура до финиша — в 1993-м и 1994-м. Повторить их рекорд удалось лишь спустя полтора десятилетия: в 2008 году это сделал казанский «Рубин».

«Зенит» впервые столь же быстро завоевал золото в переходном сезоне-2011/12, который длился полтора года из-за переформатирования национального первенства с системы «весна–осень» на «осень–весну». В чемпионате-2016/17 победу за три тура до конца праздновал «Спартак». А год назад это еще раз сделал «Зенит».

с1 Встреча игроков ФК «Зенит» в аэропорту Пулково Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Команда почти без спадов прошла весь нынешний чемпионат, — напомнил «Известиям» чемпион СССР – 1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов. — Всего два поражения за 26 туров, причем от таких непростых соперников, как идущий вторым «Локомотив» (0:1) и рвущаяся в Лигу Европы «Уфа» (0:1). Не было длинных серий без побед. Это говорит о том, что команда уверенно шла по дистанции, но избегала недооценки соперников, тренеры предельно мотивировали своих футболистов. Поэтому почти всегда ребята играли на пределе своих возможностей, а поскольку потенциал у них очень высокий, мало кто из соперников мог с ними совладать. Плюс единство в коллективе позволило избежать тех проблем, что были у «Локомотива». Отсюда такое тотальное превосходство по очкам над остальными.

Вне конкуренции

По сути, чемпионским перспективам «Зенита» почти ничего не угрожало в течение всего сезона. Лишь «Локомотив» в первом круге пытался осилить гонку за лидерство, но отсутствие широкой обоймы игроков, травмы ведущих футболистов и конфликтная обстановка между руководством и предыдущим главным тренером Юрием Семиным привели к тому, что в ноябре после серии потерь очков «железнодорожники» отпустили питерцев далеко вперед .

— По существу, конкуренцию «Зениту» в этом сезоне создать могли только «Локомотив» и, возможно, «Краснодар», — поделился с «Известиями» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но у обеих команд были свои проблемы по ходу сезона, а остальные просто не имели должных кадровых ресурсов. У ЦСКА режим экономии, «Спартак» менял состав в начале чемпионата и тренера по ходу турнира. Но у «Зенита» в любом случае состав был сильнее, чем у любых конкурентов, поэтому он мог только сам проиграть этот турнир. Как это случалось в прошлые сезоны при Мирче Луческу и Роберто Манчини, когда был набор качественных игроков, но не было команды ни на поле, ни в раздевалке.

с2 Болельщики во время встречи команды в аэропорту Пулково Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сергею Семаку удалось исправить ошибки предшественников, поэтому уже второй сезон подряд «Зенит» доминирует внутри страны, отметил эксперт.

— Возможно, клуб надолго закрепился вверху таблицы, если у конкурентов продолжатся организационные проблемы. «Зенит» долго не мог свои возможности конвертировать в постоянные победы в России, но сейчас имеет шанс стать такой же доминирующей величиной, как «Ювентус» в Италии, «Бавария» в Германии и «ПСЖ» во Франции, — считает Николай Наумов.

Гений Семака

Нынешний главный тренер «Зенита» был назначен на эту должность в 2018 году и стал первым за 16 лет отечественным наставником питерцев на постоянной основе. До этого сине-бело-голубыми рулили только иностранцы. Исключение лишь — Анатолий Давыдов во второй половине 2009 года, но он в основном был временно исполняющим обязанности.

Свою успешную карьеру футболиста Сергей Семак завершал именно в Питере, выиграв два чемпионства в 2010–2012 годах. Затем он работал в штабе «Зенита» и сборной России, а в декабре 2016 года начал самостоятельную практику в «Уфе», которую через полтора года вывел в Лигу Европы. После этого ему предложили возглавить «Зенит».

Поначалу далеко не все верили в молодого специалиста. Особенно когда в первые полгода, работая с бессистемно собранным до него составом под разных тренеров, Семак не смог поставить команде внятную игру. Тем не менее ему удалось показать результат — лидерство к зимнему перерыву сезона-2018/19 и выход в плей-офф Лиги Европы. Затем он получил солидное усиление в лице нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Вильмара Барриоса и уверенно завоевал первое чемпионство. В нынешнем сезоне специалист продолжил победную поступь, взяв второе подряд золото , что до него в Питере удавалось лишь итальянцу Лучано Спаллетти в начале 2010-х.

с3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Успехи Семака особенно впечатляют, если вспомнить, что перед его приходом «Зенит» при самом большом бюджете в стране не смог не то что взять золото, но и даже пробиться в Лигу чемпионов, завоевав два третьих места при Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу, а затем и заняв пятую строчку при Роберто Манчини.

— Семак за счет своей позитивной ауры и авторитета среди футболистов, с многими из которых он еще играл, сумел наладить благоприятную атмосферу в раздевалке и коллективе, что привело к таким внешне легким успехам , — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Он сумел из группы звезд собрать единый кулак, когда почти в каждом матче все играли с максимальной самоотдачей, а если игра не шла, действовали через «не могу» и на характере добивались волевых побед. Именно это отличает «Зенит» Семака от «Зенита» Манчини, Луческу и позднего Виллаш-Боаша. Обладая примерно теми же, а иногда и более ограниченными ресурсами, Сергей добился несоизмеримо больших результатов. Только на подбор игроков эти успехи не спишешь — здесь роль тренера очень велика.

Дзюба

Капитан «Зенита» и один из главных героев сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года вновь, как и год назад, стал ключевым творцом успеха питерцев. И раньше было заметно, что форвард за счет своей самоотдачи и лидерских качеств способен решить исход большинства матчей, а также мотивировать всю команду играть на пределе своих возможностей. Но сейчас он подкрепил это совершенно сумасшедшей статистикой. Дзюба лидирует в списке бомбардиров (16 голов) и лучших ассистентов (11 голевых передач). Сейчас у него есть реальный шанс побить рекорд по суммарному показателю «гол+пас» в истории нашего чемпионата. До рекорда своего бывшего партнера по «Зениту» бразильца Халка — 33 очка (17+16) в сезоне-2015/16 — Артему осталось набрать шесть баллов.

с4 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Не знаю, успеет ли Дзюба перегнать Халка по результативности за сезон, — сказал «Известиям» экс-капитан «Зенита» Мигель Данни. — Если Артем будет так же эффективен, как сейчас, то это вполне возможно. У него в запасе еще четыре матча. Дзюба прямо сейчас лучший футболист в России. Люблю его как человека и как футболиста.

В оставшихся четырех турах «Зениту» предстоит сыграть дома с «Сочи» и «Оренбургом» и на выезде — с грозненским «Ахматом» и «Ростовом». Также 19 июля питерцев ждет домашний полуфинал Кубка России против «Спартака».