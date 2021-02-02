Волчий бюджет: сможет ли «Тамбов» доиграть текущий сезон РПЛ

Футбольный клуб «Тамбов» находится в критическом финансовом положении, совсем скоро может начаться процедура банкротства. Но умереть прямо сейчас клубу не дадут, и «волки» весной доиграют оставшиеся 11 туров. В помощи коллективу очень заинтересована Российская премьер-лига (РПЛ): снятие команды посреди сезона сильно ударило бы по целостности соревнований. Лига досрочно выделит клубу 50–60 млн рублей, которые полагаются по итогам этого розыгрыша от реализации коммерческих и телеправ — этого хватит на организацию оставшихся пяти домашних матчей.

Судьба клуба определится 8 февраля, когда запланировано собрание акционеров, сообщил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Нет стадиона и денег нет

«Тамбов» проводит всего лишь второй сезон в премьер-лиге. В прошлом году дебютант неплохо себя зарекомендовал, например, дважды обыграв «Спартак». Но при этом команда из-за проблем со стадионом так и не сыграла ни одного матча в Тамбове, большую часть времени проводя в Саранске. После первого сезона финансовые проблемы обострились: прокуратура Тамбовской области сообщила, что в сентябре и октябре 2020 года клуб не выплатил сотрудникам заработную плату на сумму почти 118 млн рублей. Пресса писала, что работники «Тамбова» оставались без зарплаты также в июле и в августе — тогда задолженность составляла более 90 млн рублей. При этом губернатор Тамбовской области Александр Никитин дал понять, что власти не могут сейчас финансировать клуб из бюджета региона. Никитин подчеркнул, что «Тамбов» получал бюджетную поддержку, гранты, но еще должен был привлечь к этому внебюджетное софинансирование, которое оказалось очень низким.

Волчий бюджет Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Я надеюсь, что «Тамбов» не снимется, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Игорь Колыванов. — Все-таки ребята бились и старались, неплохо команда выступала, но когда денег нет и зарплату платить нечем, футболисты уходят... Непонятная ситуация.

Игроки «Тамбова» действительно потихоньку расходятся по другим клубам. «Рубин» взял защитника Алексея Грицаенко и флангового форварда Михаила Костюкова — обоих, естественно, бесплатно. Нападающий Герман Онугха вернулся из аренды в «Краснодар» и уехал в датский «Вайле». Ходят разговоры, что сейчас футболистов не набирается даже на 11 позиций: осталось девять человек, трое из которых вратари. Понятно, что доигрывать чемпионат в форме «Тамбова» будут дублеры и серьезной борьбы в матчах этого клуба не будет.

— Мы сейчас не тренируемся, ждем решений, — пояснил «Известиям» главный тренер команды Сергей Первушин. — Пока ничего окончательного нет. Скорее всего, ничего хорошего не будет, потому что время идет. Всем понятно, что развитие идет не очень хорошее для нас.

Иных уж нет

«Тамбов» — далеко не первый клуб премьер-лиги, загибающийся из-за финансовых проблем. Их набралось столько, что болельщики уже давно объединили их в «небесную лигу». Там и самобытный элистинский «Уралан», и выступавшие в еврокубках пермский «Амкар» (постоянно играл в РПЛ с 2004 по 2018 год), краснодарская «Кубань», новосибирская «Сибирь», ФК «Москва» и камышинский «Текстильщик». «Тосно» из Ленинградской области до европейской арены не дожил — последним матчем в истории клуба стал победный финал Кубка России в 2018 году.

Ситуация в «Тамбове» стала весомым козырем для сторонников сокращения количества команд в премьер-лиге. Сейчас много говорят о том, что в элитном дивизионе должно выступать 12 команд — благополучных и конкурентоспособных. По мнению Колыванова, подобные решения нужно принимать максимально взвешенно.

— Смотря какие клубы хотят оказаться в премьер-лиге, — заметил тренер. — Непростая ситуация, все-таки если 12 команд останется, они что, будут в четыре круга играть? Футболисты должны выходить на поле, а тогда что, будут неделю тренироваться и ждать следующего матча? Непросто принимать сразу такие решения.

Как бы то ни было, лиге необходимо вновь задуматься о гарантиях, которые предоставляют клубы перед началом сезона. Очевидно, что РПЛ нужен финансовый регламент, где был бы четко прописан размер минимального бюджета на сезон, введено обязательство указывать источники финансирования и документально подтвержденные гарантии (летом 2020-го Тамбовская область гарантировала РФС стабильное финансирование на сезон, но денег в клубе так и не дождались. — «Известия»).

Как показывает жизнь, практика получения разрешений на участие в чемпионате «в порядке исключения» ничем хорошим не оборачивается. Руководство РПЛ должно прийти к тому, что лучше сразу оставлять проблемные коллективы за бортом чемпионата, чем уже по ходу заниматься их реанимированием. Иначе «Тамбов» станет не последней командой, ушедшей в небытие.

Конечно, в этой ситуации жаль пошедших прахом усилий спортивного директора Павла Худякова, вынужденного ради сохранения на плаву своего детища выкладывать солидные суммы из собственного кармана. Жаль тамбовских болельщиков, так и не дождавшихся дебюта на родной арене и вынужденных мотаться то в Саранск, то в Нижний Новгород на «домашние» матчи. Жаль тренеров и футболистов, ведь банкротство, судя по всему, означает крест на надеждах получить долги по зарплате и премиальным.