Александр Флорентийский: заиграет ли Кокорин в Серии А

Российский форвард Александр Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину». Контракт 29-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. По данным СМИ, москвичи получили за игрока от €4 млн до €5 млн. По словам агента Кокорина, футболист решил пойти на понижение в зарплате ради возможности поиграть в топовом чемпионате. Сам Александр рассказал, что общался с главным тренером, бывшим наставником сборной Италии Чезаре Пранделли, который пообещал ему предоставить шанс проявить себя в новой команде.

Давно хотел в Европу

«Фиорентина» интересовалась Кокориным еще в апреле 2020 года, но тогда футболист решил остаться в России. В августе форвард подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Тогда казалось, что красно-белые совершили очень выгодную сделку. Во-первых, один из самых талантливых игроков страны достался клубу в качестве свободного агента, во-вторых, в борьбе за форварда удалось опередить конкурентов, в том числе выступающий в Лиге чемпионов «Локомотив». Наконец, в-третьих, уроженец Белгородской области рассматривался как игрок, которого очень не хватало главному тренеру Доменико Тедеско. Именно за счет наличия в составе такого креативного нападающего столичный клуб хотел бросить настоящий вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство.

С самого начала всё пошло не по сценарию приглашавшего Кокорина в «Спартак» Шамиля Газизова. Форварда постоянно мучили травмы, а когда он выходил на поле, то буквально растворялся. Всего за москвичей он провел восемь матчей в Российской премьер-лиге, забив два гола (оба с пенальти) и отдав один голевой пас. При этом форвард пропустил практически все ключевые матчи первой части сезона, включая неудачные для «Спартака» выезды к «Сочи» (0:1) и «Зениту» (1:3).

Болельщики верили, что Кокорин еще сможет принести пользу «Спартаку». Тедеско говорил, что рассчитывает на футболиста, а полноценные зимние сборы должны были заложить фундамент для исправления ситуации. Но в конце января мы узнаем, что россиянин уезжает в Серию А и теперь будет игроком «Фиорентины». Причем «фиалки» выкупили контракт Кокорина, а не взяли футболиста в аренду, как предполагали инсайдеры.

— Я разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества, — рассказал Александр Кокорин в интервью «СЭ». — Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это всё будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить — все всё прекрасно понимают. Месяц [на адаптацию], думаю, нужен. Тяжело было пойти на понижение в зарплате? Да нет, не тяжело. Это Европа — давно туда хотел. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

При этом форвард отметил, что у него осталось недопонимание со «Спартаком». Судя по всему, речь об уходе Газизова с поста генерального директора красно-белых. Бывший президент «Уфы» сам не смог долго продержаться в «народной команде», а его сменщики, видимо, не заинтересованы в услугах Кокорина. Таким образом, Александр займет место в спартаковской истории где-то между двумя Романами — Широковым и Еременко.

— Буду вспоминать время в «Спартаке» как хорошее, — продолжил Кокорин. — Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же всё отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, всё проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в «Спартаке» решили избавиться от игрока из-за высокой зарплаты.

— Саша не отметился там серьезными делами, а получал одну из самых высоких зарплат, — сказал «Известиям» Игнатьев. — В этот момент «Спартак» получает предложение о покупке футболиста и решил этим воспользоваться. Это простая экономика. Поверьте, если бы он был нужен клубу, то его бы не отпустили не за €8 млн, не за €10 млн. Нападающие в современном футболе стоят очень дорого.

Тяжелое положение «Фиорентины»

Кокорин приезжает в «Фиорентину» в непростое время. С результатами у команды всё нехорошо: до зоны вылета пять очков, меньше в этом сезоне забила только «Парма», а в предыдущем туре случилось поражение от «Наполи» со счетом 0:6. Команда Пранделли очень мало забивает — всего один гол в среднем за матч в 18 турах Серии А – 2020/21. В любом новичке-нападающем там видят спасителя, а если у россиянина не пойдет? По объективным или субъективным причинам — никого волновать не будет.

С другой стороны, «Фиорентина» использует расстановку 4-3-3 — есть позиции и в центре нападения, и на краю. Кокорин вполне может закрепиться в составе, да еще и поиграть не только против звезд мирового футбола, но и повысить свой уровень, каждый день тренируясь с такими звездами, как Франк Рибери, Хосе Кальехон и Борха Валеро.

— Давайте дождемся, когда Саша пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом, — продолжил Борис Игнатьев. — Пока нельзя быть на 100% уверенным в этом трансфере. Если же всё получится, то это будет большое событие для нашего футбола. Значит, все-таки российских игроков ценят за рубежом. Саше же хочу пожелать только удачи, обойтись без травм и показать свой уровень в Серии А.

Кокорин станет уже вторым россиянином в итальянском чемпионате. В октябре 2020-го Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой».