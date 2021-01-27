Вспомнить всех: «Спартак» проводил Кокорина и ждет Промеса

Главные трансферные новости российского футбола этой зимой связаны с московским «Спартаком». Красно-белые продали Александра Кокорина в «Фиорентину» и близки к возвращению в столицу Квинси Промеса. «Зенит», похоже, будет доигрывать сезон-2020/21 имеющимся составом, а вот ЦСКА, скорее всего, избавится от Адольфо Гайча. Прошедшим летом 21-летний аргентинец приходил в клуб, как человек, способный решить проблемы армейцев в атаке. Но за первый круг бывший форвард «Сан-Лонресо», купленный за €8,5 млн, не забил ни одного гола. Теперь его ждут в Италии.

Кокорин уехал во Флоренцию

Самый громкий переход зимы уже состоялся: Александр Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины» за €4,5 млн. Кокорин уже давно ходит в подающих надежды, специалисты и болельщики заждались, когда он начнет играть в полную силу. Но к 30 годам он ни разу не забил больше 10 мячей за сезон в чемпионате России. Не говоря уже о многочисленных скандалах с его участием. Учитывая всё это, отъезд Кокорина в Италию стал для многих сенсацией.

В «Спартаке» Кокорин провел полгода. За это время он не впечатлил, забив всего лишь два гола, да и те с пенальти. Для сравнения — у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе по восемь мячей, Александр Соболев забил пять голов. Справедливости ради отметим, что Кокорина постоянно преследовали травмы, из-за чего он так и не сыграл за «Спартак», будучи готовым на сто процентов.

— Переезд в «Фиорентину» пойдет на пользу Кокорину, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Александр Тарханов. — Он футболист высокого уровня, хочется чтобы он заиграл в Италии. Да, у него не все получилось в «Спартаке», но там другой футбол. Это же тоже нужно попасть к своему тренеру, в свою команду. В «Зените» и «Сочи» у него получилось, так бывает. Мастерства для Европы ему хватает.

Кокорин станет 11-м российским футболистом, когда-либо выступавшим в чемпионате Италии. Рекордсменом по количеству матчей является Игорь Колыванов, в 1990-е игравший за «Фоджу» и «Болонью» (164 матча). Теперь в Италии будут играть двое наших (в начале сезона в «Аталанту» перешел Алексей Миранчук), такого не было более 20 лет.

— Я рад за Кокорина, он перешел в прекрасный чемпионат, где много хороших команд, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Игорь Колыванов. — Из-за травм последнее время он мало играл в «Спартаке», не лучшее было у него физическое состояние. Футболист Саша талантливый, есть что доказывать в «Фиорентине». Осталось у него 3–4 года хорошей карьеры, все-таки уже 30 лет ему. Если есть шанс — нужно попытаться.

Промес возвращается Россию

Если главный трансфер «Спартака» на выход уже состоялся, то знаковая сделка на вход находится на стадии согласования — к возвращению в Москву близок Квинси Промес. Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Промес — рекордсмен среди всех игроков из Нидерландов в истории чемпионатов России по матчам (115) и голам (59), а также самый результативный иностранец «Спартака».

— Промес в свое время был одним из лидеров в «Спартаке», принес команде золото, — отметил Колыванов. — Болельщики будут рады его возвращению, у него самого очень теплые воспоминания о команде. Вижу в этом трансфере только плюсы.

Перед сезоном-2018/19 Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» за €21 млн, но в Испании у него не заладилось. Тогда Квинси вернулся в родной «Аякс», где ему удалось вновь выйти на высокий уровень: в прошлом сезоне он забил 16 мячей во всех турнирах.

— Промес был одним из ключевых игроков «Аякса» плюс был лидером «Спартака», — подчеркнул Тарханов. — Я смотрел много игр в Нидерландах с его участием и могу сказать, что это до сих пор классный футболист. Будем надеяться, что он поможет «Спартаку» в борьбе за лидерство.

Сумма трансфера 29-летнего голландца может составить €12 млн, а сами переговоры находятся в продвинутой стадии.

Гайч покинет ЦСКА?

Состоявшихся переходов пока совсем немного — «Спартак» пополнился голландским полузащитником Йорритом Хендриксом (ПСВ), а «Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Пабло Кастро («Бордо»). У других клубов пока нет заметных приобретений.

— Что касается ЦСКА, который идет на втором месте, то армейцам, возможно, стоило бы усилить атакующую линию, трансфер Гайча себя не оправдал, — считает Колыванов. — В любом случае армейцы в этом году усилились и идут в группе лидеров. Все понимают: чтобы добиваться больших успехов, нужны хорошие приобретения. Все команды работают сейчас на трансферном рынке. Но, если и будут усиления, то только точечные. Большая часть чемпионата позади, команды в большинстве своем уже сформированы.

Гайч пополнил ЦСКА перед началом сезона, на его счету всего лишь один гол во всех турнирах (в Лиге Европы в матче с «Вольфсбергом»). Есть информация, что в аргентинце заинтересован «Антверпен», который готов арендовать 21-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа. Также Гайчем интересуются итальянские клубы «Дженоа» и «Беневето». Последние якобы готовы взять талантливого нападающего в аренду с правом выкупа за €11 млн.