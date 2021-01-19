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Герой вчерашних дней: вернет ли «Спартак» Промеса

ЦСКА нацелился на опорника, «Локо» взял бразильского защитника, а «Зениту» сделали предложение по Азмуну
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Трансферные окна в эпоху коронавируса — не самые захватывающие события. Вместо сериалов с участием дорогостоящего Неймара внимание сосредоточено на футболистах с истекающими контрактами. Причина — финансовый кризис, охвативший спорт из-за длительного простоя в начале пандемии. РПЛ не стала исключением. Если в прошлом сезоне «Зенит» подписывал Малкома за €40 млн, то в этом году громких покупок с астрономическими суммами не предвидится.

Впрочем, селекционная работа всё равно идет. Топ-клубы премьер-лиги точечно укрепляют составы в расчете на соперничество с петербуржцами в чемпионской гонке. Так, «Спартак» уже подписал опорника Йоррита Хендрикса, а «Локомотив» — защитника Пабло. Возможно, один сильный игрок появится и в ЦСКА.

Азмун и Гайч покинут РПЛ?

В начале января портал TMW сообщал об интересе дортмундской «Боруссии» к форварду петербуржцев Сердару Азмуну. Называлась и возможная сумма трансфера: 20 миллионов евро. 26-летний иранец — один из лидеров сине-бело-голубых. Он тактически подходит под замыслы главного тренера «Зенита» Сергея Семака, образуя качественную связку с Артемом Дзюбой в атаке.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Известиями» отметил, что не видит смысла в продаже Азмуна.

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— €20 млн, наверное, «Зенит» не спасут, это не «Уфа» и не «Тамбов». Азмун им нужен. Он — тот самый человек, который может использовать все то, что привносит в командную игру Дзюба. Азмун лакомый кусочек, он необходим. Если уйдет Азмун, то кто вместо него? Просто продавать — не вижу смысла, — сказал Игнатьев.

Главная новость последних дней из ЦСКА — возможная аренда форварда армейцев Адольфо Гайча. Все тот же TMW писал, что 21-летний аргентинец уже договорился с «Дженоа». А бельгийский портал Voetbal24 сообщал об интересе «Генка» к нападающему красно-синих. Статистика Гайча в РПЛ плачевна: 13 матчей и ноль голов. Поэтому аренда выглядит логичным решением.

Еще ЦСКА, вероятно, покинет полузащитник Кристиян Бистрович. 22-летний хорват не полетел с армейцами на сборы в Испанию. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, основным претендентом на хавбека является турецкий «Гезтепе». Этот клуб намерен арендовать Бистровича до конца текущего сезона.

— Обоим игрокам Гончаренко давал игровое время, Бистровичу чуть больше. Всем понятно, что на сегодняшний день им не удалось привнести всего того, на что рассчитывали армейские тренеры, руководители и, конечно же, болельщики, — прокомментировал Игнатьев возможный уход Гайча и Бистровича.

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Схожее мнение высказал и бывший полузащитник армейцев Дмитрий Хомуха.

— Они не стали игроками основного состава за то время, которое находились в ЦСКА, — пояснил «Известиям» Хомуха. — Если будет выгодное предложение для клуба, то, конечно, их нужно отпускать.

Впрочем, красно-синие планируют и усилить состав. А именно — позицию опорного хавбека. ЦСКА может подписать бразильского полузащитника «Ниццы» Данило или боснийца Раде Крунича из «Милана».

— Армейцам необходимо усиливаться, им явно не хватает движущей мощи, — продолжил Борис Игнатьев. — Чтобы выигрывать, нужны игроки калибра Влашича. Тут надо подходить с такой точки зрения: действительно ли эти люди сильнее резервистов? Это не Халк и не Витсель, а второстепенные, обыкновенные футболисты. Но, может быть, они сильнее всех тех, кто сегодня есть под рукой.

Новички «Спартака» и «Локо»

Красно-белые уже подписали опорника Хендрикса из ПСВ. Кажется, все в порядке: 25-летний голландец, заключивший долгосрочный контракт, призван усилить проблемную позицию в середине поля.

— В том, что он игрок мастеровитый, сомнений нет, — подчеркнул Хомуха. — Другое дело, насколько непросто ему будет здесь адаптироваться, потому что российский чемпионат абсолютно другой по сравнению с голландским. Там играют на встречных курсах в открытый футбол, а здесь — в закрытый. Сложно сейчас прогнозировать и сказать, как себя ощущает игрок.

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Кроме того, «Спартак» может вернуть полузащитника Квинси Промеса. Красно-белые ведут переговоры с «Аяксом» по трансферу 29-летнего голландца, с которым они выигрывали чемпионство в премьер-лиге-2016/17.

Контракт Куинси с «Аяксом» действует до июня 2024 года. По информации СМИ, голландский клуб рассматривает только продажу футболиста, аренда исключена. Промес выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса. В этом сезоне он провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Голландии и забил 5 мячей.

В середине декабря Промес неожиданно был задержан в Нидерландах за нанесение ножевых ранений, причем сообщалось, что поранил футболист одного из своих родственников. Через несколько дней спортсмена отпустили на свободу и он уже успел сыграть несколько матчей за «Аякс» после ареста, но подозрения с него окончательно пока не сняты. Пресса отмечала, что вся эта история может даже сыграть на руку руководству «Спартака», поскольку, вероятно, снизит расходы на трансфер.

— Если Промес не растерял свои кондиции, если опять за ним следили и вспоминали его искрометную игру в «Спартаке», то я, конечно, за его возвращение, — сказал Борис Игнатьев. — Это игрок прорыва, который закроет фланг. Но куда тогда деть Бакаева? Скорее всего, Промеса возьмут на таких условиях, которые позволительно тратить «Спартаку» на человека, который на первых порах, возможно, будет и в резерве.

В «Спартаке» ожидается и трансфер на выход. Речь о нападающем Александре Кокорине, которого слухи отправляют обратно в «Сочи».

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— Это дело «Спартака». Очень сложно сейчас прогнозировать. Соболев был травмирован, сейчас еще до конца не восстановился. Не понятно, когда Александр приступит к играм. Глубина состава должна присутствовать. Только «Спартак» сам примет решение, будет ли клубу выгодно предложение от «Сочи» по Кокорину, — рассудил Дмитрий Хомуха.

Объявить о пополнении успел и другой московский клуб. Новичком красно-зеленых стал центральный защитник «Бордо» Пабло.

— Не на себя беру смелость говорить, что это большая находка, но, по крайней мере, хуже того, что есть сегодня в обороне «Локомотива», быть не может, — подчеркнул Игнатьев. — Райкович и Чорлука на издыхании. Не потому что плохие, а просто возраст берет свое. Пабло играл в хороших командах, значит, он должен быть здесь, и клуб устраивают его финансовые притязания.

В составе «Бордо» бразильский защитник выступал на протяжении пяти сезонов, сыграв 94 матча, и забил 7 голов.

— У Пабло была серьезная травма, проблема с крестообразными связками. Не знаю, насколько он находится сейчас в тонусе, — сказал о переходе бразильца Хомуха. — Только посмотрев несколько матчей, можно давать какой-то прогноз, а сейчас у меня нет никакого мнения по нему.

RMC Sport сообщил, что «Локо» заплатил €2,5 млн за трансфер 29-летнего бразильца.

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